Αντικειμενικές αξίες: Επεκτείνονται σε όλη τη χώρα - Έως 200 εκατ. ευρώ τα πρόσθετα έσοδα

Φωτογραφία: Eurokinissi
Στόχος μέχρι το 2026 να καλυφθεί το υπόλοιπο 1,5% της χώρας που παραμένει εκτός συστήματοςαντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πλήρη επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων, εντάσσοντας για πρώτη φορά 2.167 περιοχές σε όλη την επικράτεια από την Αττική έως το Καστελλόριζο.

Η κίνηση αυτή αφορά ζώνες που, αν και βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης, μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αντικειμενικού συστήματος, με αποτέλεσμα η εφορία να υπολογίζει την αξία τους με βάση στοιχεία από γειτονικές περιοχές ή την ελάχιστη τιμή ζώνης του εκάστοτε δήμου ή περιφέρειας. Με την ένταξή τους, οι φορολογητέες αξίες αυξάνονται, γεγονός που θα επιφέρει αναπροσαρμογές σε φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος μεταβίβασης και άλλες συναφείς επιβαρύνσεις.

Στόχος μέχρι το 2026 να καλυφθεί το υπόλοιπο 1,5% της χώρας που παραμένει εκτός συστήματοςαντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών.

Στην Αττική, η ένταξη περιλαμβάνει περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, την Αγία Μαρίνα, τον Χάρακα, το Δασκαλειό και το Πόρτο Ράφτη, καθώς και τμήματα της Σαλαμίνας, των Κυθήρων και της Αίγινας. Στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, το σχέδιο καλύπτει παραθαλάσσιες περιοχές σε Αχαΐα, Μεσσηνία, Κορινθία, Ηλεία και Χαλκιδική, ορεινούς και παραθαλάσσιους οικισμούς σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Φλώρινα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Έβρο και Ροδόπη, αλλά και όλους τους οικισμούς εντός σχεδίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Στην επέκταση συμπεριλαμβάνονται επίσης περιοχές των Κυκλάδων και του Ιονίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διεύρυνση του συστήματος θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα 200 εκατ. ευρώ. Η αναπροσαρμογή των τιμών θα επηρεάσει όχι μόνο τον ΕΝΦΙΑ αλλά και τον φόρο μεταβίβασης, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, τα τεκμήρια, τα δημοτικά τέλη, καθώς και πολεοδομικά πρόστιμα και εισφορές.

