Το rebranding της Elpedison και οι καταστατικές αλλαγές, η Τράπεζα Πειραιώς, η Diadikasia, η Alter Ego Media και οι «Δύο Ξένοι» και η επένδυση του Άκη Πετρετζίκη σε τηλεοπτικό στούντιο

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε σημαντικές εποπτικές προσαρμογές στο 9μηνο 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2025, η τράπεζα αναγνώρισε συνολική εποπτική προσαρμογή ύψους 340 εκατ. ευρώ για δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της απαίτησης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η λογιστική αξία των συγκεκριμένων ανοιγμάτων ανήλθε σε 438 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37 εκατ. ευρώ δεν είναι απομειωμένα, ενώ τα ανοίγματα για τα οποία έχει ήδη καταπέσει η κρατική εγγύηση ανέρχονται σε 430 εκατ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι ανακτήσεις από εγγυημένα ανοίγματα ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ. Με βάση την εποπτική μεταχείριση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας υπολογίζονται στα 1,585 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει 208 εκατ. ευρώ από δάνεια με κρατική εγγύηση. Παράλληλα, ο Όμιλος υλοποίησε εποπτική προσαρμογή 219 εκατ. ευρώ για την απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, εκ των οποίων 119 εκατ. ευρώ σχετίζονται με επιτάχυνση της διαδικασίας, με στόχο τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τον μηχανισμό προστασίας του Δημοσίου. Κατόπιν της προσαρμογής, το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας (deferred tax credit) που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 2,863 δισ. ευρώ.

Η έξοδος της Metlen από τον MSCI

Με αυξημένη προσοχή αλλά και ψυχραιμία παρακολουθούν οι επενδυτές τις εξελίξεις γύρω από τη μετοχή της Metlen, μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την έξοδό της από τον δείκτη MSCI Greece Standard, έναν από τους βασικούς δείκτες αναφοράς για τα διεθνή χαρτοφυλάκια που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές. Η αποχώρηση της εταιρείας από τον δείκτη συνεπάγεται αναγκαστικές ρευστοποιήσεις από τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν τη σύνθεση του MSCI, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πιέσεις στη μετοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου, ωστόσο η αγορά αναμένει ότι οι πρώτες αντιδράσεις θα φανούν ήδη από τη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να προεξοφλήσουν τις επερχόμενες κινήσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην ένταση των εκροών και στο κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της μετοχής. Την ίδια ώρα, η αγορά προσπαθεί να εξισορροπήσει τις τεχνικές πιέσεις που συνεπάγεται η αποχώρηση από τον δείκτη με τις θετικές προοπτικές που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen Energy & Metals PLC, ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ευάγγελο Μυτιληναίο. Η παρουσίαση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει το νέο στρατηγικό αφήγημα του ομίλου και να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις αρνητικές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης από τον MSCI.

Το rebranding της Elpedison

Την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, η HELLENiQ ENERGY θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση στο Μαρούσι το νέο όνομα της Elpedison, σηματοδοτώντας επίσημα την πλήρη ενσωμάτωση της εταιρείας στον όμιλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης αναμένεται να αναφερθεί συνολικά στη στρατηγική του ομίλου στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, και στον αναβαθμισμένο ρόλο της «νέας» Elpedison στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ ENERGY. Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουλίου 2025, η HELLENiQ ENERGY Holdings ολοκλήρωσε την εξαγορά του 50% της Elpedison B.V. από την Edison International Shareholdings, καθιστώντας την Elpedison 100% θυγατρική του ομίλου. Η συναλλαγή οδήγησε στην πλήρη ενοποίηση τόσο της ολλανδικής Elpedison B.V. όσο και της ελληνικής Elpedison S.A. στη δομή του ομίλου. Ήδη, τα πρώτα σημάδια της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας έγιναν ορατά τις προηγούμενες εβδομάδες, μέσα από την τροποποίηση του καταστατικού της Elpedison. Οι εν λόγω αλλαγές εκσυγχρονίζουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό προφίλ της και ανοίγουν τον δρόμο για δραστηριοποίηση σε νέους τομείς και διεθνείς αγορές. Στο αναθεωρημένο κείμενο καταργούνται γεωγραφικοί περιορισμοί που υπήρχαν στο παρελθόν, επιτρέποντας στην εταιρεία να παράγει και να πωλεί ηλεκτρική και θερμική ενέργεια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εμπλουτίζεται το αντικείμενο δραστηριότητας με νέους τομείς, όπως η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η εμπορία ηλεκτρολογικού και ηλεκτροτεχνικού υλικού, καθώς και η παροχή λύσεων ηλεκτρομηχανολογικών και δομικών συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για ανάπτυξη και εμπορία ψηφιακών εφαρμογών που υποστηρίζουν ενεργειακά συστήματα και υποδομές, ενώ ενισχύεται το πεδίο των ενεργειακών υπηρεσιών με τη δυνατότητα παροχής ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβουλευτικής.

