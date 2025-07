2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Ο νέος γραπτός διαγωνισμός στο ΥΠΕΞ

Σκοπεύεις να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό του ΥΠΕΞ; Η συγκεκριμένη στήλη θα προσπαθήσει να σε βοηθήσει με υλικό μελέτης και συμβουλές που θα ενισχύσουν την προετοιμασία σου, προκειμένου να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να οδηγηθείς προς την επιτυχία!

Στις 22 Ιουλίου 2025 εκδόθηκε η 2Γ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία πλήρωσης συνολικά 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η προθεσμία υποβολής αρχίζει 5 Αυγούστου και λήγει 27 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι στον συγκεκριμένο γραπτό διαγωνισμό, θα εξεταστούν, κατά πάσα πιθανότητα ηλεκτρονικά, στα ακόλουθα τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας:

Α) Εξέταση στις λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου

Η συγκεκριμένη εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου 4 σελίδων με απαντήσεις σε έως 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Β) Ξένη γλώσσα : Αγγλικά ή Γαλλικά

Η συγκεκριμένη εξέταση περιλαμβάνει:

Κατανόηση κειμένου 2 σελίδων με απαντήσεις σε έως 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Μετάφραση έως 45 φράσεων από την ελληνική στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα με απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Μετάφραση έως 45 φράσεων από την αγγλική ή γαλλική στην ελληνική γλώσσα με απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Γ) Δίκαιο

Η εξέταση διενεργείται σε έως 45 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που περιλαμβάνει:

Δημόσιο Δίκαιο: Πολίτευμα-οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου – ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης

Αστικό δίκαιο: Κανόνες του δικαίου εν γένει, φυσικά και νομικά πρόσωπα, γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, συναίνεση και έγκριση, στοιχεία κληρονομικού δικαίου

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Αλλοδαπότητα και αναγνώριση εννόμων σχέσεων, ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία

Δ) Οικονομία – Δημόσιο Λογιστικό

Η συγκεκριμένη εξέταση διενεργείται με απαντήσεις σε έως 15 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από:

Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών, μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη

Δημόσια οικονομικά, δημόσια έσοδα και έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας, μορφές και αρχές κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, βασικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου.

Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη οι ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους εγκαίρως με σχετικές ανακοινώσεις. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί εντός του διμήνου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2025 και εξεταστικό κέντρο θα οριστεί μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.

Παρακάτω θα δούμε σήμερα 45 φράσεις από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα (επίπεδο Γ1 προς Γ2) με απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας:

1.

Ελληνική φράση: Πώς θα περιέγραφες το τοπίο στο ηλιοβασίλεμα;

Αγγλικά: How would you describe the landscape at sunset?

Ερώτηση: What does the word "landscape" mean in this context?

a) A type of food

b) The natural scenery

c) A musical instrument

d) A weather condition

Σωστή απάντηση: b) The natural scenery

2.

Ελληνική φράση: Η οικονομική κρίση επηρέασε πολλούς τομείς της κοινωνίας.

Αγγλικά: The economic crisis affected many sectors of society.

Ερώτηση: What is the meaning of "affected"?

a) Ignored

b) Changed negatively

c) Supported

d) Protected

Σωστή απάντηση: b) Changed negatively

3.

Ελληνική φράση: Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

Αγγλικά: Students need to develop critical thinking.

Ερώτηση: What does "develop" mean here?

a) Destroy

b) Improve or grow

c) Hide

d) Forget

Σωστή απάντηση: b) Improve or grow

4.

Ελληνική φράση: Η περιβαλλοντική μόλυνση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Αγγλικά: Environmental pollution is a serious problem.

Ερώτηση: What is the best synonym for "serious" in this context?

a) Insignificant

b) Important

c) Funny

d) Simple

Σωστή απάντηση: b) Important

5.

Ελληνική φράση: Ο καθηγητής εξήγησε το θέμα με σαφήνεια.

Αγγλικά: The teacher explained the topic clearly.

