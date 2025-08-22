Νέοι κανόνες για τις επιδοτήσεις στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργεια – Κερδισμένοι και χαμένοι

Ο στόχος της νέας μεθοδολογίας είναι διπλός: αφενός να προστατευτούν οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου να ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και η καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε στη δημοσίευση της μεθοδολογίας που θα εφαρμόζεται για την ετήσια ενίσχυση των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθορίζει για πρώτη φορά με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται το ποσό που θα λαμβάνουν οι σταθμοί ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική τους βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε σταθμός θα έχει ένα «έσοδο αναφοράς», δηλαδή το ποσό που θεωρείται αναγκαίο για να καλυφθούν τα κόστη επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης. Αν τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερα από το έσοδο αναφοράς, τότε θα καταβάλλεται ενίσχυση που θα καλύπτει τη διαφορά. Αντίστροφα, αν τα έσοδα είναι υψηλότερα, ο σταθμός θα επιστρέφει το πλεονάζον ποσό.

Η μεθοδολογία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και στην αποδοτική λειτουργία των μονάδων. Για τον λόγο αυτό προβλέπει ότι οι σταθμοί θα εντάσσονται σε ομάδες με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι δυνατή η συγκρισιμότητα των επιδόσεών τους. Επιπλέον, καθιερώνεται ετήσια ρυθμιστική περίοδος, με την πρώτη να ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα γίνεται τόσο ο υπολογισμός της ενίσχυσης που πρέπει να δοθεί όσο και η εκκαθάριση των ποσών με βάση τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας.

Ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί για την τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων, όπως η χωρητικότητα και η απόδοση των σταθμών. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι δείξουν ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές, θα επιβάλλονται ποινές που μπορεί να φτάνουν έως και το 25% της ενίσχυσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι μονάδες δεν θα επαναπαυτούν στην επιδότηση, αλλά θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποδοτικά και προς όφελος του συστήματος.

Παραδείγματα

- Ένας σταθμός έχει δηλώσει έσοδο αναφοράς 100.000 ευρώ τον χρόνο. Από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας καταφέρνει να συγκεντρώσει καθαρά έσοδα 70.000 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το έσοδο αναφοράς, ο σταθμός δικαιούται επιδότηση που θα καλύψει τη διαφορά. Έτσι, το κράτος καταβάλλει 30.000 ευρώ, ώστε ο σταθμός να φτάσει το απαιτούμενο ποσό των 100.000 ευρώ και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης.

- Ένας άλλος σταθμός έχει έσοδο αναφοράς 120.000 ευρώ τον χρόνο. Η λειτουργία του όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα, και από τη συμμετοχή του στις αγορές συγκεντρώνει καθαρά έσοδα 140.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούται επιδότηση. Αντίθετα, το επιπλέον ποσό των 20.000 ευρώ θεωρείται υπερανάκτηση σε σχέση με το έσοδο αναφοράς και επιστρέφεται μέσω συμψηφισμού στον ειδικό λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση δεν μετατρέπεται σε υπερβολικό κέρδος για τον επενδυτή.