Εκκρεμότητες του παρελθόντος

Η «νέα» Elpedison και η HELLENiQ ENERGY καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας αλλά και εκκρεμότητες που προέρχονται από το παρελθόν, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα από φορολογικούς ελέγχους στις χρήσεις 2018 και 2019 της Elpedison. Τον Απρίλιο του 2024 εκδόθηκαν εντολές μερικού φορολογικού ελέγχου για τη φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ, καθώς και για την ορθή τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Για τη χρήση του 2018, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και τον Δεκέμβριο του 2024 κοινοποιήθηκε το οριστικό φύλλο ελέγχου και η σχετική έκθεση. Το συνολικό ποσό των λογιστικών διαφορών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ. Παρά τις προσαρμογές που προέκυψαν, δεν δημιουργήθηκε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, καθώς η χρήση ήταν ζημιογόνος. Η εταιρεία αμφισβήτησε τα επιβληθέντα πρόσθετα ποσά και προσαυξήσεις, καταθέτοντας ενδικοφανή προσφυγή τον Ιανουάριο του 2024. Μετά την απόρριψή της, προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 στην κατάθεση ένδικης προσφυγής. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη χρήση του 2019. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, οπότε και κοινοποιήθηκε το σχετικό οριστικό φύλλο ελέγχου. Οι λογιστικές διαφορές διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ χωρίς επίσης να προκύψει πρόσθετη οφειλή λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος για το έτος. Η εταιρεία, έχοντας μελετήσει τα πορίσματα, αμφισβήτησε τα επιβληθέντα ποσά και προχώρησε στην κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής, ενεργοποιώντας όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Νέα σύμβαση για τη Diadikasia

Σύμβαση συνολικού ύψους 975.762 ευρώ υπέγραψε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την εταιρεία Diadikasia Business Consulting AE (DBC) για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021–2025. Η συμφωνία προβλέπει σειρά συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, καθώς και τον έλεγχο των έργων του προγράμματος. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται επιπλέον η προετοιμασία και η κατάρτιση του σχεδίου για το νέο ΤΠΑ της περιόδου 2026–2030, ενισχύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου για την επόμενη φάση ψηφιακών μετασχηματιστικών δράσεων. Η σύμβαση προβλέπει 14μηνη διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης έως και επτά μήνες μέσω δικαιώματος προαίρεσης. Η αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 786.905 ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ φτάνει τις 975.762,20 ευρώ. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε επτά διμηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την πρόοδο και παραλαβή των παραδοτέων.

Η Alter Ego Media και οι Δύο Ξένοι

Η διαχρονική απήχηση της σειράς «Δύο Ξένοι», της ρομαντικής κωμωδίας των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου που προβλήθηκε από το Mega την περίοδο 1997-1999, αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τον όμιλο Alter Ego Media. Για το λόγο αυτό η εταιρεία προχώρησε προ ημερών στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ» στο μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης, με την προστασία να ισχύει έως τις 24 Οκτωβρίου 2035. Με τη λήξη της προστασίας, θα έχουν περάσει 38 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς — μια χρονική απόσταση που αναδεικνύει όχι μόνο την εμπορική της αντοχή, αλλά και τη δύναμη της τηλεοπτικής νοσταλγίας στην εγχώρια ψυχαγωγία. Το σήμα «ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ» καταχωρήθηκε με ευρύ πεδίο προστασίας που εκτείνεται από συσκευές αναπαραγωγής εικόνας, ήχου και πολυμέσων έως έντυπο και εκπαιδευτικό υλικό, υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, τηλεπικοινωνίες και διαδικτυακές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση, παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και διαδικτυακές πύλες, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή podcasts, οπτικοακουστικού υλικού και υπηρεσιών ενημέρωσης.

Νέα επένδυση από την Coffee Berry

Η Coffee Berry προχωρά σε νέα επένδυση στον τομέα της παραγωγής καφέ, η οποία θα υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η επένδυση της Coffee Berry (Grand Υπηρεσίες Καφεστίασης ΑΕ), που αφορά στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας καφέ — αποκαφεϊνωμένου ή καβουρδισμένου — στο Κορωπί. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 8,07 εκατ. ευρώ και θα ενισχυθεί με φορολογική απαλλαγή 2,26 εκατ. ευρώ, η οποία ανέρχεται στο 35% του συνόλου της επένδυσης. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Coffee Berry διαμορφώθηκε σε 18,55 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,65% σε σχέση με το 2023, όταν είχε ανέλθει σε 18,07 εκατ. ευρώ. Παρά την άνοδο των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το 2023. Βελτίωση σημειώθηκε στη ρευστότητα, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 12,56% και ανήλθαν σε 1,81 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, έναντι 1,70 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν σημαντικά, διαμορφούμενα σε 10,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024, από 7,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κεφαλαιακή της βάση.

Η Akis Petretzikis Hub

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Akis Petretzikis Hub Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα με την απόφαση, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ίδρυση μόνιμης εγκατάστασης στούντιο παραγωγής πρωτότυπων τηλεοπτικών εκπομπών στο επιχειρηματικό πάρκο «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος», στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση που εγκρίθηκε στην εταιρεία του γνωστού τηλεοπτικού σεφ αφορά αποκλειστικά σε φορολογική απαλλαγή ύψους 560.000 ευρώ.