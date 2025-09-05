Metlen: Αίτημα για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το αίτημα υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Metlen ανακοίνωσε επίσημα στο επενδυτικό κοινό ότι προχωρά στην οριστική αποχώρησή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή για την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της εταιρείας, της «Metlen Energy & Metals PLC».

Στη συνέλευση αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Metlen από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του νόμου 3371/2005. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα και την κεντρική σημασία του ζητήματος για το μέλλον της εταιρείας.

Παράλληλα, δόθηκαν οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης, καθώς και για την κατάθεση του σχετικού αιτήματος διαγραφής στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τη Metlen, το αίτημα υποβλήθηκε επισήμως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου 2025.