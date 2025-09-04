Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τα «κλειστά σύνορα» θα συρρικνώσουν επικίνδυνα την Ευρώπη - Μείωση κατά 1/3 του πληθυσμού μέχρι το 2100

Τα «κλειστά σύνορα» θα συρρικνώσουν επικίνδυνα την Ευρώπη - Μείωση κατά 1/3 του πληθυσμού μέχρι το 2100 Φωτογραφία: Jean-Francois Badias/AP
Πώς οι χώρες που θα καταφέρουν να αντισταθούν στις ακροδεξιές φωνές για μείωση της μετανάστευσης ατόμων σε ηλικία εργασίας, μακροπρόθεσμα θα βρεθούν σε ισχυρότερη οικονομική θέση.

Η αντιμεταναστευτική πολιτική κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρώπη. Ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία και η AfD στη Γερμανία έχουν σημαντική εκπροσώπηση στα κοινοβούλια των χωρών τους, ενώ το Κόμμα Μεταρρύθμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η άνοδος της ακροδεξιάς θα μπορούσε να επιταχύνει τη μείωση του πληθυσμού της Ευρώπης, προκαλώντας οικονομικούς κλυδωνισμούς, όπως επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του κόστους των συντάξεων και της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Όσοι επιθυμούν να κλείσουν τα σύνορα της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σκληρή (δημογραφική) πραγματικότητα: ο γηγενής πληθυσμός της ηπείρου αναμένεται να μειωθεί δραματικά τον επόμενο αιώνα, λόγω της υπογεννητικότητας.

Οσοι αντισταθούν στις ακροδεξιές φωνές, θα ωφεληθούν μακροπρόθεσμα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα γεράσουν ταχύτερα χωρίς τους μετανάστες/πρόσφυγες, δημιουργώντας μια σειρά οικονομικών προκλήσεων, καθώς το εργατικό δυναμικό θα συρρικνώνεται και το βάρος της Υγείας θα αυξάνεται.

«Οι περισσότεροι πολιτικοί του κεντροαριστερού και κεντροδεξιού χώρου αναγνωρίζουν ότι η μετανάστευση είναι απαραίτητη για την ανακούφιση του Δημογραφικού», δήλωσε ο Τζον Σπρίνγκφορντ, συνεργάτης του think tank Centre for European Reform. «Έχουν επιδιώξει να επικεντρωθούν σε αυστηρότερους – και συχνά απάνθρωπους – κανόνες ασύλου, με την ελπίδα ότι η αυστηρότερη επιβολή των συνόρων θα παρέχει πολιτική κάλυψη για περισσότερη νόμιμη μετανάστευση.

«Οι χώρες που θα καταφέρουν να αντισταθούν στις "φωνές" για μείωση της μετανάστευσης ατόμων σε ηλικία εργασίας, μακροπρόθεσμα θα βρεθούν σε ισχυρότερη οικονομική θέση», πρόσθεσε.

«Μηδενική μετανάστευση»: Οι συνέπειες

Οι τελευταίες προβλέψεις της Eurostat αναφέρουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 6% έως το 2100 - από 447 εκατομμύρια σήμερα θα φθάσει 419 εκατομμύρια.

Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι ασήμαντη σε σύγκριση με τους υπολογισμούς της Eurostat στο σενάριο «χωρίς μετανάστευση». Εξαιρώντας τη μετανάστευση από το μοντέλο υπολογισμού, η Eurostat προβλέπει έως το 2100 μείωση του πληθυσμού κατά περισσότερο από το ένα τρίτο - σε 295 εκατομμύρια!

Οι βασικές προβλέψεις της Eurostat υποθέτουν ότι οι χώρες θα διατηρήσουν τα μέσα επίπεδα μετανάστευσης των τελευταίων 20 ετών, ωστόσο ο Guardian εξέτασε τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία χωρίς να λάβει υπόψη αυτή την υπόθεση.

Το εφιαλτικό σενάριο για Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

Στο σενάριο μηδενικής μετανάστευσης, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία θα αντιμετωπίσουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού.

metanasteftiko 66ae4

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της μετανάστευσης, αν και η χώρα της έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη και με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της θα μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ μέχρι το τέλος του αιώνα.

Στη Γερμανία, όπου το αντιμεταναστευτικό κόμμα AfD κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις φετινές εκλογές, ο πληθυσμός θα μπορούσε να μειωθεί από 83 εκατομμύρια σε 53 εκατομμύρια τα επόμενα 80 χρόνια, αν τα σύνορά της κλείσουν εντελώς.

