Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Δωρεάν αναλήψεις μετρητών για όλους – Οι αλλαγές που έρχονται σε 48 ώρες

Δωρεάν αναλήψεις μετρητών για όλους – Οι αλλαγές που έρχονται σε 48 ώρες
Επιπλέον, καθιερώνεται δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ. Έτσι, ένας κάτοικος νησιού που έχει κάρτα από τράπεζα της Αθήνας θα μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπό του στο τοπικό ΑΤΜ χωρίς καμία χρέωση.

Σε 48 ώρες οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ θα γίνονται χωρίς καμία προμήθεια για όλους τους κατόχους καρτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση του τρίτου παρόχου με την τράπεζα του πελάτη —για παράδειγμα, αν το ΑΤΜ ανήκει σε θυγατρική εταιρεία της τράπεζάς του— η ανάληψη θα είναι εντελώς δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, ώστε να μην επιβαρύνονται οι κάτοικοι με προμήθειες λόγω έλλειψης εναλλακτικών επιλογών.

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση θεσπίζει εθνικό ανώτατο όριο προμήθειας ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, όπως η Euronet ή η Cashflex. Έτσι, ακόμη κι αν ο πάροχος θα ήθελε να χρεώσει περισσότερα, η προμήθεια δεν μπορεί να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό. Για παράδειγμα, αν κάποιος βρεθεί σε μια τουριστική περιοχή όπου υπάρχει μόνο ΑΤΜ της Euronet και κάνει ανάληψη 200 ευρώ, η μέγιστη χρέωση θα είναι 1,50 ευρώ, αντί για τα 3 ή 4 ευρώ που ίσχυαν στο παρελθόν.

Επιπλέον, καθιερώνεται δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ. Έτσι, ένας κάτοικος νησιού που έχει κάρτα από τράπεζα της Αθήνας θα μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπό του στο τοπικό ΑΤΜ χωρίς καμία χρέωση.

Στις μεταφορές χρημάτων, η ρύθμιση ορίζει ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος στείλει 100 ευρώ μέσω mobile banking σε λογαριασμό άλλης τράπεζας, θα πληρώσει το ίδιο ποσό, είτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή της τράπεζας είτε ενός τρίτου παρόχου.

Η απαλλαγή από τις χρεώσεις ισχύει και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση στις προμήθειες μεταξύ πολιτών κρατών-μελών. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας Γερμανός τουρίστας που επισκέπτεται την Κρήτη και πραγματοποιεί ανάληψη από ΑΤΜ ελληνικής τράπεζας δεν θα πληρώνει καμία προμήθεια, ακριβώς όπως και ένας Έλληνας κάτοχος κάρτας.

Η εξαίρεση αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε. Για παράδειγμα, αν ένας τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία κάνει ανάληψη μετρητών στην Ελλάδα, θα επιβαρυνθεί με την προμήθεια που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της τράπεζας που χρησιμοποιεί το ΑΤΜ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οικονομία
Αναλήψεις από ATM: Νέο «τοπίο» για τις προμήθειες από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου

Αναλήψεις από ATM: Νέο «τοπίο» για τις προμήθειες από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου

Οικονομία
Πληρωμές με μετρητά: Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πλαστά χαρτονομίσματα

Πληρωμές με μετρητά: Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πλαστά χαρτονομίσματα

Οικονομία
Τι θα συμβεί αν καταθέσετε χαρτονόμισμα των 500 ευρώ στην τράπεζα

Τι θα συμβεί αν καταθέσετε χαρτονόμισμα των 500 ευρώ στην τράπεζα

Οικονομία

NETWORK

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr
Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

healthstat.gr