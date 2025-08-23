Games
Έρχονται αλλαγές στις ηλεκτρονικές πληρωμές για κομμωτήρια, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς

Έρχονται αλλαγές στις ηλεκτρονικές πληρωμές για κομμωτήρια, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς Φωτογραφία: Unsplash
Το 2024, η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανήλθε σε 68 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2023.

Σε φάση αποτίμησης των μέχρι σήμερα μέτρων κατά της φοροδιαφυγής βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να ξεκαθαρίσει ποια από αυτά έχουν αποδώσει και ποια χρειάζονται προσαρμογές ή ακόμη και κατάργηση.

Στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα σενάρια: από την ενίσχυση των εκπτώσεων – ακόμη και με διπλασιασμό τους, έως 4.400 ευρώ για υψηλά εισοδήματα – μέχρι την πλήρη κατάργηση του μέτρου, εφόσον κριθεί αναποτελεσματικό.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση είναι σαφής: η κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στη δυναμική των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα.

Το 2024, η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανήλθε σε 68 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2023. Η αύξηση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε κλάδους της καθημερινότητας γεγονός που αποδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των ψηφιακών πληρωμών.

Ωστόσο, στον τομέα της οικοδομής οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν έχουν διείσδυση και πλειονότητα των συναλλαγών εξακολουθεί να γίνεται με μετρητά. Το κίνητρο που προέβλεπε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ για πληρωμές με κάρτα σε τεχνικά επαγγέλματα, δεν λειτούργησε. Για τους περισσότερους φορολογούμενους, το όφελος αποδείχθηκε μηδαμινό μπροστά στην άμεση «έκπτωση» που προσφέρει η πληρωμή με μετρητά χωρίς απόδειξη.

Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό: μια εργασία κόστους 200 ευρώ φτάνει τα 248 ευρώ με ΦΠΑ, με τον πολίτη να βλέπει πίσω μόλις 16,40 ευρώ στην επόμενη εκκαθάριση.

Αντίθετα, με πληρωμή τοις μετρητοίς χωρίς παραστατικό, η άμεση «εξοικονόμηση» ανέρχεται σε 48 ευρώ. Έτσι, παρά το ότι το μέτρο καλύπτει επαγγέλματα από υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους έως κομμωτήρια και γυμναστήρια, η εφαρμογή του είναι περιορισμένη και η αποτελεσματικότητά του αμφισβητείται.

