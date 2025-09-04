Games
Live η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην 5η Σύνοδο Κορυφής του Economist

Live η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην 5η Σύνοδο Κορυφής του Economist
Βαγγέλης Μαρινάκης και Μπόρις Τζόνσον ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της διατλαντικής συνεργασίας.

Πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η στρατηγική της Ευρώπης στον σημερινό πολυπολικό κόσμο; Και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Βρετανίας σε αυτό το πλαίσιο; Είναι δυνατή μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνουν, μέσα από την 5η Σύνοδο Κορυφής του Economist, o Πρόεδρος και ιδρυτής, της Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον.

Δείτε live τις ομιλίες Μαρινάκη - Τζόνσον

{https://www.youtube.com/watch?v=Mo0CL8cP5O8}

