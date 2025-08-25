Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ρεκόρ φορολογικών εσόδων στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Ρεκόρ φορολογικών εσόδων στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025
Σημαντική υπεραπόδοση καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα.

Σημαντική υπεραπόδοση καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό. Η υπεραπόδοση αυτή οφείλεται κυρίως:
• στον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που παρουσίασε υπέρβαση +907 εκατ. ευρώ,
• στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπέρβαση +59 εκατ. ευρώ,
• στους λοιπούς φόρους εισοδήματος με υπέρβαση +350 εκατ. ευρώ,
• καθώς και στον ΦΠΑ, που κατέγραψε αυξημένα έσοδα κατά +357 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) έφτασαν τα 4,16 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 87 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν σε 1,87 δισ. ευρώ, με υπέρβαση +90 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,85 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 817 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εισπραχθεί το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εξαιρουμένου αυτού, η αύξηση των καθαρών εσόδων φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ ή 5,3%, γεγονός που αποδίδεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ενισχυμένα φορολογικά έσοδα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ποιοι φόροι έφεραν τα μεγαλύτερα έσοδα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025

Ποιοι φόροι έφεραν τα μεγαλύτερα έσοδα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025

Οικονομία
Ξεπέρασαν τα 22 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο τετράμηνο

Ξεπέρασαν τα 22 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο τετράμηνο

Οικονομία
Στο 39,8% του ΑΕΠ τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας, στο 33,9% ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ

Στο 39,8% του ΑΕΠ τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας, στο 33,9% ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ

Οικονομία
Ποιοι φόροι θα επιβαρύνουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο τους πολίτες το 2025

Ποιοι φόροι θα επιβαρύνουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο τους πολίτες το 2025

Οικονομία

NETWORK

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr