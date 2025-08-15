Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

Αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι Φωτογραφία: Unsplash
Η ΕΚΤ προχωρά σε πλήρη επανασχεδιασμό τους, με στόχο την αισθητική ανανέωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τα ευρώ.

Η ΕΚΤ προχωρά σε πλήρη επανασχεδιασμό τους, με στόχο την αισθητική ανανέωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή, που αναμένεται να κορυφωθεί με την επίσημη κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων έως το 2026, περιλαμβάνει έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδίου, αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφίστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 18 Αυγούστου 2025. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στην τελική φάση θα κληθούν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια υπό δημόσια διαβούλευση, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης από την ΕΚΤ.

Ο επανασχεδιασμός βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Η πρώτη θεματική, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», προβάλλει ιστορικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη συλλογική ταυτότητα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στα νέα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται μεταξύ άλλων η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η ειρηνίστρια Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.

Η δεύτερη θεματική, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», επικεντρώνεται στη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Κάθε χαρτονόμισμα θα απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό φυσικό τοπίο μαζί με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας, ενώ στο φόντο θα διακρίνονται ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση προσόντων, καλλιτεχνική πρόταση, γνωμοδότηση από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και, τέλος, συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινού μέσω ψηφοφορίας.

Η τελική απόφαση για το σχέδιο θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων θα ακολουθήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Οικονομία
Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οικονομία
Πληρωμές με μετρητά: Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πλαστά χαρτονομίσματα

Πληρωμές με μετρητά: Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πλαστά χαρτονομίσματα

Οικονομία
Η Βουλγαρία μεταξύ ευρώ και σκεπτικισμού

Η Βουλγαρία μεταξύ ευρώ και σκεπτικισμού

Opinions

NETWORK

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr