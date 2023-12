Αμετάβλητα διατηρεί τα τρία επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις των αγορών που είχαν προεξοφλήσει το «πάγωμα» των επιτοκίων μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία των προηγούμενων μηνών, αν δεν υπάρξουν νέες δυσάρεστες εκπλήξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων οδήγησε την ΕΚΤ να κρατήσει για πρώτη φορά αμετάβλητα τα επιτόκια της τον Οκτώβριο, στη συνεδρίαση της στην Αθήνα, μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις από τον Ιούλιο του 2012, συνολικού ύψους 450 μονάδων βάσης, στην επιθετικότερη εκστρατεία νομισματικής σύσφιξης στην ιστορία του ιδρύματος. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιβράδυνε στο 2,4% το Νοέμβριο με βάση την αρχική μέτρηση της Eurostat, από 2,9% τον Οκτώβριο και 4,3% τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, σημειώνει ότι ο «πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στη διάρκεια του επόμενου έτους και στη συνέχεια να προσεγγίσει τον στόχο του Διοικητικού Συμβούλιο για πληθωρισμό 2% το 2025».

Επίσης, η ΕΚΤ αποφάσισε να προχωρήσει την ομαλοποίηση του μεγέθους του ισολογισμού της, ανακοινώνοντας ότι στη διάρκεια του β΄ εξαμήνου του 2024 σκοπεύει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού, λόγω πανδημίας (PEPP), κατά 7,5 δισεκ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



See our monetary policy decisions https://t.co/whYDllDcVm pic.twitter.com/X1tGIEazzA