«Αντιστάθμιση κινδύνου» με τα μπλε τιμολόγια κάνουν οι καταναλωτές ρεύματος

Συνεχίζονται οι πιέσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, με την τιμή χονδρικής να διακυμαίνεται διαρκώς και τα νοικοκυριά να επιλέγουν ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου τα μπλε τιμολόγια.

Σήμερα, η τιμή διαμορφώνεται στα 107 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη μέγιστη να φτάνει τα 229 ευρώ και την ελάχιστη τα 8 ευρώ. Η συνολική ζήτηση αγγίζει τις 161 γιγαβατώρες, ενώ το ενεργειακό μείγμα παραμένει κυρίως «πράσινο», καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 51,5% της παραγωγής. Ακολουθούν το φυσικό αέριο με 37,1%, οι εισαγωγές με 6,4%, τα υδροηλεκτρικά με 1,6% και ο λιγνίτης, ο οποίος πλέον συνεισφέρει μόλις 0,2%.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη των καταναλωτών, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα επιδότηση στα κυμαινόμενα τιμολόγια για τον Μάρτιο. Η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα και καλύπτει όλες τις κύριες και μη κύριες κατοικίες, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, για μηνιαία κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί στο 90% των ελληνικών νοικοκυριών.

Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η ενίσχυση είναι υψηλότερη, φτάνοντας τα 3,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης. Το συνολικό κόστος της κρατικής επιδότησης για τον Μάρτιο ανέρχεται στα 22,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις και για τις επιδοτήσεις που θα διατεθούν στις μικρές επιχειρήσεις για την περίοδο Δεκεμβρίου 2024 – Μαρτίου 2025.

Παρά την αύξηση 14% που καταγράφηκε στην τιμή χονδρικής τον Φεβρουάριο – η οποία ανήλθε στα 154 ευρώ ανά μεγαβατώρα – οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν τις χρεώσεις στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, με μόνο μικρές αυξήσεις. Οι καταναλωτές, ωστόσο, συνεχίζουν να στρέφονται προς τα σταθερά τιμολόγια, γνωστά και ως μπλε τιμολόγια, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις χρεώσεις, ειδικά για όσους εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Οι τιμές για τα οικιακά σταθερά τιμολόγια κυμαίνονται από 0,094 έως 0,26 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ το πάγιο κυμαίνεται από 3,5 έως 14,9 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον πάροχο. Ανταγωνιστικά προγράμματα προσφέρουν εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Protergia, η Elpedison, η Ζενίθ, η NRG, η Volton, η ΗΡΩΝ, η Ελινόιλ και το Φυσικό Αέριο. Ενδεικτικά, το Home Fixed Super Plus του Φυσικού Αερίου έχει σταθερή τιμή 0,094 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο 14,9 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα My Home Online της ΔΕΗ προσφέρει χρέωση 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα με χαμηλό πάγιο 3,5 ευρώ. Αντίστοιχα, η Protergia διαθέτει το Value Secure 12 Μήνες με τιμή 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,9 ευρώ, ενώ η NRG προσφέρει το Fixed on Time με 0,107 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,9 ευρώ.