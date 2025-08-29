Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σπίτι μου ΙΙ έχει απορρόφηση 59,53% με το πλήθος των δανείων να ανέρχεται στα 9.540.

Νέο πρόγραμμα στέγασης Σπίτι μου ΙΙΙ αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ με στόχευση στους νέους, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και χαλάρωση των όρων που αφορούν την παλαιότητα των κτηρίων. Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να μην ξεπερνά το 1 δις ευρώ.

Ωστόσο στους δύο πρώτους κύκλους παρατηρήθηκε έντονα η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, που σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές, οδηγούν σε περιορισμένες τελικές χορηγήσεις δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Σπίτι μου ΙΙ έχει απορρόφηση 59,53% με το πλήθος των δανείων να ανέρχεται στα 9.540. Η αξία των δανείων φτάνει τα 1.144.893.195 δισ ευρώ ενώ ο μέσος όρος των δανείων φτάνει τα 120.190 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι περισσότερες εγκρίσεις έχουν γίνει στην Αττική 3.664 και ακολουθούν Κεντρική Μακεδονία 2.265, Αν. Μακεδονία και Θράκη 707, Θεσσαλία 678 και Δυτική Ελλάδα 535.

Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στο Σπίτι μου ΙΙΙ με επιδοτούμενα δάνεια για 10.000 νοικοκυριά. Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2026 και περιλαμβάνει:

- Μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους (ηλικία, εισόδημα, αξία ακινήτου).

- Προτεραιότητα σε πρώτες κατοικίες για νέα νοικοκυριά.

- Το 50% του δανείου καλύπτεται από συμμετοχή τραπεζών.

- Προνομιακά (επιδοτούμενα ή άτοκα) επιτόκια για ευάλωτες ομάδες.

Οι ωφελούμενοι προβλέπεται να είναι:

- Νέοι χωρίς οικονομική δυνατότητα για ενοίκιο ή αγορά.

- Οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

- Πρώην αποκλεισμένοι από το «Σπίτι μου 2».

Μέχρι σήμερα το πλαίσιο προβλέπει πως τα ακίνητα που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τ.μ., ενώ η ημερομηνία κατασκευής τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέλος Δεκεμβρίου του 2007. Με το νέο πρόγραμμα το οικονομικό επιτελείο στοχεύει στην απόκτηση ιδιαίτερα παλαιών ακινήτων, τα οποία οι νέοι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να ανακαινίσουν συνδυαστικά με άλλα επιδοτούμενα προγράμματα.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το Σπίτι μου ΙΙΙ θα συνδυαστεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, με τα αντικίνητρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για όσους διαθέτουν κλειστά ακίνητα και κυρίως σε τράπεζες και servicers που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους μεγάλο «στοκ» σπιτιών σε οικιστικές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι στο Σπίτι μου ΙΙ είχαν γίνει οι εξής βελτιώσεις:

- Το όριο ηλικίας των δικαιούχων αυξήθηκε έως τα 50 έτη. Στο «Σπίτι μου 1», το όριο ηλικίας ήταν τα 39 έτη.

- Αυξήθηκε από τα 16.000 στα 20.000 το εισοδηματικό όριο για τον άγαμο. Το οικογενειακό αναπροσαρμόζεται από τα 24.000 ευρώ στα 28.000 ευρώ, με το κάθε παιδί να αυξάνει το ποσό κατά 4.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ) και το εισόδημα για μονογονεϊκή οικογένεια αυξάνεται από τα 27.000 ευρώ στα 31.000 ευρώ, με το κάθε παιδί μετά το πρώτο, να αυξάνει το ποσό κατά 5.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ).

- Ο υπολογισμός του εισοδήματος θα βασίζεται πλέον στον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών και όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπερβαίνει το ανώτατο εισοδηματικό όριο.

- Αυξήθηκε η αξία του συμβολαίου του ακινήτου προς αγορά. Ανεβαίνει στα 250.000 ευρώ από 200.000 ευρώ, επιτρέποντας την κάλυψη του 90% αυτής της τιμής. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι 190.000 ευρώ.

- Στο όριο των 150 τ.μ. δεν περιλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ.), που βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ανήκουν σε κάποια οριζόντια ιδιοκτησία κατ΄ αποκλειστική χρήση και αναγράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας.

- Προβλέφθηκε για πρώτη φορά ειδική μέριμνα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των κατοίκων του Έβρου. Οικογένειες με δυο παιδιά που αποκτούν την πρώτη κατοικία τους στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου ή Διδυμοτείχου, δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου κατά 50% για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από το πιστωτικό ίδρυμα.