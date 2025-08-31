Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί Φωτογραφία: Unsplash
Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία. Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

Το πιστοποιητικό καλοπληρωτή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026, επιχειρεί να βάλει τέλος στον φόβο των ιδιοκτητών για απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς.

Από την επόμενη χρονιά, οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούν να αποδεικνύουν με ένα απλό πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτές, ότι δηλαδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς τόνισε ότι «επιτέλους θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε καλοπροαίρετο και σε κάθε ενοικιαστή που σέβεται τις υποχρεώσεις του και σέβεται την περιουσία που θα του εμπιστευτεί ένας ιδιοκτήτης, να του το αποδείξει άμεσα και αδιάψευστα και να πάρει αμέσως το σπίτι και σε πολύ καλή τιμή. Το μεγάλο πρόβλημα των ιδιοκτητών που έχουν ξενοίκιαστα σπίτια είναι ότι καλούνται να κάνουν ραντεβού κυριολεκτικά στα τυφλά με ανθρώπους άγνωστους, ανάμεσα στους οποίους είναι πολύ πιθανόν να κρύβονται και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί ενοικιαστές, αλλά είναι παραβατικά άτομα, τα οποία έρχονται να εγκατασταθούν στα σπίτια του κόσμου με το εξαρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Αυτά λοιπόν τα παραβατικά άτομα θα πρέπει εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο να τεθούν στο περιθώριο, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια δικλίδα ασφαλείας».

Παράλληλα, η φοροτεχνικός Μάρα Μεθενίτη έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή. «Θα είναι πλατφόρμα πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία θα αντλεί δεδομένα από ό, τι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σαν πληροφορία και πιο ειδικά από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτή θα είναι η κύρια βάση δεδομένων από την οποία θα αντληθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να ενημερωθεί αυτή η πλατφόρμα. Πιλοτικά θα ξεκινήσει το 2026, συγκεκριμένα από τον Μάιο. Δεν θα αφορά μόνο τη μίσθωση που μπορεί να υπάρχει για ακίνητα όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, αλλά και εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν μία καλή φερεγγυότητα και οι οποίες έχουν σκοπό να δείξουν στους ιδιοκτήτες ότι έχουν καλό πρόσωπο προκειμένου να νοικιάσουν ακίνητα. Η πλατφόρμα θα ελέγχει πληροφορίες για οφειλές στην ΑΑΔΕ για τους φορείς της κοινωνικής Ασφάλισης για ΟΤΑ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να συμμετέχουν ΟΤΑ αλλά και γενικά σε επιχειρήσεις».

