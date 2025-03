Επιδόματα: Τι γίνεται για όσους δεν πρόλαβαν να βγάλουν προπληρωμένη κάρτα

Ποιες αγορές δεν επιτρέπονται με προπληρωμένη κάρτα. Ειδικότερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ενημερώνουν μέσω διαλειτουργικότητας το ΟΠΣ για τα στοιχεία των δικαιούχων των κοινωνικών παροχών της.

Συγκεκριμένες αγορές με την προπληρωμένη κάρτα μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι των επιδομάτων ενώ η κάρτα δεν επαναφορτίζεται από τον κάτοχο της. Ειδικότερα η προπληρωμένη κάρτα ισχύει από τις 15 Μαρτίου 2025 και όσοι δεν κάνουν τις ενέργειες για να τη βγάλουν το σύστημα εκκινεί αυτόματα, μέσω του ΟΠΣ, τη διαδικασία αίτησης έκδοσης νέας προπληρωμένης κάρτας.

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν διαθέτει προπληρωμένη κάρτα, εκκινεί αυτόματα, μέσω του ΟΠΣ, η διαδικασία αίτησης έκδοσης νέας προπληρωμένης κάρτας ως εξής:

α) Το σύστημα ανακτά τα δηλωθέντα στοιχεία του ΙΒΑΝ και της διεύθυνσης των δικαιούχων από τα Πληροφοριακά Συστήματα/τις βάσεις δεδομένων της Δ.ΥΠ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

β) Μετά την ανάκτηση των παραπάνω στοιχείων, το ΟΠΣ ειδοποιεί τους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να προβούν σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και, εφόσον το επιθυμούν, σε τυχόν αλλαγή τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος. Προς τον σκοπό αυτό οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική/ψηφιακή πλατφόρμα/ειδική εφαρμογή του ΟΠΣ μέσω αυθεντικοποίησης με τους προσωπικούς τους κωδικούς - διαπιστευτήρια τη Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TaxisNet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας η αίτηση υποβάλλεται με βάση τα στοιχεία (ΙΒΑΝ και διεύθυνση) που έχουν αντληθεί. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων Δ.ΥΠ.Α. ή/και Ο.Π.Ε.Κ.Α. διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση αλληλογραφίας, το ΟΠΣ ανακτά αυτόματα τη διεύθυνση αλληλογραφίας.

γ) Στην περίπτωση που δικαιούχος λαμβάνει άνω του ενός επιδομάτων σε περισσότερα του ενός IBAN ή έχουν αντληθεί περισσότερες από μία διευθύνσεις κατοικίας ή περισσότερες από μία διευθύνσεις αλληλογραφίας, ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οφείλει να εισέλθει στο ΟΠΣ και να εισαγάγει ένα και μοναδικό IBAN ή/και να δηλώσει την ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής της κάρτας, άλλως δεν δύναται να συνεχίσει η διαδικασία αίτησης έκδοσης προπληρωμένης κάρτας και εν συνεχεία η καταβολή της παροχής.

δ) Η επιβεβαίωση ότι οι αιτούντες είναι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται, πραγματοποιείται, κατ’ αρχάς, από το ΟΠΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί ότι ο/η αιτών/ούσα την έκδοση προπληρωμένης κάρτας είναι και δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται, η αίτηση δεν οριστικοποιείται και ο πολίτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ώστε να συμπληρώσει νέο ΙΒΑΝ.

ε) Εφόσον έχει συμπληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων της αίτησης, η τελευταία οριστικοποιείται και υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ στην ΔΙΑΣ Α.Ε. και στους ΠΥΠ οι οποίοι προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχό της εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Ο έλεγχος αφορά, ενδεικτικά, στο εάν ο/η αιτών/αιτούσα είναι δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί, εάν ο τραπεζικός λογαριασμός είναι έγκυρος και ενεργός και εάν η διεύθυνση είναι έγκυρη.

ζ) Οι δικαιούχοι ενημερώνονται από το ΟΠΣ για την υποβολή, έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και δύνανται να ελέγχουν την κατάσταση αυτής ανά πάσα στιγμή με την είσοδό τους στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τους ΠΥΠ, το ΟΠΣ ενημερώνει τους δικαιούχους για τον λόγο απόρριψης (οι οποίοι άπτονται του IBAN και της διεύθυνσης της αίτησής του, όπως έχουν ανακτηθεί ή δηλωθεί και ελεγχθεί στις περ. γ) και ε) της παρούσας) και τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν.

Στην περίπτωση που δικαιούχος διαθέτει προπληρωμένη κάρτα καταβολής των κοινωνικών επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και παροχών και επιθυμεί την αλλαγή ΠΥΠ, αιτείται την έκδοση νέας προπληρωμένης κάρτας μέσω του ΟΠΣ. Προϋπόθεση αποτελεί ο δικαιούχος να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στον νέο ΠΥΠ που επιλέγει. Οι διαχειριστές της Δ.ΥΠ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. έχουν πρόσβαση στο ΟΠΣ και σε δεδομένα που αφορούν τις αιτήσεις των δικαιούχων των φορέων τους. Για την περίπτωση των δικαιούχων με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, εφόσον η εν λόγω πληροφορία δεν αντληθεί αυτόματα μέσω των διαλειτουργικοτήτων οι διαχειριστές δύναται να εγκρίνουν στο ΟΠΣ την εξαίρεση από τον νέο τρόπο πληρωμής μέσω προπληρωμένης κάρτας, επισυνάπτοντας την προσκομισθείσα από τον/την δικαιούχο σχετική γνωμάτευση.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του ΟΠΣ, παρέχονται οδηγίες κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

Αγορές

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης της κάρτας μπορεί να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από την προπληρωμένη του κάρτα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του ποσού των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών που έχει λάβει.

Δεν είναι δυνατή η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

α) Τυχερά παίγνια – MCC 7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, Wagers at Race Tracks and games of chance, β) Αγορά όπλων - MCC 5723 Guns and Ammunition Shops.

Δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με κεφάλαια του κατόχου ή και τρίτων.

Επιδόματα

Οι κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται σε προπληρωμένες κάρτες είναι οι εξής:

α) Παροχές Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.):

α) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αβ) Επίδομα Αναδοχής, αγ) Επίδομα Γέννησης και αδ). Επίδομα Παιδιού (Α21).

β) Παροχές Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α): βα) Τακτική Επιδότηση Ανεργίας, ββ) Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων, βγ) Επίδομα Ξεναγών, βδ) Επίδομα Δασεργατών,

βε) Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων, βστ) Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων,

βζ) Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών, βη) Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων,

βθ) Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),

βι) Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων, βια) Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα, βιβ) Επίδομα Εργασίας, βιγ) Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας, βιδ) Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας και βιε) Επίδομα Γονικής Άδειας.