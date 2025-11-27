Μετά την αντίστοιχη απόφαση για Λέρο και Πάτμο, λόγω λειψυδρίας.

Θετική είναι η εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων προκειμένου να κηρυχθεί η Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΡΑΑΕΥ, πέρα από την Αττική θετική είναι η εισήγηση για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και στο Μεγανήσι. Προηγήθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις για τη Λέρο και την Πάτμο, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων λειψυδρίας.

Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος κατεπείγον αίτημα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, επειδή τα διαθέσιμα αποθέματα νερού καταγράφουν δραματική πτώση. Ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιλαμβάνει πλέον μόλις 160,6 εκατ. m³, 40% λιγότερο από πέρυσι. Ο συνολικός όγκο των τεσσάρων ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ εμφανίζουν μείωση σχεδόν 37%.

Τι προβλέπει η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Τα έκτακτα μέτρα επιτρέπουν την άμεση επιτάχυνση μελετών, τη γρήγορη ανάθεση έργων και την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων χωρίς τις συνήθεις καθυστερήσεις. ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ ενεργοποιούν το άρθρο 55 του νέου νόμου περί έργων εθνικής προτεραιότητας, υιοθετώντας διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλία. Στόχος είναι η άμεση θωράκιση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο υδρολογικής κατάρρευσης, τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την εκτροπή υδάτων από τους ποταμούς Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, καθώς και συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η ενεργοποίηση λύσεων αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο, σε περίπτωση που η ξηρασία παραταθεί, αν και το κόστος παραγωγής νερού θεωρείται πολλαπλάσιο σε σχέση με τη φυσική ροή.

Τα δεδομένα - μείωση βροχοπτώσεων κατά 25%, αύξηση εξάτμισης κατά 15% και κατανάλωσης κατά 6% - καθιστούν την άμεση λήψη μέτρων αναπόφευκτη. Οι αποφάσεις για τα τιμολόγια νερού, που θα καθοριστούν από τη ΡΑΑΕΥ έως το τέλος του έτους, θα αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο βήμα στη συνολική στρατηγική διαχείρισης.