Ερώτηση: What does "clearly" mean?

a) In a confusing way

b) In an understandable way

c) Slowly

d) Briefly

Σωστή απάντηση: b) In an understandable way

6.

Ελληνική φράση: Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό.

Αγγλικά: Technology evolves at a rapid pace.

Ερώτηση: What does "rapid" mean?

a) Slow

b) Fast

c) Difficult

d) Irrelevant

Σωστή απάντηση: b) Fast

7.

Ελληνική φράση: Χρειάζεται υπομονή για να μάθεις μια νέα γλώσσα.

Αγγλικά: Patience is required to learn a new language.

Ερώτηση: What is the meaning of "patience"?

a) Ability to wait calmly

b) Anger

c) Confusion

d) Speed

Σωστή απάντηση: a) Ability to wait calmly

8.

Ελληνική φράση: Η ιστορία μας διδάσκει σημαντικά μαθήματα.

Αγγλικά: History teaches us important lessons.

Ερώτηση: What does "lessons" mean?

a) Classes or teachings

b) Mistakes

c) Questions

d) Stories

Σωστή απάντηση: a) Classes or teachings

9.

Ελληνική φράση: Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Αγγλικά: Health is the most valuable asset.

Ερώτηση: What does "valuable" mean?

a) Worthless

b) Precious or important

c) Heavy

d) Expensive

Σωστή απάντηση: b) Precious or important

10.

Ελληνική φράση: Η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι απαραίτητη.

Αγγλικά: Cooperation among team members is essential.

Ερώτηση: What does "essential" mean?

a) Optional

b) Necessary

c) Difficult

d) Strange

Σωστή απάντηση: b) Necessary

11.

Ελληνική φράση: Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την καθημερινή ζωή.

Αγγλικά: New technologies facilitate everyday life.

Ερώτηση: What does "facilitate" mean?

a) Make easier

b) Make harder

c) Ignore

d) Complicate

Σωστή απάντηση: a) Make easier

12.

Ελληνική φράση: Η μελέτη απαιτεί συγκέντρωση και προσπάθεια.

Αγγλικά: Studying requires concentration and effort.

Ερώτηση: What does "concentration" mean?

a) Daydreaming

b) Focus

c) Movement

d) Confusion

Σωστή απάντηση: b) Focus

13.

Ελληνική φράση: Το βιβλίο αυτό προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.

Αγγλικά: This book provides valuable information.

Ερώτηση: What does "provides" mean?

a) Takes away

b) Gives

c) Hides

d) Ignores

Σωστή απάντηση: b) Gives

14.

Ελληνική φράση: Η κοινωνία εξελίσσεται συνεχώς.

Αγγλικά: Society evolves constantly.

Ερώτηση: What does "constantly" mean?

a) Occasionally

b) Always

c) Rarely

d) Never

Σωστή απάντηση: b) Always

15.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας.

Αγγλικά: Language is a means of communication.

Ερώτηση: What is the meaning of "means"?

a) Way or method

b) End

c) Problem

d) Obstacle

Σωστή απάντηση: a) Way or method

16.

Ελληνική φράση: Η ιστορία της τέχνης είναι συναρπαστική.

Αγγλικά: The history of art is fascinating.

Ερώτηση: What does "fascinating" mean?

a) Boring

b) Interesting

c) Difficult

d) Simple

Σωστή απάντηση: b) Interesting

17.

Ελληνική φράση: Η υπευθυνότητα είναι σημαντική σε κάθε εργασία.

Αγγλικά: Responsibility is important in every job.

Ερώτηση: What does "responsibility" mean?

a) Duty or obligation

b) Laziness

c) Freedom

d) Confusion

Σωστή απάντηση: a) Duty or obligation

18.

Ελληνική φράση: Το περιβάλλον χρειάζεται προστασία από όλους μας.

Αγγλικά: The environment needs protection from all of us.

Ερώτηση: What does "protection" mean?

a) Destruction

b) Safety or care

c) Ignorance

d) Pollution

Σωστή απάντηση: b) Safety or care

19.

Ελληνική φράση: Ο πολιτισμός συνδέεται με τις παραδόσεις.

Αγγλικά: Culture is connected with traditions.

Ερώτηση: What does "traditions" mean?

a) Old customs

b) New inventions

c) Mistakes

d) Rules

Σωστή απάντηση: a) Old customs

20.

Ελληνική φράση: Η επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά.

Αγγλικά: Success requires hard work.

Ερώτηση: What does "requires" mean?

a) Demands or needs

b) Ignores

c) Prevents

d) Avoids

Σωστή απάντηση: a) Demands or needs

21.

Ελληνική φράση: Η επιστήμη έχει φέρει πολλές ανακαλύψεις.

Αγγλικά: Science has brought many discoveries.

Ερώτηση: What does "discoveries" mean?

a) Things found or learned

b) Books

c) Problems

d) Questions

Σωστή απάντηση: a) Things found or learned

22.

Ελληνική φράση: Η τεχνολογία βελτιώνει τις συνθήκες ζωής.

Αγγλικά: Technology improves living conditions.

Ερώτηση: What does "improves" mean?

a) Makes worse

b) Makes better

c) Ignores

d) Removes

Σωστή απάντηση: b) Makes better

23.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται.

Αγγλικά: Language is a living organism that evolves.

Ερώτηση: What does "organism" mean?

a) A living being

b) A machine

c) A book

d) A rule

Σωστή απάντηση: a) A living being

24.

Ελληνική φράση: Ο πολιτισμός διαμορφώνεται από την ιστορία και τις τέχνες.

Αγγλικά: Culture is shaped by history and the arts.

Ερώτηση: What does "shaped" mean?

a) Changed or formed

b) Destroyed

c) Ignored

d) Forgotten

Σωστή απάντηση: a) Changed or formed

25.

Ελληνική φράση: Η εκπαίδευση είναι θεμέλιο της κοινωνίας.

Αγγλικά: Education is the foundation of society.

Ερώτηση: What does "foundation" mean?

a) The base or support

b) The end

c) The problem

d) The decoration

Σωστή απάντηση: a) The base or support

26.

Ελληνική φράση: Η τέχνη εκφράζει συναισθήματα και ιδέες.

Αγγλικά: Art expresses emotions and ideas.

Ερώτηση: What does "expresses" mean?

a) Hides

b) Shows or communicates

c) Destroys

d) Changes

Σωστή απάντηση: b) Shows or communicates

27.

Ελληνική φράση: Η τεχνολογία έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής μας.

Αγγλικά: Technology has influenced our way of life.

Ερώτηση: What does "influenced" mean?

a) Affected

b) Ignored

c) Rejected

d) Destroyed

Σωστή απάντηση: a) Affected

28.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα είναι μέσο πολιτισμικής ταυτότητας.

Αγγλικά: Language is a means of cultural identity.

Ερώτηση: What does "identity" mean?

a) Uniqueness or self

b) Confusion

c) Conflict

d) Language

Σωστή απάντηση: a) Uniqueness or self

29.

Ελληνική φράση: Η λογοτεχνία βοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας.

Αγγλικά: Literature helps develop imagination.

Ερώτηση: What does "imagination" mean?

a) The ability to create mental images

b) Memory

c) Knowledge

d) Fact

Σωστή απάντηση: a) The ability to create mental images

30.

Ελληνική φράση: Η αλήθεια είναι συχνά πιο πολύπλοκη από όσο φαίνεται.

Αγγλικά: The truth is often more complex than it appears.

Ερώτηση: What does "complex" mean?

a) Simple

b) Complicated

c) Easy

d) Clear

Σωστή απάντηση: b) Complicated

31.

Ελληνική φράση: Η ιστορία μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρελθόν.

Αγγλικά: History helps us understand the past.

Ερώτηση: What does "understand" mean?

a) To explain

b) To know the meaning

c) To forget

d) To ignore

Σωστή απάντηση: b) To know the meaning

32.

Ελληνική φράση: Η εκπαίδευση ενισχύει τις δεξιότητες των ανθρώπων.

Αγγλικά: Education enhances people's skills.

Ερώτηση: What does "enhances" mean?

a) Makes worse

b) Improves

c) Ignores

d) Deletes

Σωστή απάντηση: b) Improves

33.

Ελληνική φράση: Η κοινωνία πρέπει να στηρίζει τους νέους.

Αγγλικά: Society must support young people.

Ερώτηση: What does "support" mean?

a) Help or back up

b) Criticize

c) Ignore

d) Punish

Σωστή απάντηση: a) Help or back up

34.

Ελληνική φράση: Η τέχνη προκαλεί συναισθήματα.

Αγγλικά: Art provokes emotions.

Ερώτηση: What does "provoke" mean?

a) Cause or stir up

b) Stop

c) Hide

d) Ignore

Σωστή απάντηση: a) Cause or stir up

35.

Ελληνική φράση: Η γνώση είναι δύναμη.

Αγγλικά: Knowledge is power.

Ερώτηση: What does "knowledge" mean?

a) Ignorance

b) Information and understanding

c) Weakness

d) Confusion

Σωστή απάντηση: b) Information and understanding

36.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα αλλάζει με τον χρόνο.

Αγγλικά: Language changes over time.

Ερώτηση: What does "changes" mean?

a) Remains the same

b) Becomes different

c) Disappears

d) Stops

Σωστή απάντηση: b) Becomes different

37.

Ελληνική φράση: Η τεχνολογία συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Αγγλικά: Technology contributes to the development of society.

Ερώτηση: What does "contributes" mean?

a) Helps or adds

b) Prevents

c) Ignores

d) Destroys

Σωστή απάντηση: a) Helps or adds

38.

Ελληνική φράση: Ο σεβασμός είναι βασική αξία στην κοινωνία.

Αγγλικά: Respect is a fundamental value in society.

Ερώτηση: What does "fundamental" mean?

a) Unimportant

b) Essential or basic

c) Difficult

d) Optional

Σωστή απάντηση: b) Essential or basic

39.

Ελληνική φράση: Η παιδεία διαμορφώνει το μέλλον.

Αγγλικά: Education shapes the future.

Ερώτηση: What does "shapes" mean?

a) Changes or forms

b) Destroys

c) Ignores

d) Forgets

Σωστή απάντηση: a) Changes or forms

40.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα αντανακλά την ταυτότητα ενός λαού.

Αγγλικά: Language reflects the identity of a people.

Ερώτηση: What does "reflects" mean?

a) Shows or represents

b) Hides

c) Changes

d) Ignores

Σωστή απάντηση: a) Shows or represents

41.

Ελληνική φράση: Η λογοτεχνία εμπνέει τους ανθρώπους.

Αγγλικά: Literature inspires people.

Ερώτηση: What does "inspires" mean?

a) Motivates or encourages

b) Discourages

c) Confuses

d) Stops

Σωστή απάντηση: a) Motivates or encourages

42.

Ελληνική φράση: Η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία.

Αγγλικά: Learning is a continuous process.

Ερώτηση: What does "continuous" mean?

a) Stopped

b) Ongoing or without interruption

c) Occasional

d) Finished

Σωστή απάντηση: b) Ongoing or without interruption

43.

Ελληνική φράση: Η ιστορία μας βοηθά να μάθουμε από τα λάθη.

Αγγλικά: History helps us learn from mistakes.

Ερώτηση: What does "mistakes" mean?

a) Errors or wrong actions

b) Successes

c) Ideas

d) Plans

Σωστή απάντηση: a) Errors or wrong actions

44.

Ελληνική φράση: Η γνώση προάγει την ελευθερία.

Αγγλικά: Knowledge promotes freedom.

Ερώτηση: What does "promotes" mean?

a) Supports or encourages

b) Prevents

c) Ignores

d) Stops

Σωστή απάντηση: a) Supports or encourages

45.

Ελληνική φράση: Η γλώσσα ενώνει τους ανθρώπους.

Αγγλικά: Language unites people.

Ερώτηση: What does "unites" mean?

a) Divides

b) Brings together

c) Separates

d) Confuses

Σωστή απάντηση: b) Brings together

Και έπεται συνέχεια!