Και στη Γαλλία, όπου ο Εθνικός Συναγερμός κέρδισε τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών το περασμένο καλοκαίρι, η υιοθέτηση της «μηδενικής μετανάστευσης» θα σήμαινε μείωση του πληθυσμού από 68 εκατομμύρια σε 59 εκατομμύρια.

Ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ θα είχαν μικρή διαφορά από το κλείσιμο των συνόρων: η Ρουμανία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Λιγότεροι και... γερασμένοι

Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ο πληθυσμός όχι μόνο θα μειωνόταν χωρίς τα τρέχοντα επίπεδα μετανάστευσης, αλλά θα γερνούσε επίσης, καθώς ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας θα μειωνόταν σε σχέση με τους ηλικιωμένους.

Σήμερα, το 21% του πληθυσμού της ΕΕ είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Στο βασικό σενάριο της Eurostat, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 32% έως το 2100, αλλά στο σενάριο μηδενικής μετανάστευσης της υπηρεσίας, θα αυξηθεί περαιτέρω, στο 36%.

Οικονομική καταστροφή

Όσοι μελετούν την μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα της Ευρώπης υποστηρίζουν ότι έρχονται αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις στις χώρες.

«Οι κύριες συνέπειες θα είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης, λόγω της μείωσης του εργατικού δυναμικού, και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, λόγω της αύξησης των δαπανών για συντάξεις και της ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα ηλικιωμένων», δήλωσε ο Σπρινγκφορντ.

Τα πρώτα σημάδια είναι ήδη εμφανή σε μεγάλο μέρος της ΕΕ, με τη φορολογική επιβάρυνση να αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Υγεία και κοινωνική πρόνοια

Οι τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας θα είναι πιο σημαντικοί στη διαχείριση της γήρανσης της Ευρώπης, και πολλά συστήματα υγείας στην ΕΕ εξαρτώνται ήδη από μετανάστες γιατρούς ή νοσηλευτές.

metanasteftiko1 13d0b

«Περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν φροντίδα, αν και αυτό εξαρτάται από το πόσο υγιείς είναι οι άνθρωποι στην τρίτη ηλικία», δήλωσε ο Άλαν Μάνινγκ, καθηγητής Οικονομικών στο London School of Economics.

«Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι λόγω του μειωμένου αριθμού παιδιών - χαμηλά ποσοστά γονιμότητας - χρειάζονται λιγότερα άτομα στον τομέα της εκπαίδευσης και της φροντίδας των παιδιών. Έτσι, αυτό που πρέπει να κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο, είναι να ανακατανείμουμε τους ανθρώπους που φρόντιζαν τα παιδιά και πλέον να φροντίζουν τους ηλικιωμένους».

Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι η μετανάστευση δεν είναι η μοναδική απάντηση στα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης, αλλά είναι μία λύση.

«Η αυξημένη μετανάστευση δεν θα λύσει από μόνη της τα δημογραφικά προβλήματα», δήλωσε ο Σπρινγκφορντ.

«Ωστόσο, οι μετανάστες θα βοηθούσαν ως εξής: αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των ατόμων σε ηλικία εργασίας, καθυστέρηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και μετατόπιση του φορολογικού βάρους από το εισόδημα από εργασία στον πλούτο, ιδίως στην ακίνητη περιουσία».

metanasteftiko2 47e51

Ο Μάνινγκ πρόσθεσε: «Για να βοηθήσει η μετανάστευση, οι μετανάστες πρέπει να εργάζονται, και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρκετά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης μεταξύ μεταναστών. Αν ένας μετανάστης έρθει και δεν εργάζεται και στη συνέχεια χρειαστεί υποστήριξη, κοινωνική πρόνοια, αυτό δεν θα βελτιώσει την κατάσταση, αλλά θα την επιδεινώσει. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να εργάζονται».

Mε πληροφορίες από Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: Αν δεν είχε δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα προστάτευε σήμερα την Ευρώπη;

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: Αν δεν είχε δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα προστάτευε σήμερα την Ευρώπη;

Πολιτική
Τάσος Γιαννίτσης: «Το δημογραφικό υπαρξιακή απειλή – Απαιτείται ριζική πολιτική και κοινωνική αλλαγή»

Τάσος Γιαννίτσης: «Το δημογραφικό υπαρξιακή απειλή – Απαιτείται ριζική πολιτική και κοινωνική αλλαγή»

Πολιτική
Live η εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Live η εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Διεθνή

NETWORK

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr