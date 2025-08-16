Games
Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Η δοκιμαστική αυτή περίοδος λειτούργησε ως ένα ουσιαστικό τεστ για την αξιολόγηση της χρησιμότητας, της ευχρηστίας και της αποδοχής του συστήματος από το κοινό.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, έως τις 15 Ιουλίου, την πιλοτική λειτουργία της νέας ψηφιακής εφαρμογής για την εξυπηρέτηση ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία.

Η δοκιμαστική αυτή περίοδος λειτούργησε ως ένα ουσιαστικό τεστ για την αξιολόγηση της χρησιμότητας, της ευχρηστίας και της αποδοχής του συστήματος από το κοινό, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την εξάλειψη εμποδίων στην επαφή πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω βιντεοκλήσης από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) και την πλατφόρμα myAADElive, για ζητήματα που αφορούσαν το Εισόδημα, το Μητρώο, καθώς και τη χορήγηση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώθηκε για την παροχή αυτόματου υποτιτλισμού στα ελληνικά, διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, αλλά και αυτόματης μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο σε επτά ξένες γλώσσες.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ενθαρρυντική, με τους χρήστες να επισημαίνουν την άμεση εξυπηρέτηση, την απλότητα στη διαδικασία και την αίσθηση ισότιμης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής άνοιξε τον δρόμο για την οριστική ενσωμάτωση της υπηρεσίας στον μόνιμο μηχανισμό εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πηγές της Αρχής, εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η καθιέρωση της συγκεκριμένης μεθόδου ως σταθερής επιλογής για πολίτες με δυσκολίες στην επικοινωνία, με πιθανή επέκταση των θεμάτων που θα καλύπτει και περαιτέρω βελτιώσεις στις λειτουργίες της.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, υπό τον συντονισμό του ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET, και με τεχνολογική υποστήριξη από την ελληνική πλατφόρμα Evenly. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Digital Europe και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

