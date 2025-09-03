Σταθερή η εικόνα των ελληνικών ομολόγων εν μέσω διεθνούς sell-off

Η εικόνα διεθνώς είναι τελείως διαφορετική.

Εξαιρετική εικόνα παρουσιάζουν τα ελληνικά ομόλογα, την ώρα που το διεθνές περιβάλλον κρατικού χρέους δοκιμάζεται από ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Παρά το γενικευμένο sell-off στις διεθνείς αγορές, η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,4%, με το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να παραμένει σταθερό στις 72 μονάδες βάσης, επίπεδα που συντηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εικόνα διεθνώς είναι τελείως διαφορετική, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι εμπορικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι νέες εκδόσεις και η αυξημένη δημοσιονομική πίεση δημιουργούν ένα μείγμα που σκιάζει το επενδυτικό κλίμα.

Οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων σε μεγάλες αγορές πλησιάζουν πλέον το 5%, με τα βρετανικά ομόλογα να υπερβαίνουν το επίπεδο αυτό και να αγγίζουν το 5,75%, υψηλό από το 1998, ενώ οι ιαπωνικοί τίτλοι κινούνται σε ιστορικά υψηλά. Στην Αυστραλία, οι αποδόσεις των 10ετών έφτασαν σε κορυφή μηνών, ενώ στην Ευρωζώνη η πτώση περιορίζεται οριακά στη μία μονάδα βάσης.

Το κύμα ρευστοποιήσεων αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπέρογκες κρατικές δαπάνες και τον κίνδυνο πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς. Ο κατακλυσμός εταιρικών εκδόσεων και οι αμφιβολίες γύρω από την ανεξαρτησία της Fed εντείνουν το κλίμα νευρικότητας.

Ο δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων κατέγραψε χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 6 Ιουνίου, ενώ η απόδοση στη λήξη του δείκτη για τίτλους διάρκειας άνω της δεκαετίας σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2009.