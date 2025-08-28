Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.043,27 μονάδες με απώλειες 1,28%

Στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά, 35 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, 97 κατέγραψαν πτώση και 24 έμειναν αμετάβλητες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με πτώση, ωστόσο κατάφερε να περιορίσει μέρος των απωλειών και να απομακρυνθεί από τα χαμηλά επίπεδα ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.043,27 μονάδες με απώλειες 1,28%.Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 220,76 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών στα 39,68 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 35 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, 97 κατέγραψαν πτώση και 24 έμειναν αμετάβλητες. Οι σωρευτικές απώλειες των τριών τελευταίων ημερών για τον Γενικό Δείκτη ανέρχονται σε 3,44%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 1,44% και έκλεισε στις 2.202,27 μονάδες. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 3,51% στα 3,436 ευρώ, η Eurobank κατά 1,85% στα 3,23 ευρώ, η Πειραιώς κατά 1,77% στα 6,778 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τελικά αμετάβλητο κλείσιμο στα 12,16 ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) υποχώρησε 1,35% στις 5.136,72 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) 0,76% στις 2.969,39 μονάδες.

Στον χώρο της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Φουρλής κατέγραψε άνοδο 1,41% στα 5,02 ευρώ. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 2,77%, η Austricard κατά 4,26% και η Profile κατά 3,59%. Θετική πορεία εμφάνισε η Space με άνοδο 5,41%, η Βιοκαρπέτ με 2,93% και το Ιατρικό Αθηνών με 2,35%.