Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Δικαιούχοι και όσοι δεν μένουν στη πόλη φοίτησης, τι αλλάζει

Διευρύνονται οι δικαιούχοι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μετά από επέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Περισσότεροι φοιτητές θα μπορούν πλέον να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ύστερα από τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Για χρόνια, πολλοί φοιτητές έβλεπαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται επειδή δεν διέμεναν ακριβώς στην πόλη όπου βρισκόταν το πανεπιστημιακό τους τμήμα, αλλά σε γειτονικό δήμο. Ενδεικτικά, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με σπουδές στο Αίγιο επέλεγαν να μείνουν στην Πάτρα, ενώ φοιτητές της Πτολεμαΐδας έμεναν στην Κοζάνη. Παρότι η μίσθωση γινόταν ξεκάθαρα για λόγους σπουδών και σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία, οι αιτήσεις τους απορρίπτονταν, βάσει εγκυκλίου του 2018, που απαιτούσε η μίσθωση να βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν των σπουδών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε τονίσει ότι μέχρι την αλλαγή αυτή, οι φοιτητές λάμβαναν κανονικά το επίδομα, αφού γίνονταν δεκτά μισθωτήρια σε ακίνητα ακόμη και εκτός πόλης φοίτησης, εφόσον η απόσταση δεν ξεπερνούσε τα 40 χλμ. Είχε επίσης επισημάνει ότι η αυστηρότερη ερμηνεία μέσω εγκυκλίων αναιρούσε τον σκοπό του νομοθέτη, που ήταν η στήριξη φοιτητών με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ώστε να μπορούν να σπουδάσουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία.

Με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, γίνεται αποδεκτή η θέση του Συνηγόρου: πλέον, δικαιούχοι θεωρούνται και οι φοιτητές που μισθώνουν κατοικία σε άλλο δήμο, αρκεί αυτός να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το τμήμα στο οποίο φοιτούν.

Δείτε τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη