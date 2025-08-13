Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για 3 χρόνια σε πυρόπληκτες περιοχές - Τα μέτρα στήριξης για τις φωτιές

Για ποιες περιοχές ισχύει η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Η τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ είναι ανάμεσα στα μέτρα στήριξης που εγκρίθηκαν για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φωτιές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 έως και σήμερα και έχουν κηρυχθεί επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα.

Στην απαλλαγή αυτή εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια, που επλήγη από σεισμό (στις 19/5) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ «ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη. Η απαλλαγή ισχύει για κτήρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛΓΑ», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει «εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη».

Τα 5 μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές

Η κυβερνητική επιτροπή Κρατικής Αρωγής συνεδρίασε εκτάκτως το μεσημέρι της Τετάρτης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η έγκριση μέτρων στήριξης για τις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο έως και σήμερα, στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας.

Η επιτροπή αποφάσισε τα εξής μέτρα:

1. Στεγαστική Συνδρομή

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων (επισκευή ή ανακατασκευή). Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, έως 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

2. Ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Ενίσχυση Νοικοκυριών 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ. Έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για δευτερεύουσα κατοικία, καταβάλλεται το 50% του ποσού. 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% λόγω τραυματισμού από τις πυρκαγιές.

3. Κρατική Αρωγή σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς την εφαρμογή κλιμακωτών ποσοστών , με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά υποκατάστημα (έως δύο). Η επιχορήγηση θα συμψηφίζεται με την πρώτη αρωγή. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των διατάξεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

4. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας περιουσίας (ν. 5219/2025).

5. Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ

Προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Η Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές.