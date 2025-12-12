Τα ΕΑΣ καλούν Polyeco, V Group και MuniRem για το Λαύριο, οι νέες holding των Κωνσταντακόπουλων και οι μετοχές της ΤΕΜΕΣ, η Super Amusement και ο Νίκος Βέρτης και η νέα σύμπραξη Ameresco - Καραγκουλέ

Τα ΕΑΣ και η απορρύπανση του Λαυρίου

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα τέλη Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο λειτούργησε ως το οριστικό καμπανάκι κινδύνου για την σοβαρή περιβαλλοντική εκκρεμότητα που χρονίζει επί σχεδόν μια δεκαετία. Η πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αυτοσχέδιας επιχείρησης ρίψης ασβέστη στο επιμολυσμένο έδαφος για την εξουδετέρωση εκρηκτικών υπολειμμάτων, όχι μόνο εξέθεσε τις σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση του χώρου, αλλά πυροδότησε και έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, με τον δήμαρχο Δημήτρη Λουκά να θέτει «τελεσίγραφο» στα ΕΑΣ. Οι εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο βρίσκονται εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια στο επίκεντρο αυξανόμενης ανησυχίας, καθώς περισσότεροι από 180 τόνοι εκρηκτικών υλών παραμένουν θαμμένοι στο υπέδαφος, ενώ επιπλέον 40 τόνοι φυλάσσονται σε κοντέινερ που χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως «εξαιρετικά επισφαλή». Το πρόβλημα ανάγεται στο πρόγραμμα καταστροφής ναρκών κατά προσωπικού, το οποίο καρκινοβατεί από το 2016, όταν η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο άφησε πίσω της εκτεταμένη ρύπανση με υπολείμματα ΤΝΤ, χωρίς ποτέ να υπάρξει σαφής λογοδοσία ή πλήρης αποτύπωση της ζημιάς. Στα τέλη του 2024, λίγο πριν αποχωρήσει, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Κωστόπουλος είχε προκηρύξει διαγωνισμό 43,9 εκατ. ευρώ για την απορρύπανση του χώρου. Ωστόσο, η νέα διοίκηση υπό τον Χριστόφορο Μπουτσικάκη έκρινε το κόστος υπερβολικά υψηλό και ακύρωσε τη διαδικασία, ζητώντας νέα τεχνική μελέτη. Η μελέτη αυτή αποκάλυψε την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης, αφήνοντας το έργο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ενώ εκκρεμούσαν οι τεχνικές μελέτες , η Γενική Διεύθυνση του εργοστασίου Λαυρίου προχώρησε τον Οκτώβριο -χωρίς έγκριση - στη ρίψη ασβέστη στο πεδίο, οδηγώντας στην πυρκαγιά που έφερε στο προσκήνιο, με τον πιο εμφατικό τρόπο, το μέγεθος της υποβόσκουσας απειλής. Μετά το περιστατικό, η διοίκηση των ΕΑΣ και συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόφορος Μπουτσικάκης συγκρότησε επιτροπή για να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και εκτίμηση κόστους. Προ ημερών η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών απορρύπανσης και την απομάκρυνση δέκα δεξαμενών από τον παλιό χώρο καταστροφής ναρκών. Παράλληλα, δόθηκε εξουσιοδότηση στον διευθύνοντα σύμβουλο για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κληθούν σε διαπραγματεύσεις οι εταιρείες Polyeco, V Group και η αμερικανική MuniRem Environmental. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση της προηγούμενης διοίκησης (43,9 εκατ. ευρώ). Από αυτά, περίπου 20 εκατ. ευρώ προορίζονται για την απομάκρυνση των επικίνδυνων «εκρηκτικών» κοντέινερ και 5 εκατ. ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου. Η ανάθεση θα κριθεί βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής, με τη Διοίκηση των ΕΑΣ να επιδιώκει όχι απλώς μια οικονομικότερη λύση, αλλά κυρίως μια τεχνικά αξιόπιστη και απολύτως ασφαλή διαχείριση ενός προβλήματος που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον της περιοχής.

