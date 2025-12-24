Μεγάλη αλλαγή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις έντονες βροχές και καταιγίδες δεν θα γλιτώσει ούτε η Αττική.

Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική σήμερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, καταιγίδες αναμένονται σε νότιες και ανατολικές περιοχές του λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, από το απόγευμα και μετά, μετά τις 4 το απόγευμα, καταιγίδες αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στον Ασπρόπυργο.

Λίγο αργότερα οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν και προς τα πιο βόρεια και ανατολικά και θα πλήξουν περιοχές εκτός από το κέντρο της Αθήνας και το Πικέρμι, Παιανία, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Κερατέα, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Ανάβυσσος, Λαύριο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Το κρίσιμο διάστημα για τον νομό Αττικής, εκεί που περιμένουμε τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες, θα είναι από σήμερα αργά το απόγευμα - νωρίς τη νύχτα, μέχρι και αύριο τις πρωινές ώρες. Εκεί φαίνεται να περνάει μία ζώνη περισσότερο έντονων καιρικών φαινομένων, που δεν αποκλείεται να δώσει και καταιγίδες. Αύριο μετά και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και μεγάλα ανοίγματα στον ουράνιο θόλο. Οι άνεμοι νοτιάδες έως και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για σήμερα:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στη Θράκη. Από το μεσημέρι στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από τη νύχτα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων από το μεσημέρι στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.