H Aktor Energy, οι κινήσεις σε LNG και ΑΠΕ και ο στόχος του IPO, η εταιρεία των Ματίας Λεσόρ και Γιώργου Πάνου, η Qualco και η είσοδος Κωνσταντακόπουλου στον κλάδο των αθλητικών διοργανώσεων

H Aktor Energy και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη ΑΕ, που συστάθηκε από την Aktor στις 24 Οκτωβρίου, φαίνεται να αποκτά ένα σαφές μονοπάτι προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το επιχειρηματικό αφήγημα που τη συνοδεύει ενισχύεται από δύο καθοριστικές συμφωνίες με έντονο επενδυτικό αποτύπωμα. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας LNG μεταξύ της Atlantic – See LNG Trade, της νεοσύστατης κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε από την Aktor Energy και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, και της αμερικανικής Venture Global.

Η συμφωνία, διάρκειας 20 ετών από το 2030 έως το 2050, προβλέπει ετήσια προμήθεια περίπου 1 δισ. κυβικών μέτρων LNG, με δυνατότητα επέκτασης, και αποτελεί το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο ελληνικής εταιρείας με Αμερικανό εξαγωγέα. Η κίνηση αυτή διαμορφώνει ένα νέο ενεργειακό σχήμα με ευρύτερη σημασία για την ελληνική οικονομία και τη διασυνδεδεμένη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, η Aktor έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ενισχύσει τη θέση της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της στρατηγικής συμφωνίας με τη Greenline, τον ενεργειακό βραχίονα του Ομίλου Agrogroup. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Aktor Ανανεώσιμες απέκτησε το 51% της Sunforce One, εταιρείας συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη, η οποία διαθέτει 42 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 37 MW σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πιερία και Χαλκιδική, με εξασφαλισμένες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Η Sunforce One αναλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και κατασκευή νέων έργων ΑΠΕ τουλάχιστον 200 MW στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Aktor σχεδιάζει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2027, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 1.300 MW. Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει υφιστάμενες συμφωνίες για εξαγορά και κατασκευή έργων συνολικής ισχύος 912 MW, καθώς και την εξεταζόμενη εξαγορά πρόσθετου χαρτοφυλακίου 390 MW. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Aktor εξετάζει, μέσω συνεργασιών με τρίτους, ακόμη και την εξαγορά επιχειρήσεων εντός ή εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση, ανάπτυξη, κατασκευή, συμβουλευτική και διαχείριση έργων ΑΠΕ, καθώς και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αιολικών πάρκων και ηλιακών σταθμών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επενδυτικό της αποτύπωμα. Με αυτά τα δεδομένα, η Aktor Energy εμφανίζεται να διαμορφώνει ένα επενδυτικό αφήγημα, για να στηρίξει τη μελλοντική εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πιθανότερο την Πέμπτη αναμένεται η έγκριση από τo Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της αίτησης που υπέβαλε η Euronext για την αναθεώρηση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ. Η αίτηση κατατέθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2025 και αφορά στην τροποποίηση του ελάχιστου ποσοστού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, το οποίο η Euronext ζητά να μειωθεί στο 50% συν μία μετοχή, από το αρχικά προβλεπόμενο 67%. Η αναμενόμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν θα επηρεάσει την περίοδο αποδοχής, η οποία λήγει στις 17 Νοεμβρίου, ωστόσο θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της συναλλαγής, καθώς η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ενδέχεται να αυξήσει τη συμμετοχή των μετόχων και να διευκολύνει την ολοκλήρωση της πρότασης.

Η Low Post Productions

Ο 30χρονος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Low Post Productions Ε.Ε., διευρύνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από τα παρκέ. Η νέα εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς αθλητές και την υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα εκτεταμένο φάσμα συμπληρωματικών υπηρεσιών. Σε αυτό περιλαμβάνονται προπονητική υποστήριξη, αθλητική διαχείριση, υπηρεσίες μάρκετινγκ, αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Ματίας Λεσόρ συμμετέχει στην εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 99%. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στην Enigma Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, του γνωστού αθλητικού μάνατζερ Γιώργου Πάνου, που εκπροσωπεί τον Λεσόρ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πλήθος ακόμη αθλητών.