Σε δύο holding οι μετοχές της ΤΕΜΕΣ

Δύο holding εταιρείες συνέστησαν χθες οι Αχιλλέας και Χρήστος Κωνσταντακόπουλος , οι δύο από τους τρεις διάδοχους της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Πρόκειται για τις εταιρείες συμμετοχών CAYAN Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και FABROD Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Αμφότερες συστάθηκαν με εταιρικό κεφάλαιο 336,75 εκατ. ευρώ. Η CAYAN συστάθηκε από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος κατέβαλε 500.000 ευρώ σε μετρητά και εισέφερε σε είδος 3.478.750 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας ΑΕ, αποτιμηθείσες σε 336.258.512 ευρώ. Η FABROD ιδρύθηκε από τον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος επίσης κατέβαλε 500.000 ευρώ και εισέφερε τον ίδιο αριθμό και τύπο μετοχών της ΤΕΜΕΣ με αντίστοιχη αποτίμηση. Αναζητήσαμε εάν και ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος , ο πρωτότοκος του καπετάν Βασίλη και επικεφαλής της Costamare ίδρυσε και αυτός holding, αλλά δεν εντοπίσαμε ανάλογη δραστηριότητα. Η δημιουργία των CAYAN και FABROD προμηνύει ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό από την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου που θα ξετυλιχθεί στο επόμενο διάστημα.

Super Amusement ο Νίκος Βέρτης

Ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Super Amusement, με έδρα την Ιστιαία Ευβοίας και εταιρικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 430.000 ευρώ. Η νέα επιχειρηματική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών θεάματος, προσφέροντας σκηνικές, φωτιστικές και ηχητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και εργασίες ηχοληψίας και ηχητικής κάλυψης για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εκτιμάται πως η Super Amusement θα αναλάβει και την τεχνική υποστήριξη των δικών του εμφανίσεων, ενισχύοντας έτσι την παραγωγική αυτονομία του καλλιτέχνη. Σημειώνεται πως ο Νίκος Βέρτης διατηρεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο ελληνικό κανάλι στο YouTube με σχεδόν ένα εκατομμύριο συνδρομητές και περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Οι Ameresco - RES Invest

Ο Γιώργος Σακελλάρης, επικεφαλής της Ameresco Ελλάς, και ο Δημήτρης Καραγκουλές της RES Invest προχώρησαν στη σύσταση της κοινοπραξίας Ameresco RES Invest PV 88MW Κοινοπραξία, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου ανανεώσιμης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία. Η νέα σύμπραξη αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 88 MW στις περιοχές «Αχλάδα 1» στο Αμύνταιο και «Κλειδί» στη Φλώρινα, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η κοινοπραξία έχει διάρκεια δέκα ετών, με την Ameresco Ελλάς να κατέχει ποσοστό 55% και τη RES Invest το υπόλοιπο 45%. Η συνεργασία των δύο εταιρειών δεν είναι η πρώτη, καθώς Σακελλάρης και Καραγκουλές είχαν ενωθεί και στο παρελθόν για έργο της ΔΕΗ στην Κεφαλονιά, όπου είχαν αναπτύξει αιολικά πάρκα που τότε είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες.

Η νέα εταιρεία του Ερρίκο Αρώνες

Ο γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο των επενδύσεων και της ανάπτυξης ακινήτων, Ερρίκος Αρώνες, CEO της Hellenic Properties, προχώρησε χθες στην ίδρυση της εταιρείας Ειδικού Σκοπού GSX Μονοπρόσωπη ΑΕ. Σύμφωνα με τα έγγραφα σύστασης, μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η κυπριακή REINA Hellenic Properties Capital Partners Ltd, συμφερόντων του Παναγιώτη–Ερρίκου Αρώνες. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 900.000 ευρώ και αποτελείται από 900.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Η GSX προορίζεται να δραστηριοποιηθεί στην αγορά, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, στην ανέγερση κτιριακών υποδομών, καθώς και στη συμμετοχή σε επενδυτικές και εμπορικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο.