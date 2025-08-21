Games
Προχωράει η ψηφιοποίηση του αρχείου της ΑΑΔΕ - Θα ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες

Προχωράει η ψηφιοποίηση του αρχείου της ΑΑΔΕ - Θα ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS PERISTERIS
Φορολογικές υποθέσεις, φάκελοι και στοιχεία της ΑΑΔΕ «περνούν» σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το έργο, που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, έχει προϋπολογισμό 40,2 εκατ. ευρώ και θεωρείται κομβικό για τον εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ και τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Το έργο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην πράξη, το έργο αφορά τη μετατροπή μεγάλου μέρους του έντυπου αρχείου σε ψηφιακή μορφή. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια έγγραφα, όπως φορολογικές υποθέσεις, φάκελοι και στοιχεία, θα σαρωθούν, θα οργανωθούν και θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικά συστήματα. Η ψηφιοποίηση θα επιτρέψει στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε χάρτινους φακέλους, ενώ οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, ακόμη και εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος, το οποίο θα αντικαταστήσει τα παλιά συστήματα TAXIS και TAXISnet. Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται να λειτουργήσουν αναβαθμισμένα εργαλεία για το φορολογικό μητρώο, το λογιστικό σύστημα και τις ελεγκτικές διαδικασίες, καθώς και νέες εφαρμογές για το Γενικό Χημείο του Κράτους και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ψηφιοποίηση δεν έχει μόνο πρακτική σημασία αλλά και οικονομικά οφέλη. Η μείωση του όγκου του έντυπου αρχείου θα εξοικονομήσει χώρο και κόστος, καθώς δεν θα χρειάζεται πια η μίσθωση αποθηκών και η δαπάνη για εκτυπώσεις και αναλώσιμα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η διαφάνεια, αφού κάθε κίνηση στο ψηφιακό αρχείο θα μπορεί να καταγράφεται και να ελέγχεται, ενώ θα διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων.

