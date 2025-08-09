Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΕΦΚΑ: Σταδιακά τα αναδρομικά έως 8.500 ευρώ σε 75.000 συντάξεις

ΕΦΚΑ: Σταδιακά τα αναδρομικά έως 8.500 ευρώ σε 75.000 συντάξεις
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επιδιώκει να ολοκληρωθούν οι καταβολές για τα αναδρομικά εντός του φθινοπώρου, με στόχο την εκκαθάριση δύο μεγάλων εκκρεμοτήτων.

Στην σταδιακή αποπληρωμή αναδρομικών ποσών που φτάνουν τις 8.500 ευρώ σε 75.000 συνταξιούχους αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο των δικαιούχων θα λάβει τα ποσά που δικαιούται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επιδιώκει να ολοκληρωθούν οι καταβολές εντός του φθινοπώρου, με στόχο την εκκαθάριση δύο μεγάλων εκκρεμοτήτων:

  • των επανυπολογισμών που προβλέπονται με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 για παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης,
  • και των διορθώσεων στις κρατήσεις του νόμου 4093/2012 για συντάξεις αποστράτων.

Αναλυτικά τα δύο «πακέτα» αναδρομικών:

1. Επανυπολογισμοί βάσει του νόμου 4670/2020

Περίπου 35.000 συνταξιούχοι που έχουν διανύσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης θα λάβουν αναδρομικά, τα οποία αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 8.500 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είχαν δει τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2023, βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που θέσπισε ο νόμος Βρούτση.

Ωστόσο, η καταβολή των αναδρομικών καθυστέρησε, κυρίως λόγω ελλιπών στοιχείων σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, καθώς και σε συντάξεις με απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση. Ο ΕΦΚΑ εντόπισε λάθη στον υπολογισμό των ποσών, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν νέες διορθώσεις.

Η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, κυμαίνεται από 1,08% για 31 έτη έως και 7,2% για 40 έτη. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι δικαιούνται ανάλογα προσαυξημένες αποδοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, με τις εξής κρατήσεις:

  • 6% για υγειονομική περίθαλψη,
  • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 3% έως 14% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ,
  • και φόρος 20% επί του συνόλου των αναδρομικών.

2. Διορθώσεις στις κρατήσεις του νόμου 4093/2012 για τους απόστρατους

Περισσότεροι από 40.000 απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά λόγω νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια οι πληρωμές να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.

Το μέτρο απευθύνεται αποκλειστικά σε απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012. Τα ποσά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου, στα μερίσματα των αποστράτων, καθώς από τον Απρίλιο 2023 η σχετική κράτηση έπαψε να ισχύει. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι κρατήσεις που επιβάλλονταν σε όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ.

Οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης, μέσω του ΕΦΚΑ και των αντίστοιχων οικονομικών υπηρεσιών. Τα αναδρομικά ποσά θα εμφανιστούν με ξεχωριστή αναφορά στα ενημερωτικά συντάξεων. Όσον αφορά τη φορολόγηση, αυτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις για εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η κράτηση επιβάλλεται μόνο στην κύρια σύνταξη και όχι στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος, κάτι που μειώνει αισθητά τη μηνιαία παρακράτηση και αυξάνει τις καθαρές αποδοχές των δικαιούχων. Επιπλέον, για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως και σήμερα, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών ποσών, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Μέχρι πρόσφατα, η κράτηση υπολογιζόταν στο συνολικό ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος, γεγονός που οδηγούσε σε υψηλότερες περικοπές. Πλέον, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά πάνω στην κύρια σύνταξη, μειώνοντας το ποσοστό της κράτησης.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 € και συνολικές απολαβές (μαζί με μέρισμα) 2.528 €:

  • Με το παλιό σύστημα, η κράτηση 15% οδηγούσε σε παρακράτηση 291 ευρώ.
  • Με το νέο σύστημα, η κράτηση είναι 10% επί της κύριας σύνταξης – δηλαδή 194 ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται μηνιαίο κέρδος 97 ευρώ και συνολικά αναδρομικά 27 μηνών ύψους 2.619 ευρώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 11 έως τις 14 Αυγούστου

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: O «χάρτης» των πληρωμών απο τις 11 έως τις 14 Αυγούστου

Οικονομία
Ποιοι βγάζουν μεγαλύτερες συντάξεις - Ποιους συμφέρουν τα πλασματικά

Ποιοι βγάζουν μεγαλύτερες συντάξεις - Ποιους συμφέρουν τα πλασματικά

Οικονομία
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

Οικονομία
ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αυτές είναι οι πληρωμές από 4 έως 8 Αυγούστου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αυτές είναι οι πληρωμές από 4 έως 8 Αυγούστου

Οικονομία

NETWORK

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr
Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

healthstat.gr