Jan Karas: Ο ΟΠΑΠ δημιουργεί αξία για τους μετόχους

Ο Jan Karas υπογράμμισε επίσης ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν την επιτυχημένη στρατηγική του ΟΠΑΠ.

Στην ταχεία ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ εστίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Jan Karas, στην ενημέρωση που έκανε σήμερα με τους αναλυτές για το πρώτο εξάμηνο 2025.

Παρά τη δύσκολη βάση σύγκρισης στον αθλητικό στοιχηματισμό λόγω του Euro 2024, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) κατέγραψαν άνοδο 4,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 557,9 εκατ. ευρώ, ενώ στο α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 1,153 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,5%. Τα EBITDA αυξήθηκαν 4,3% στο δεύτερο τρίμηνο (191,3 εκατ. ευρώ) και 6,6% στο α΄ εξάμηνο (398,4 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 3,6% και 6,3% αντίστοιχα, φθάνοντας τα 110 εκατ. ευρώ και 233,4 εκατ. ευρώ.

Ο Jan Karas υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν την επιτυχημένη στρατηγική του ΟΠΑΠ και την ικανότητά του να δημιουργεί αξία για τους μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Μεταξύ των σημαντικών εξελίξεων του τριμήνου, ξεχώρισαν η πρόκριση της θυγατρικής ΟΠΑΠ Investment Ltd. στη δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού του Υπερταμείου για τα Κρατικά Λαχεία και η εξαγορά του υπολοίπου 15,51% της Stoiximan, που εδραιώνει την ηγετική παρουσία του ΟΠΑΠ στην online αγορά Ελλάδας και Κύπρου. Παράλληλα, υψηλές επιδόσεις σημείωσε το ΤΖΟΚΕΡ, με τη σειρά τζακ-ποτ να κορυφώνεται στο ρεκόρ των 28,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ η αλλαγή της δομής του παιχνιδιού το 2023 θεωρείται καθοριστική για την προσέλκυση παικτών.

Η εταιρεία έδωσε έμφαση στην καινοτομία και στη βελτίωση της εμπειρίας πελατών, ανανεώνοντας την πλατφόρμα iLottery Opaponline.gr, εισάγοντας το Google Pay στις online συναλλαγές και εμπλουτίζοντας το iGaming χαρτοφυλάκιο. Το Eurojackpot ενισχύθηκε από νέα καμπάνια επικοινωνίας, ενώ λανσαρίστηκε το Powespin On Fire με στόχο τη Gen Z, καταγράφοντας θετικά πρώτα αποτελέσματα. Στο ΣΚΡΑΤΣ προστέθηκαν νέες εκδόσεις των λαχνών “24 Μήνες Τύχη”, ενώ τα VLTs κατέγραψαν άνοδο απόδοσης χάρη στην ανανέωση του εξοπλισμού και την επέκταση των παιχνιδιών PLAY.

Τέλος, στον τομέα ESG, η MSCI επιβεβαίωσε εκ νέου την αξιολόγηση “AA” για τον ΟΠΑΠ τον Αύγουστο του 2025, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των διεθνών ηγετών του κλάδου, ενώ η FTSE Russell διατήρησε την εταιρεία στον δείκτη FTSE4Good, πιστοποιώντας την τήρηση υψηλών προτύπων βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης.