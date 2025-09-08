Games
Αμετάβλητο το καθεστώς για τις κενές κατοικίες, συνεχίζεται η απαλλαγή φόρου έως το 2026

Αμετάβλητο το καθεστώς για τις κενές κατοικίες, συνεχίζεται η απαλλαγή φόρου έως το 2026
Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει πλήρη απαλλαγή φόρου εισοδήματος για μισθώματα από κατοικίες έως 120 τ.μ. με συμβάσεις που υπογράφονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τελικά η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε βελτιώσεις στο μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για τις κενές κατοικίες, απογοητεύοντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Το κίνητρο αφορά σε κατοικίες που έμειναν κενές τα έτη 2022, 2023 και 2024 ή διατέθηκαν σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2023 και το 2024 και στόχευε στην ενίσχυση της προσφοράς μακροχρόνιων μισθώσεων για την αποσυμφόρηση του στεγαστικού.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει πλήρη απαλλαγή φόρου εισοδήματος για μισθώματα από κατοικίες έως 120 τ.μ. με συμβάσεις που υπογράφονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα ήταν κενά ή δηλωμένα σε βραχυχρόνια μίσθωση στα προβλεπόμενα διαστήματα και δεν υπήρξε ενδιάμεσα άλλη δήλωση μίσθωσης. Ωστόσο, η εμπειρία εφαρμογής έδειξε ότι η αυστηρότητα των όρων περιόρισε δραστικά τη συμμετοχή, οδηγώντας το υπουργείο να αναζητήσει πιο ελκυστικές και λειτουργικές λύσεις.

Οικονομία

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, το βασικό εμπόδιο υπήρξε η απαίτηση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών: η πρόωρη λύση της μίσθωσης —ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας— συνεπάγεται απώλεια της φοροαπαλλαγής πλήρως ή μερικώς, καθιστώντας την προοπτική αβέβαιη. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ιδιοκτήτες με κενές ή αναξιοποίητες κατοικίες απέφυγαν να ενταχθούν, εκτιμώντας ότι το ρίσκο υπερέβαινε το όφελος.

Η Ομοσπονδία είχε καταθέσει προτάσεις για πιο ευέλικτο πλαίσιο: κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας και δυνατότητα μισθώσεων ενός έως δύο ετών, με πρόβλεψη για περισσότερες από μία συμβάσεις εντός της τριετίας χωρίς απώλεια του κινήτρου. Ωστόσο, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του οικονομικού επιτελείου αποσαφηνίσθηκε πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές.

Τα κυβερνητικά στελέχη ανακοίνωσαν πως παρατείνεται για το 2026 η τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση έως το τέλος του 2026, με κόστος 22 εκατ. ευρώ. Πρόσθετα ανακοίνωσαν νέα δέσμη νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με μέτρα που επεκτείνονται από το 2025 και καλύπτουν ευρύ φάσμα της αγοράς ακινήτων.

Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2025 τίθεται σε ισχύ το μέτρο επιστροφής ενοικίου κύριας κατοικίας, το οποίο αφορά περίπου το 80% των ενοικιαστών, με ετήσιο κόστος που εκτιμάται στα 230 εκατ. ευρώ. Παράλληλα,

Η κυβέρνηση επεκτείνει επίσης μέχρι το τέλος του 2026 την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, παρέχοντας ένα πρόσθετο κίνητρο για την οικοδομική δραστηριότητα, ενώ διατηρεί και τη μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής ή αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026, με κόστος 5 εκατ. ευρώ.

Τέλος, παρατείνεται για ακόμη ένα έτος –δηλαδή έως το 2026– ο περιορισμός στη λειτουργία νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της πίεσης που ασκείται στην αγορά ενοικίων.

