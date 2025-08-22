Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο διαχειριστικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρευματοκλοπή.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε στην έκδοση νέας απόφασης που καθορίζει το πώς θα υπολογίζονται τα ποσά που οφείλουν όσοι εντοπίζονται να έχουν προχωρήσει σε ρευματοκλοπή για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τόσο την τιμή της ενέργειας που θεωρείται διοικητικά οριζόμενη, όσο και τα ποσοστά προσαύξησης, το κόστος της μη καταγραφείσας ενέργειας, αλλά και τις χρεώσεις που επιβάλλονται για το διαχειριστικό κόστος των σχετικών υποθέσεων.

Για τα νοικοκυριά που δεν ανήκουν σε κοινωνικά τιμολόγια, η βασική τιμή ορίστηκε στα 247,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με προσαύξηση 100%, γεγονός που ανεβάζει το τελικό κόστος στα 494,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στους μη οικιακούς καταναλωτές η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 282,09 ευρώ με επίσης προσαύξηση 100%, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να φθάνει τα 564,18 ευρώ. Στις περιπτώσεις των καταναλωτών που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπονται χαμηλότερες χρεώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 112,62 έως 202,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τελικό κόστος μετά την προσαύξηση από 168,93 έως 303,40 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ΚΟΤ στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο διαχειριστικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρευματοκλοπή. Για μια μονοφασική παροχή χαμηλής τάσης το ποσό φτάνει τα 294,54 ευρώ όταν δεν απαιτείται αντικατάσταση μετρητή, ενώ αν χρειαστεί αντικατάσταση ανεβαίνει στα 407,07 ευρώ. Στις τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης το κόστος φθάνει στα 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση και στα 461,65 ευρώ με αντικατάσταση. Για τις παροχές μέσης τάσης, τα αντίστοιχα ποσά είναι 365,68 και 662,21 ευρώ.

Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τις χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω ρευματοκλοπών δεν κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά χρησιμοποιούνται για να αποκατασταθεί μέρος της ζημίας που υφίστανται οι υπόλοιποι καταναλωτές και για να χρηματοδοτηθούν δράσεις εντοπισμού και πρόληψης του φαινομένου. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται τόσο η δίκαιη κατανομή των βαρών όσο και η λήψη αυστηρότερων μέτρων απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ παράλληλα δίνεται ένα σήμα ότι η Αρχή παρακολουθεί στενά το πρόβλημα της ρευματοκλοπής και παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα.