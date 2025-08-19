Στασιμότητα στο τζίρο των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 123,8 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όταν είχε ανέλθει σε 122,2 δισ. ευρώ. Η μεταβολή δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς οι επιδόσεις διαφοροποιούνται ανά τομέα δραστηριότητας.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τομέα των Ορυχείων και Λατομείων με ποσοστό 15% σε ετήσια βάση. Ακολούθησε ο τομέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με αύξηση 13,9%. Στον αντίποδα, ο τομέας της Μεταποίησης εμφάνισε μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Στις Κατασκευές σημειώθηκε αύξηση 7,6%, ενώ οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα παρουσίασαν αύξηση 8%. Σταθερότητα παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες καταλύματος και εστίασης, όπου ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.

Σε μηνιαία βάση, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ο κύκλος εργασιών του Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 36,5 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, όταν είχε διαμορφωθεί σε 34,3 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κατασκευές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με αύξηση 23,6%, ενώ η μικρότερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, με άνοδο 0,1%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας υπήρξε αύξηση 3,7% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,1%. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες η αύξηση έφτασε το 4,3%, ενώ στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, η μεταβολή ήταν 0,2%. Στην εκπαίδευση καταγράφηκε άνοδος 2,3%, ενώ στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία η μεταβολή ήταν 5,3%.