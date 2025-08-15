Games
Οικονομία

Νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ Φωτογραφία: Unsplash
Αφορά επιδόματα όπως το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα ενοικίου.

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όπως το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ενοικίου και μία σειρά από άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα.

Ο λόγος είναι ότι η πληρωμή πέφτει σε Σαββατοκύριακο και η Παρασκευή είναι η τελευταία εργάσιμη οπότε μπαίνουν από την προηγούμενη το απόγευμα. Έτσι θα αρχίσουν φαίνονται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ πραγματοποιούνται συνήθως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Έτσι, για τον Αύγουστο, οι πληρωμές προγραμματίζονται για την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

