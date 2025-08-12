Games
ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο
Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής της διαφοράς από τον ΕΦΚΑ.

Σε ετήσιους ελέγχους προχωράει ο ΕΦΚΑ για να διαπιστώσει τις εισφορές που παρακρατήθηκαν στους εργαζόμενους που απασχολούνται. Εάν κατά τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι παρακρατήθηκε ποσό άνω του ορίου των 5.236,80 ευρώ. από κάποιον συνταξιούχο-μισθωτό, τότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιστροφής της διαφοράς.

Αναλυτικότερα τον Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία της εκκαθάρισης των αιτήσεων στον ΕΦΚΑ που θα υποβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για την επιστροφή των εισφορών τους. Παράλληλα επισημαίνεται πως το φθινόπωρο υπολογίζεται και να δοθούν οι πρώτες επιστροφές στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται πως στους εν λόγω ασφαλισμένους χορηγείται στο ακέραιο η σύνταξή τους ωστόσο έχουν μια παρακράτηση 10% υπέρ του ΕΦΚΑ για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εργασία τους.

Ο εργοδότης κάνει αυτή την παρακράτηση, αυτή υπολογίζεται σε ετήσια βάση παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία , το ανώτατο ποσό που παρακρατείται είναι στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Μάλιστα η εθνική σύνταξη διαμορφώνεται στα 436,40 ευρώ το 2025, συνεπώς το όριο των ετήσιων κρατήσεων είναι στα 5.236,80 ευρώ. Εάν όμως κατά τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι παρακρατήθηκε ποσό άνω του ορίου αυτού από κάποιον συνταξιούχο-μισθωτό, τότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιστροφής της διαφοράς.

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ετήσια εκκαθάριση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. Αυτό αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.

Διευκρινίζεται πως η εν λόγω υπηρεσία αφορά μόνο τους συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί εργαζόμενοι είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο και που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ, όπως προβλέπει ο ν. 5078/2023 που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πρόκειται για την «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ». Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στους απασχολούμενους συνταξιούχους, μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α.: efka.gov.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Και η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής :

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

  • Συνταξιούχοι
  • Μισθωτοί

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση Α.Μ.Κ.Α.

Η διαδικασία:

Οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κάποια δικαιολογητικά στην εν λόγω υπηρεσία ή να δώσουν την φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αυτό επειδή τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.

Σε πρώτη φάση οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικών περιόδων του έτους 2024 .

Σε περιοδική βάση θα γίνεται η εκκαθάριση των ποσών και η επιστροφή αυτών. Αυτό θα επιτυγχάνεται με τη χρήση των αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.

Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ που ξεπερνούν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αυτό θα γίνεται αφού προηγουμένως έχει γίνει συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

