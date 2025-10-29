Η Οδηγία 2023/2226 στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία και τη χρήση εναλλακτικών μορφών πληρωμής και επενδύ

Νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2023/2226 (DAC 8) και 2025/872 (DAC 9), που εισάγουν νέα πλαίσια διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Οδηγία 2023/2226 στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία και τη χρήση εναλλακτικών μορφών πληρωμής και επενδύσεων. Ειδικότερα, επιχειρείται η ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποχρεωτικής υποβολής πληροφοριών από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, της καταχώρισής τους σε ένα κράτος-μέλος και της ανταλλαγής φορολογικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρεωτική δήλωση ΑΦΜ από τις δηλούσες οντότητες, η διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, μέσω τροποποιήσεων στους νόμους 4170/2013 και 5104/2024.

Η δεύτερη οδηγία, 2025/872 (DAC 9), εισάγει νέο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών για τις δηλώσεις συμπληρωματικού (ελάχιστου) φόρου, στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του λεγόμενου «Πυλώνα II». Στόχος είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% για πολυεθνικές και μεγάλους εγχώριους ομίλους, η μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω ενιαίου μορφοτύπου δήλωσης και η ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής ανταλλαγής φορολογικών δεδομένων. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ κρατών-μελών και ενισχύεται η φορολογική διαφάνεια, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα πολλαπλών δηλώσεων και να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Εκτός από τα φορολογικά μέτρα, στο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε και το νέο νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), που αποτελεί το βασικό εργαλείο μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού των εθνικών πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγική ανάταξη της χώρας, την περιφερειακή ισορροπία και την κοινωνική συνοχή, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κανόνων που διέπουν τη διαχείριση, χρηματοδότηση και εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων.