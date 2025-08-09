Δωρεάν αναλήψεις μετρητών για όλους – Οι αλλαγές που έρχονται σε 48 ώρες

Επιπλέον, καθιερώνεται δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ. Έτσι, ένας κάτοικος νησιού που έχει κάρτα από τράπεζα της Αθήνας θα μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπό του στο τοπικό ΑΤΜ χωρίς καμία χρέωση.

Σε 48 ώρες οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ θα γίνονται χωρίς καμία προμήθεια για όλους τους κατόχους καρτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση του τρίτου παρόχου με την τράπεζα του πελάτη —για παράδειγμα, αν το ΑΤΜ ανήκει σε θυγατρική εταιρεία της τράπεζάς του— η ανάληψη θα είναι εντελώς δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, ώστε να μην επιβαρύνονται οι κάτοικοι με προμήθειες λόγω έλλειψης εναλλακτικών επιλογών.

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση θεσπίζει εθνικό ανώτατο όριο προμήθειας ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, όπως η Euronet ή η Cashflex. Έτσι, ακόμη κι αν ο πάροχος θα ήθελε να χρεώσει περισσότερα, η προμήθεια δεν μπορεί να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό. Για παράδειγμα, αν κάποιος βρεθεί σε μια τουριστική περιοχή όπου υπάρχει μόνο ΑΤΜ της Euronet και κάνει ανάληψη 200 ευρώ, η μέγιστη χρέωση θα είναι 1,50 ευρώ, αντί για τα 3 ή 4 ευρώ που ίσχυαν στο παρελθόν.

Επιπλέον, καθιερώνεται δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ. Έτσι, ένας κάτοικος νησιού που έχει κάρτα από τράπεζα της Αθήνας θα μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπό του στο τοπικό ΑΤΜ χωρίς καμία χρέωση.

Στις μεταφορές χρημάτων, η ρύθμιση ορίζει ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος στείλει 100 ευρώ μέσω mobile banking σε λογαριασμό άλλης τράπεζας, θα πληρώσει το ίδιο ποσό, είτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή της τράπεζας είτε ενός τρίτου παρόχου.

Η απαλλαγή από τις χρεώσεις ισχύει και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση στις προμήθειες μεταξύ πολιτών κρατών-μελών. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας Γερμανός τουρίστας που επισκέπτεται την Κρήτη και πραγματοποιεί ανάληψη από ΑΤΜ ελληνικής τράπεζας δεν θα πληρώνει καμία προμήθεια, ακριβώς όπως και ένας Έλληνας κάτοχος κάρτας.

Η εξαίρεση αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε. Για παράδειγμα, αν ένας τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία κάνει ανάληψη μετρητών στην Ελλάδα, θα επιβαρυνθεί με την προμήθεια που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της τράπεζας που χρησιμοποιεί το ΑΤΜ.