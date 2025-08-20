Πλοία μεγάλης ηλικίας πωλούν οι Έλληνες εφοπλιστές

Οι περισσότερες συναλλαγές αφορούσαν πλοία ηλικίας άνω των 10 ετών.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται εφέτος περισσότερο πρόθυμοι να αποχωριστούν παλαιότερα πλοία, με τους Κινέζους να είναι οι βασικοί αγοραστές τους. Η εικόνα αυτή καταγράφεται τόσο στα φορτηγά πλοία χύδην ξηρού φορτίου όσο και στα δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv.

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός όγκος συναλλαγών είναι μειωμένος σε σχέση με το 2024, η τάση δείχνει μια σαφή μετατόπιση: οι Έλληνες πωλούν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες, ενώ οι Κινέζοι τις αποκτούν για να ενισχύσουν τους στόλους τους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2025 πωλήθηκαν συνολικά 703 πλοία άνω των 10.000 DWT, αριθμός μειωμένος κατά 15% σε σχέση με τα 831 της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στα bulk carriers οι συναλλαγές έφθασαν τις 469, με τον τομέα Handysize να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία (122 πλοία), ενώ ο Supramax ακολούθησε με 108 και ο Panamax με 58, ο τελευταίος καταγράφοντας μάλιστα αύξηση 26% στις αγοραπωλησίες σε σύγκριση με το 2024.

Στους Capesize και Newcastlemax, αντίθετα, οι πωλήσεις κατέρρευσαν, με πτώσεις 45% και 68% αντίστοιχα.

Οι περισσότερες συναλλαγές αφορούσαν πλοία ηλικίας άνω των 10 ετών, με την κατηγορία 11-15 ετών να συγκεντρώνει 215 πωλήσεις. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πούλησαν 98 bulkers, κυρίως Panamax και Supramax με μέση ηλικία κοντά στα 20 χρόνια. Οι Κινέζοι ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές, αποκτώντας 80 πλοία, με έμφαση σε Supramax και Panamax.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η αγορά των δεξαμενόπλοιων. Οι συναλλαγές περιορίστηκαν σε 234 πλοία, σημειώνοντας μείωση 20% σε σχέση με το 2024. Ο τομέας MR2 ηγήθηκε με 71 πωλήσεις, ενώ ακολούθησαν οι Aframax/LR2 με 41 και τα VLCC με 31.

Ο μοναδικός τομέας που κινήθηκε ανοδικά ήταν ο Suezmax, με 27 συναλλαγές, σχεδόν διπλάσιες από πέρυσι. Και εδώ, κυρίαρχη ήταν η πώληση παλαιότερων πλοίων, ηλικίας 16-20 ετών, με 113 συναλλαγές, ενώ οι Έλληνες εμφανίζονται και πάλι ως οι βασικοί πωλητές (50 πλοία) και οι Κινέζοι ως οι μεγαλύτεροι αγοραστές (38 πλοία).