Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο διαχειριστικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρευματοκλοπή.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε στην έκδοση νέας απόφασης που καθορίζει το πώς θα υπολογίζονται τα ποσά που οφείλουν όσοι εντοπίζονται να έχουν προχωρήσει σε ρευματοκλοπή για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τόσο την τιμή της ενέργειας που θεωρείται διοικητικά οριζόμενη, όσο και τα ποσοστά προσαύξησης, το κόστος της μη καταγραφείσας ενέργειας, αλλά και τις χρεώσεις που επιβάλλονται για το διαχειριστικό κόστος των σχετικών υποθέσεων.

Για τα νοικοκυριά που δεν ανήκουν σε κοινωνικά τιμολόγια, η βασική τιμή ορίστηκε στα 247,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με προσαύξηση 100%, γεγονός που ανεβάζει το τελικό κόστος στα 494,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στους μη οικιακούς καταναλωτές η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 282,09 ευρώ με επίσης προσαύξηση 100%, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να φθάνει τα 564,18 ευρώ. Στις περιπτώσεις των καταναλωτών που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπονται χαμηλότερες χρεώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 112,62 έως 202,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τελικό κόστος μετά την προσαύξηση από 168,93 έως 303,40 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ΚΟΤ στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο διαχειριστικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρευματοκλοπή. Για μια μονοφασική παροχή χαμηλής τάσης το ποσό φτάνει τα 294,54 ευρώ όταν δεν απαιτείται αντικατάσταση μετρητή, ενώ αν χρειαστεί αντικατάσταση ανεβαίνει στα 407,07 ευρώ. Στις τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης το κόστος φθάνει στα 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση και στα 461,65 ευρώ με αντικατάσταση. Για τις παροχές μέσης τάσης, τα αντίστοιχα ποσά είναι 365,68 και 662,21 ευρώ.

Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τις χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω ρευματοκλοπών δεν κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά χρησιμοποιούνται για να αποκατασταθεί μέρος της ζημίας που υφίστανται οι υπόλοιποι καταναλωτές και για να χρηματοδοτηθούν δράσεις εντοπισμού και πρόληψης του φαινομένου. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται τόσο η δίκαιη κατανομή των βαρών όσο και η λήψη αυστηρότερων μέτρων απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ παράλληλα δίνεται ένα σήμα ότι η Αρχή παρακολουθεί στενά το πρόβλημα της ρευματοκλοπής και παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

«Δράσεις Πολιτισμού» για ανηλίκους ήπιας παραβατικότητας

«Δράσεις Πολιτισμού» για ανηλίκους ήπιας παραβατικότητας

Ελλάδα
Ζεφύρι: 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε αστυνομική επιχείρηση

Ζεφύρι: 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε αστυνομική επιχείρηση

Ελλάδα
Διαγραφή προστίμου 20.571,99 ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή - Η υπόθεση

Διαγραφή προστίμου 20.571,99 ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή - Η υπόθεση

Ελλάδα
Ρευματοκλοπή: «Φρένο» με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από τον Ιούνιο

Ρευματοκλοπή: «Φρένο» με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από τον Ιούνιο

Οικονομία

NETWORK

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

healthstat.gr
Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

healthstat.gr
Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

ienergeia.gr
Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

healthstat.gr
Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

healthstat.gr
Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

ienergeia.gr
Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

ienergeia.gr