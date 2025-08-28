Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Νέα ρύθμιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Για ποιους «παγώνει»

Νέα ρύθμιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Για ποιους «παγώνει» Φωτογραφία: Aris Oikonomou/ ΑΡΧΕΙΟΥ/SOOC
Η νέα ρύθμιση έρχεται να διορθώσει μια σημαντική στρέβλωση: το γεγονός ότι μια προσαύξηση στη σύνταξη λόγω ενσήμων από απασχόληση μπορούσε να οδηγήσει, αντί για καθαρό όφελος, σε μείωση του τελικού ποσού.

Το «πάγωμα» της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για όσους από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται και δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξή τους προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η νέα ρύθμιση έρχεται να διορθώσει μια σημαντική στρέβλωση: το γεγονός ότι μια προσαύξηση στη σύνταξη λόγω ενσήμων από απασχόληση μπορούσε να οδηγήσει, αντί για καθαρό όφελος, σε μείωση του τελικού ποσού. Αυτό συνέβαινε όταν ο συνταξιούχος εισερχόταν σε υψηλότερο κλιμάκιο ΕΑΣ ή μεταφερόταν σε επόμενο συντελεστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζήτημα αφορά θεωρητικά περισσότερους από 230.000 συνταξιούχους που έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα ότι εξακολουθούν να εργάζονται. Ωστόσο, στην πράξη οι άμεσα ωφελούμενοι είναι λιγότεροι, καθώς περίπου 100.000 εξ αυτών είναι αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι απαλλάσσονται από εισφορές και δεν δικαιούνται προσαύξηση. Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό όσων λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ και υπόκεινται στην παρακράτηση της ΕΑΣ.

Με τη νέα διάταξη, η προσαύξηση που θα προκύπτει στη σύνταξη ενός εργαζόμενου συνταξιούχου δεν θα οδηγεί σε αλλαγή κλιμακίου ΕΑΣ. Η παρακράτηση θα εξακολουθήσει να γίνεται με βάση το υφιστάμενο κλιμάκιο, ανεξάρτητα αν το συνολικό εισόδημα από κύρια σύνταξη αυξηθεί.

Για παράδειγμα, αν μετά την προσαύξηση η σύνταξη ξεπερνά το όριο των 1.434 ευρώ (όριο κλίμακας για το 2025), ο συνταξιούχος θα παραμένει στο ίδιο κλιμάκιο και δεν θα επιβαρύνεται με υψηλότερο συντελεστή. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΣ είναι κλιμακωτή και κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη διόρθωση του υπουργείου Εργασίας, όταν αναγνωρίστηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός της ΕΑΣ οδηγούσε σε παράδοξα αποτελέσματα: ακόμη και μια μικρή αύξηση, της τάξης του ενός ευρώ, μπορούσε να μεταφέρει τον συνταξιούχο σε ανώτερο κλιμάκιο, με αποτέλεσμα ο υψηλότερος συντελεστής να εφαρμόζεται στο σύνολο της σύνταξης.

Ως συνέπεια, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι συνταξιούχοι έβλεπαν μείωση αντί για αύξηση στις αποδοχές τους μετά την ετήσια αναπροσαρμογή. Με τη νέα διάταξη, αυτή η αδικία αίρεται, καθώς εξασφαλίζεται ότι η προσαύξηση από την απασχόληση θα μεταφράζεται σε πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους»

Πολιτική
Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Οικονομία
Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Οικονομία
Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Έρχονται αλλαγές ενόψει ΔΕΘ

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Έρχονται αλλαγές ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία

NETWORK

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

healthstat.gr