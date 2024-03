Πρόκειται για τους τελευταίους κλάδους οι οποίοι δεν έχουν τερματικά αποδοχής καρτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα και τα μίνι μάρκετ, τα ταξί, οι μεσίτες, οι διαφημιστικές εταιρείες και οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, καθώς και τα θέατρα και τα σινεμά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν ήδη παραγγείλει POS (η προθεσμία παραγγελίας ήταν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου), ενώ εάν έχουν καταθέσει αίτηση για την προμήθεια αλλά εκκρεμεί η εγκατάσταση, τότε το περιθώριο συμμόρφωσης μπορεί να φτάσει μέχρι 31 Μαρτίου.

Σε όσους αρνηθούν, το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, οι σχετικές προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Έως την 31η Μαρτίου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30ή Απριλίου:

• Για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

• Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.