Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Στασιμότητα στο τζίρο των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο 2025

Στασιμότητα στο τζίρο των επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο 2025
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 123,8 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όταν είχε ανέλθει σε 122,2 δισ. ευρώ. Η μεταβολή δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς οι επιδόσεις διαφοροποιούνται ανά τομέα δραστηριότητας.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τομέα των Ορυχείων και Λατομείων με ποσοστό 15% σε ετήσια βάση. Ακολούθησε ο τομέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με αύξηση 13,9%. Στον αντίποδα, ο τομέας της Μεταποίησης εμφάνισε μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Στις Κατασκευές σημειώθηκε αύξηση 7,6%, ενώ οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα παρουσίασαν αύξηση 8%. Σταθερότητα παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες καταλύματος και εστίασης, όπου ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.

Σε μηνιαία βάση, για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ο κύκλος εργασιών του Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 36,5 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, όταν είχε διαμορφωθεί σε 34,3 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κατασκευές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με αύξηση 23,6%, ενώ η μικρότερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, με άνοδο 0,1%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας υπήρξε αύξηση 3,7% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,1%. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες η αύξηση έφτασε το 4,3%, ενώ στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, η μεταβολή ήταν 0,2%. Στην εκπαίδευση καταγράφηκε άνοδος 2,3%, ενώ στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία η μεταβολή ήταν 5,3%.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Mega Brokers: Νέο κεφάλαιο μετά την εξαγορά από την Unilink

Mega Brokers: Νέο κεφάλαιο μετά την εξαγορά από την Unilink

Επιχειρήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα ιστορικά υψηλά με θετικό κλείσιμο και αυξημένο τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα ιστορικά υψηλά με θετικό κλείσιμο και αυξημένο τζίρο

Οικονομία
ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Επιχειρήσεις
H μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ασφυκτιά

H μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ασφυκτιά

Οικονομία

NETWORK

Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Η/Ε που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2025

Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Η/Ε που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση 1,75 εκατ. ευρώ την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση 1,75 εκατ. ευρώ την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

ienergeia.gr
Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Στην Αμοργό για επίσκεψη σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Σταύρος Παπασταύρου: Στην Αμοργό για επίσκεψη σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

ienergeia.gr
Τριχόπτωση στις γυναίκες - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τριχόπτωση στις γυναίκες - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

healthstat.gr