ΕΦΚΑ: Σταδιακά τα αναδρομικά έως 8.500 ευρώ σε 75.000 συντάξεις

Στην σταδιακή αποπληρωμή αναδρομικών ποσών που φτάνουν τις 8.500 ευρώ σε 75.000 συνταξιούχους αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο των δικαιούχων θα λάβει τα ποσά που δικαιούται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επιδιώκει να ολοκληρωθούν οι καταβολές εντός του φθινοπώρου, με στόχο την εκκαθάριση δύο μεγάλων εκκρεμοτήτων:

των επανυπολογισμών που προβλέπονται με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 για παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης,

και των διορθώσεων στις κρατήσεις του νόμου 4093/2012 για συντάξεις αποστράτων.

Αναλυτικά τα δύο «πακέτα» αναδρομικών:

1. Επανυπολογισμοί βάσει του νόμου 4670/2020

Περίπου 35.000 συνταξιούχοι που έχουν διανύσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης θα λάβουν αναδρομικά, τα οποία αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 8.500 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είχαν δει τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2023, βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που θέσπισε ο νόμος Βρούτση.

Ωστόσο, η καταβολή των αναδρομικών καθυστέρησε, κυρίως λόγω ελλιπών στοιχείων σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, καθώς και σε συντάξεις με απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση. Ο ΕΦΚΑ εντόπισε λάθη στον υπολογισμό των ποσών, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν νέες διορθώσεις.

Η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, κυμαίνεται από 1,08% για 31 έτη έως και 7,2% για 40 έτη. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι δικαιούνται ανάλογα προσαυξημένες αποδοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, με τις εξής κρατήσεις:

6% για υγειονομική περίθαλψη,

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 3% έως 14% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ,

και φόρος 20% επί του συνόλου των αναδρομικών.

2. Διορθώσεις στις κρατήσεις του νόμου 4093/2012 για τους απόστρατους

Περισσότεροι από 40.000 απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά λόγω νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια οι πληρωμές να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.

Το μέτρο απευθύνεται αποκλειστικά σε απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012. Τα ποσά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου, στα μερίσματα των αποστράτων, καθώς από τον Απρίλιο 2023 η σχετική κράτηση έπαψε να ισχύει. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι κρατήσεις που επιβάλλονταν σε όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ.

Οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης, μέσω του ΕΦΚΑ και των αντίστοιχων οικονομικών υπηρεσιών. Τα αναδρομικά ποσά θα εμφανιστούν με ξεχωριστή αναφορά στα ενημερωτικά συντάξεων. Όσον αφορά τη φορολόγηση, αυτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις για εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η κράτηση επιβάλλεται μόνο στην κύρια σύνταξη και όχι στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος, κάτι που μειώνει αισθητά τη μηνιαία παρακράτηση και αυξάνει τις καθαρές αποδοχές των δικαιούχων. Επιπλέον, για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως και σήμερα, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών ποσών, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Μέχρι πρόσφατα, η κράτηση υπολογιζόταν στο συνολικό ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος, γεγονός που οδηγούσε σε υψηλότερες περικοπές. Πλέον, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά πάνω στην κύρια σύνταξη, μειώνοντας το ποσοστό της κράτησης.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 € και συνολικές απολαβές (μαζί με μέρισμα) 2.528 €:

Με το παλιό σύστημα, η κράτηση 15% οδηγούσε σε παρακράτηση 291 ευρώ.

Με το νέο σύστημα, η κράτηση είναι 10% επί της κύριας σύνταξης – δηλαδή 194 ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται μηνιαίο κέρδος 97 ευρώ και συνολικά αναδρομικά 27 μηνών ύψους 2.619 ευρώ.