Η Attica Bank διεκδικεί την HSBC Malta στο πλαίσιο επέκτασης εκτός Ελλάδος

Πριν ολοκληρωθεί η συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα και η μετονομασία της σε Credia Bank, η Attica Bank υπέβαλε προσφορά για την απόκτηση της HSBC Malta, επιδιώκοντας την επέκταση της δραστηριότητάς της εκτός Ελλάδος. Το θετικό εαυτή την κίνηση, εφόσον προχωρήσει, είναι ότι θα μεταφέρει την εποπτεία της τράπεζας από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Η κυβέρνηση εμφανίζεται θετικά διακείμενη προς την κίνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής στήριξης της εξόδου ελληνικών τραπεζών σε αγορές του εξωτερικού, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει το ενδιαφέρον, διευκρινίζοντας ότι η δική της εποπτική εμπλοκή θα γίνει σε επόμενο στάδιο. Το ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπερταμείου, κατέχει το 36,2% της Attica Bank, ενώ ο κύριος μέτοχος είναι η Thrivest Holding με ποσοστό 54,6%.

Η HSBC αποφάσισε να πωλήσει τη δραστηριότητά της στη Μάλτα στο πλαίσιο στρατηγικής αποχώρησης από μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο την επικέντρωση στις ασιατικές δραστηριότητες. Η HSBC Malta, θυγατρική του ομίλου στο Λονδίνο, διαθέτει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και κερδοφόρα δραστηριότητα σε μια αγορά συνολικού μεγέθους 31 δισ. ευρώ. Η πώληση είχε ανακοινωθεί από το 2023, αλλά δεν προχώρησε, καθώς οι προηγούμενοι ενδιαφερόμενοι δεν εξασφάλισαν κυβερνητική στήριξη.

Η Attica Bank, μετά την απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας και τη μετονομασία της, θα διαθέτει ενεργητικό 7,2 δισ. ευρώ, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11% και ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 2,9%. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 20,1 εκατ. ευρώ και οριακή κερδοφορία. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει ανακοινώσει, έως το 2027 στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20%, μείωση κόστους κάτω από 40% και κέρδη προ προβλέψεων 280 εκατ. ευρώ.

