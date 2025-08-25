Ρεκόρ φορολογικών εσόδων στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Σημαντική υπεραπόδοση καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα.

Σημαντική υπεραπόδοση καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό. Η υπεραπόδοση αυτή οφείλεται κυρίως:

• στον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που παρουσίασε υπέρβαση +907 εκατ. ευρώ,

• στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπέρβαση +59 εκατ. ευρώ,

• στους λοιπούς φόρους εισοδήματος με υπέρβαση +350 εκατ. ευρώ,

• καθώς και στον ΦΠΑ, που κατέγραψε αυξημένα έσοδα κατά +357 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) έφτασαν τα 4,16 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 87 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν σε 1,87 δισ. ευρώ, με υπέρβαση +90 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,85 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 817 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εισπραχθεί το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εξαιρουμένου αυτού, η αύξηση των καθαρών εσόδων φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ ή 5,3%, γεγονός που αποδίδεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ενισχυμένα φορολογικά έσοδα.