Νέα ρύθμιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Για ποιους «παγώνει»

Το «πάγωμα» της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για όσους από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται και δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξή τους προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η νέα ρύθμιση έρχεται να διορθώσει μια σημαντική στρέβλωση: το γεγονός ότι μια προσαύξηση στη σύνταξη λόγω ενσήμων από απασχόληση μπορούσε να οδηγήσει, αντί για καθαρό όφελος, σε μείωση του τελικού ποσού. Αυτό συνέβαινε όταν ο συνταξιούχος εισερχόταν σε υψηλότερο κλιμάκιο ΕΑΣ ή μεταφερόταν σε επόμενο συντελεστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζήτημα αφορά θεωρητικά περισσότερους από 230.000 συνταξιούχους που έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα ότι εξακολουθούν να εργάζονται. Ωστόσο, στην πράξη οι άμεσα ωφελούμενοι είναι λιγότεροι, καθώς περίπου 100.000 εξ αυτών είναι αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι απαλλάσσονται από εισφορές και δεν δικαιούνται προσαύξηση. Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό όσων λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ και υπόκεινται στην παρακράτηση της ΕΑΣ.

Με τη νέα διάταξη, η προσαύξηση που θα προκύπτει στη σύνταξη ενός εργαζόμενου συνταξιούχου δεν θα οδηγεί σε αλλαγή κλιμακίου ΕΑΣ. Η παρακράτηση θα εξακολουθήσει να γίνεται με βάση το υφιστάμενο κλιμάκιο, ανεξάρτητα αν το συνολικό εισόδημα από κύρια σύνταξη αυξηθεί.

Για παράδειγμα, αν μετά την προσαύξηση η σύνταξη ξεπερνά το όριο των 1.434 ευρώ (όριο κλίμακας για το 2025), ο συνταξιούχος θα παραμένει στο ίδιο κλιμάκιο και δεν θα επιβαρύνεται με υψηλότερο συντελεστή. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΣ είναι κλιμακωτή και κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη διόρθωση του υπουργείου Εργασίας, όταν αναγνωρίστηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός της ΕΑΣ οδηγούσε σε παράδοξα αποτελέσματα: ακόμη και μια μικρή αύξηση, της τάξης του ενός ευρώ, μπορούσε να μεταφέρει τον συνταξιούχο σε ανώτερο κλιμάκιο, με αποτέλεσμα ο υψηλότερος συντελεστής να εφαρμόζεται στο σύνολο της σύνταξης.

Ως συνέπεια, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι συνταξιούχοι έβλεπαν μείωση αντί για αύξηση στις αποδοχές τους μετά την ετήσια αναπροσαρμογή. Με τη νέα διάταξη, αυτή η αδικία αίρεται, καθώς εξασφαλίζεται ότι η προσαύξηση από την απασχόληση θα μεταφράζεται σε πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος.