Σταθερή η εικόνα των ελληνικών ομολόγων εν μέσω διεθνούς sell-off

Η εικόνα διεθνώς είναι τελείως διαφορετική.

Εξαιρετική εικόνα παρουσιάζουν τα ελληνικά ομόλογα, την ώρα που το διεθνές περιβάλλον κρατικού χρέους δοκιμάζεται από ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Παρά το γενικευμένο sell-off στις διεθνείς αγορές, η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,4%, με το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να παραμένει σταθερό στις 72 μονάδες βάσης, επίπεδα που συντηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εικόνα διεθνώς είναι τελείως διαφορετική, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι εμπορικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι νέες εκδόσεις και η αυξημένη δημοσιονομική πίεση δημιουργούν ένα μείγμα που σκιάζει το επενδυτικό κλίμα.

Οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων σε μεγάλες αγορές πλησιάζουν πλέον το 5%, με τα βρετανικά ομόλογα να υπερβαίνουν το επίπεδο αυτό και να αγγίζουν το 5,75%, υψηλό από το 1998, ενώ οι ιαπωνικοί τίτλοι κινούνται σε ιστορικά υψηλά. Στην Αυστραλία, οι αποδόσεις των 10ετών έφτασαν σε κορυφή μηνών, ενώ στην Ευρωζώνη η πτώση περιορίζεται οριακά στη μία μονάδα βάσης.

Το κύμα ρευστοποιήσεων αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπέρογκες κρατικές δαπάνες και τον κίνδυνο πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς. Ο κατακλυσμός εταιρικών εκδόσεων και οι αμφιβολίες γύρω από την ανεξαρτησία της Fed εντείνουν το κλίμα νευρικότητας.

Ο δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων κατέγραψε χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 6 Ιουνίου, ενώ η απόδοση στη λήξη του δείκτη για τίτλους διάρκειας άνω της δεκαετίας σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2009.

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Ευρωβαρόμετρο: Το 77% των πολιτών στην Ελλάδα θέλει πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ απέναντι στις παγκόσμιες κρίσεις

Αυτό είναι το tweet του Μασκ για τον «θάνατο της Ελλάδας»

Ελλάδα VS Γαλλία: Μια σύγκριση που δεν βγάζει νόημα

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Πρόκριση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική στο Eurobasket

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

