Το 52% των Ελλήνων «ξεμένουν» πριν το τέλος του μήνα

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα της εφαρμογής αποταμίευσης και επένδυσης Plum, σε συνεργασία με την Palmos Analysis.
Συγκεκριμένα, το 52% δηλώνει ότι μένει χωρίς χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας, ενώ για το 28% αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση κάθε μήνα. Η πίεση είναι πιο έντονη στις γυναίκες (34% έναντι 21% των ανδρών) και στους χαμηλόμισθους με εισόδημα κάτω των 800 ευρώ (43%). Μόλις το 14% αναφέρει ότι δεν αντιμετωπίζει ποτέ αυτό το πρόβλημα.
Παρά το γεγονός ότι το 65% δηλώνει πως ξοδεύει περίπου όσα κερδίζει, η οικονομική ανθεκτικότητα παραμένει περιορισμένη. Μόνο 26% ζει κάτω από τις δυνατότητές του και καταφέρνει να δημιουργεί αποθεματικό, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 37% στους νέους 25-34 ετών. Αντίθετα, σχεδόν 1 στους 10 (8%) ξοδεύει περισσότερα από το εισόδημά του – ποσοστό που φτάνει στο 12% σε Κρήτη και νησιά.
Η αποταμίευση παραμένει «αχίλλειος πτέρνα»: μόλις 15% βάζει χρήματα στην άκρη σταθερά κάθε μήνα, ενώ το 37% δεν αποταμιεύει καθόλου. Στη Βόρεια Ελλάδα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 47%.
Η έλλειψη αποταμιευτικών συνηθειών αφήνει πολλά νοικοκυριά εκτεθειμένα. Στην ερώτηση πώς θα κάλυπταν ένα απρόσμενο έξοδο 500 ευρώ, μόλις το 30% απάντησε ότι θα μπορούσε να το καλύψει άμεσα από αποταμιεύσεις. Αντίθετα, 22% θα κατέφευγε σε δανεισμό ή πιστωτική κάρτα, ενώ 11% δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί καθόλου.
Παράλληλα, σχεδόν 1 στους 5 (19%) αναγκάστηκε τον τελευταίο χρόνο να δανειστεί ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για να καλύψει βασικά έξοδα, ενώ η οικογενειακή στήριξη εξακολουθεί να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για ένα σημαντικό ποσοστό: 12% δηλώνει ότι λαμβάνει συχνά βοήθεια από συγγενείς ή φίλους, 20% περιστασιακά και 23% σπάνια.