Η Synathlon Lab

Ο εφοπλιστής Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, βασικός μέτοχος και επικεφαλής της εισηγμένης στη Νέα Υόρκη ναυτιλιακής Costamare, επιχειρεί ένα νέο εγχείρημα στο χώρο των αθλητικών διοργανώσεων μέσα από τη σύσταση της εταιρείας Synathlon Lab Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η Synathlon Lab συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ, από την Charlie Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ, συμφερόντων Κωνσταντακόπουλου. Στο καταστατικό αποτυπώνεται ευρύτατο αντικείμενο δραστηριότητας, με κέντρο τις υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και προβολής αθλητικών διοργανώσεων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, η οργάνωση αγώνων – ιδίως μηχανοκίνητου αθλητισμού–, υπηρεσίες marketing, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με παραγωγή περιεχομένου, merchandising και ανάπτυξη εμπορικών σημάτων. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως στο ΔΣ της Synathlon Lab μετέχει ο Σωτήρης Κυρανάκος, ο Γενικός Συντονιστής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, στέλεχος με μεγάλη αναγνώριση στο χώρο των αθλητικών διοργανώσεων και έως πρόσφατα Γενικός Διευθυντής του ΣΕΓΑΣ.

Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα θα έχει το τμήμα Investor Relations της Qualco Group τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η εταιρεία θα συμμετάσχει σε τρεις σημαντικές επενδυτικές διοργανώσεις σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Αρχικά αύριο 11 Νοεμβρίου, η εταιρεία θα συμμετάσχει στο 8ο Athens Investment Forum, όπου θα παρουσιάσει στο εγχώριο επενδυτικό κοινό τις τελευταίες εξελίξεις και προτεραιότητες του ομίλου. Ακολουθεί, την 1η και 2α Δεκεμβρίου, το 4ο Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει οι διευθετήσεις για εξατομικευμένες συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές. Ο κύκλος επαφών ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο θα δώσει εκ νέου τη δυνατότητα συζήτησης με επενδυτές και παρουσίασης των βασικών πυλώνων της στρατηγικής της εταιρείας.

Προς αντιπαροχή «φιλέτο» στη Γλυφάδα

Όσοι πιστοί προσέλθετε: Το Κληροδότημα Γεωργίου Στασινόπουλου προχωρά στην αξιοποίηση ακινήτου «φιλέτου» στη Γλυφάδα μέσω αντιπαροχής. Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥΕΤΑΠΑ) το ακίνητο βρίσκεται στην Ευρυάλη Γλυφάδας και αποτελείται από οικόπεδο 2.697,40 τ.μ. και παλαιά διώροφη κατοικία 166,25 τ.μ. Πρόκειται για ακίνητο με καλό σχήμα και πρόσβαση από τις οδούς Αιγίνης, Πλατείας Πύρρου, Θεμιστοκλέους και Ελευθερίας, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό για ανάπτυξη κατοικιών υψηλών προδιαγραφών.

Μετά από πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επιτρέπεται πλέον το ακίνητο να αξιοποιηθεί μέσω αντιπαροχής, με στόχο τη δημιουργία νέων κατοικιών και την ανακαίνιση της υφιστάμενης οικίας. Ο Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών θα λάβει τουλάχιστον το 50% των νέων ιδιοκτησιών, τις οποίες θα αξιοποιήσει οικονομικά για την υποστήριξη των μελών του σε θέματα υγείας. Οι ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει εντός διμήνου να υποβάλουν πλήρη φάκελο πρότασης, που θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονική προμελέτη, αναλυτικό προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας και εγγυητική επιστολή 200.000 ευρώ. Η ανάθεση θα γίνει βάσει ποιότητας της πρότασης και του βαθμού ωφέλειας που θα προσφέρει στον Σύλλογο Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών.