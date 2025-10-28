Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ολοκληρώνοντας με επιτυχία το έργο «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα».

Το έργο σηματοδοτεί την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αρχής μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI), μέσω του SG Reform, σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (STA). Η σύμπραξη αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να αναβαθμίσει τις διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και ελέγχου.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, το οποίο επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο. Παράλληλα, υιοθετήθηκαν νέες μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου που διευκολύνουν τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού ρίσκου, βοηθώντας τις ελεγκτικές αρχές να επικεντρώνονται σε περιπτώσεις με υψηλή πιθανότητα παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών φοροδιαφυγής, όπως αυτές που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε ειδικός οδηγός που ενισχύει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των νέων αυτών αγορών, καλύπτοντας σημαντικά κενά στη φορολογική εποπτεία.