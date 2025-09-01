Στο 8% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Ιούλιο

Υποχώρησε η ανεργία στην χώρα τον Ιούλιο.

Τον Ιούλιο του 2025 η ανεργία στη χώρα συνέχισε την πτωτική της πορεία, υποχωρώντας στο 8% από 9,8% που ήταν τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 4.384.424 άτομα, έναντι 4.237.671 πέρυσι, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε αισθητά σε 380.885 άτομα, από 460.294 τον Ιούλιο του 2024. Σημαντική ήταν και η μείωση του αριθμού των ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού, που περιορίστηκαν σε 2.983.272 από 3.078.108 πριν από έναν χρόνο.

Η βελτίωση καταγράφεται και στις ηλικιακές ομάδες, καθώς η ανεργία στους νέους 15-24 ετών διαμορφώθηκε στο 18,9%, χαμηλότερα από το 19,2% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ για τις ηλικίες 25-74 ετών το ποσοστό υποχώρησε στο 7,4% από 9,3% έναν χρόνο πριν. Διαφορά εμφανίζεται και μεταξύ των φύλων, με το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες να πέφτει στο 6,3% από 7,6%, ενώ στις γυναίκες να περιορίζεται στο 10,1% από 12,6%.

Τον Ιούνιο η ανεργία είχε υποχωρήσει στο 8,5%, από 8,9% τον Ιούνιο του 2024, με τον αριθμό των ανέργων να φτάνει τους 403.251 και τους απασχολούμενους να ξεπερνούν τα 4,3 εκατομμύρια. Στην ίδια περίοδο, η ανεργία στους νέους μειώθηκε στο 18,2%, από 23,8% έναν χρόνο πριν, ενώ στις ηλικίες 25-74 ετών περιορίστηκε στο 8%.

Σε επίπεδο τριμήνου, η εικόνα παραμένει θετική. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.386.832 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1,4% συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 15,7% σε τριμηνιαία βάση και 12% σε ετήσια, φτάνοντας τα 411.722 άτομα. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,6%, έναντι 10,4% το πρώτο τρίμηνο και 9,8% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.