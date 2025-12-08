Η ενίσχυση των προμηθειών LNG ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ελλάδας να καταστεί περιφερειακός κόμβος φυσικού αερίου.

Η κοινοπραξία Atlantic See LNG Trade SA, που έχει συσταθεί από τον όμιλο Aktor και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, επιδιώκει να ενισχύσει τον εφοδιασμό της με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας παράλληλα το δίκτυο των προμηθευτών της.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και της Atlantic, Αλέξανδρος Εξάρχου, αποκάλυψε ότι η εταιρεία αναζητά επιπλέον ποσότητες LNG, καθώς και νέους συνεργάτες για την περίοδο 2026–2030.

Μετά την πολυετή συμφωνία που υπεγράφη τον Νοέμβριο με τη Venture Global Inc. για παραδόσεις LNG στην Ελλάδα από το 2030 έως το 2050, η κοινοπραξία στρέφεται πλέον στην κάλυψη των αναγκών της επόμενης τετραετίας. Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η Atlantic θα χρειαστεί μεγαλύτερους όγκους από όσους μπορεί να εξασφαλίσει η Venture Global, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο ή και τρεις επιπλέον προμηθευτές.

Η ενίσχυση των προμηθειών LNG ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ελλάδας να καταστεί περιφερειακός κόμβος φυσικού αερίου, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη συνεχίζει την προσπάθεια πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Παράλληλα, η Ουκρανία αναζητά επειγόντως νέες πηγές καυσίμων για τον χειμώνα, μετά τις επιθέσεις που κατέστρεψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ για την τροφοδοσία της Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο θα υλοποιηθεί μέσω της Atlantic.

Καθώς η διαθεσιμότητα ρωσικού φυσικού αερίου λήγει από τον Νοέμβριο του 2027, η εταιρεία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αμερικανικό LNG. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Aktor υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν από το 2030, προκειμένου να στηριχθεί η αύξηση των ροών προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Atlantic σχεδιάζει να ναυλώσει πλοία μεταφοράς LNG στο άμεσο μέλλον, εξετάζοντας παράλληλα τη δημιουργία ιδιόκτητου στόλου σε βάθος χρόνου. Η επέκταση στον τομέα του LNG εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Aktor για ενίσχυση της παρουσίας της στον ενεργειακό κλάδο και μείωση της εξάρτησης από τον κατασκευαστικό τομέα. Στόχος είναι το ποσοστό συνεισφοράς των κατασκευών στα EBITDA να περιοριστεί από 85% σήμερα σε περίπου 40%, με την ενέργεια να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος.

Η Aktor διατηρεί το 60% της Atlantic, ενώ η ΔΕΠΑ κατέχει το υπόλοιπο 40%. Οι προοπτικές για τη διετία 2026–2030 αναμένονται ιδιαίτερα ενισχυμένες, με τον κ. Εξάρχου να εκτιμά ότι η συμβολή του LNG θα είναι ακόμη σημαντικότερη την περίοδο 2030–2050.