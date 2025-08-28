Revolut: Παρά την οικονομική επιβάρυνση, οι Έλληνες δεν λένε «όχι» στους γάμους

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά ανάμεσα στα φύλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα πραγματοποιούνται περισσότερες από 40.000 γαμήλιες τελετές κάθε χρόνο, γεγονός που διατηρεί τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον αριθμό των γάμων σε σχέση με τον πληθυσμό.

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να δίνουν μεγάλη σημασία στην παράδοση και να αντιμετωπίζουν τον γάμο ως ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα, η συμμετοχή σε αυτούς συνοδεύεται ολοένα και περισσότερο από οικονομικές πιέσεις. Αυτό καταγράφει νέα έρευνα της Dynata για λογαριασμό της Revolut, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια το δίλημμα των καλεσμένων ανάμεσα στη χαρά της παρουσίας και στο βάρος των εξόδων.

Περίπου το 72% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνεται πίεση να ξοδέψει περισσότερα από όσα επιθυμεί, με την πηγή της πίεσης να προέρχεται κυρίως από τις κοινωνικές προσδοκίες φίλων και συγγενών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά ανάμεσα στα φύλα, καθώς οι άνδρες φαίνεται να συνδέουν περισσότερο συναισθηματικά τη συμμετοχή τους, αντιμετωπίζοντας τον γάμο ως μια μοναδική ευκαιρία γιορτής. Ωστόσο, παρά την οικονομική δυσκολία, η μεγάλη πλειονότητα – το 80% – δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για την παρουσία της σε γάμο, ενώ μόλις το 3% προτιμά να απέχει εντελώς.

Όταν η συζήτηση φτάνει στο ύψος των δαπανών, το 44% των Ελλήνων αναφέρει πως είναι διατεθειμένο να δαπανήσει από 101 έως 300 ευρώ για να τιμήσει το ζευγάρι. Οι νεότερες γενιές, ηλικίας 18–34 ετών, εμφανίζονται πιο φειδωλές, με σχεδόν τους μισούς να δηλώνουν ότι θα ξόδευαν κάτω από 100 ευρώ, δείχνοντας μια μετατόπιση προς πιο συνετές επιλογές.

Από την άλλη, οι άνδρες φαίνεται να ξεχωρίζουν για την προθυμία τους να ξοδέψουν περισσότερα, με το 29% να ανεβάζει τον πήχη έως και τα 1.000 ευρώ, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το αντίστοιχο των γυναικών που περιορίζεται στο 19%.

Το μεγαλύτερο βάρος, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν αφορά τόσο το ίδιο το δώρο όσο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ένα 27% θεωρεί ότι αυτά είναι τα πιο επιβαρυντικά, ειδικά όταν πρόκειται για γάμους σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι λεγόμενοι «γάμοι προορισμού» αναφέρονται από το 20% ως ιδιαίτερα δύσκολοι οικονομικά, ενώ και παραδοσιακές απαιτήσεις, όπως ακριβά δώρα ή αυστηροί ενδυματολογικοί κώδικες, κρίνονται πλέον ξεπερασμένες και δυσβάσταχτες.