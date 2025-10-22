Τι σηματοδοτεί για το μέλλον η εξαγορά της CCBA από την Coca-Cola HBC, ποιος είναι ο Philipp Hugo Gutsche, νέες εταιρείες από τους Σάκκαρη και Παναγάκο και τα αδέρφια Μαρτέν και στα αζήτητα «φιλέτο» του Κολωνακίου

Η απόκτηση της CCBA από την Coca-Cola HBC

Η συμφωνία της Coca-Cola HBC AG για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και φιλόδοξες κινήσεις επέκτασης στην ιστορία του ομίλου. Με τη συναλλαγή αυτή, η Coca-Cola HBC αποκτά τον έλεγχο της μεγαλύτερης εμφιαλωτικής εταιρείας της Αφρικής, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε 14 νέες χώρες και ενισχύοντας τη θέση της ως δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο παράλληλων συμφωνιών: η Coca-Cola HBC θα αγοράσει το 41,52% της CCBA από τη The Coca-Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ θα αποκτήσει και το 33,48% που κατέχει η Gutsche Family Investments (GFI), καταβάλλοντας 308 εκατ. δολάρια σε μετρητά και προσφέροντας στην οικογένεια Gutsche το 5,47% ή 21.027.676 νέες μετοχές της Coca-Cola HBC. Έτσι, το συνολικό τίμημα για το ποσοστό της GFI θα κινηθεί επίσης περίπου στα 1,3 δισ. δολάρια. Σε βάθος εξαετίας η Coca-Cola HBC AG έχει option για την απόκτηση και του υπόλοιπου 25% από την The Coca-Cola Company . Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφανίζει έσοδα περίπου 14,1 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1,4 δισ. ευρώ και περιθώριο EBIT κοντά στο 10%. Η ίδια η CCBA το 2024 πέτυχε EBITDA 465 εκατ. δολάρια και EBIT 267 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση των περιθωρίων (EBIT margin 7,3% από 5,2% το 2023). Με βάση αυτά τα μεγέθη, η CCBA αποτιμήθηκε περίπου 7,5 φορές τα EBITDA του 2024, αποτίμηση που θεωρείται ισορροπημένη και ελκυστική για τον κλάδο των αναψυκτικών, όπου οι αντίστοιχοι δείκτες κυμαίνονται μεταξύ 8x και 12x. Η αποτίμηση αυτή δείχνει ότι η Coca-Cola HBC εξασφάλισε μια συντηρητική είσοδο σε μια υψηλής ανάπτυξης αγορά, αντισταθμίζοντας έτσι τους λειτουργικούς και νομισματικούς κινδύνους που συνδέονται με την αφρικανική ήπειρο. Η Αφρική αποτελεί στρατηγικό στοίχημα για την εταιρεία. Με νεανικό πληθυσμό – πάνω από το 60% των κατοίκων είναι κάτω των 30 ετών – και αυξανόμενη κατανάλωση αναψυκτικών, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Αγορές όπως η Νότια Αφρική, η Κένυα, η Ουγκάντα, η Αιθιοπία και η Μοζαμβίκη προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, ενώ η εμπειρία της Coca-Cola HBC σε αγορές όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος δίνει στην εταιρεία σαφές επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει μέσω δανειακής συμφωνίας-γέφυρας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη του χρηματικού σκέλους της συναλλαγής και 1,1 δισ. ευρώ για πιθανή αναχρηματοδότηση χρέους της CCBA. Επιπλέον, η έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,5% του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπάγεται περιορισμένο dilution για τους υφιστάμενους μετόχους. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήδη από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση.

Ποιος είναι ο Philipp Hugo Gutsche

Ο νέος μέτοχος του 5,47% της Coca-Cola HBC AG είναι ο Philipp Hugo Gutsche, ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς επιχειρηματίες της Νότιας Αφρικής, με πολυετή παρουσία στο «οικοσύστημα» της Coca-Cola και βαθιές ρίζες στη βιομηχανία αναψυκτικών. Ο 87χρονος Philipp Gutsche είναι Πρόεδρος και ιδρυτής της Gutsche Family Investments (GFI), του ομίλου που υπήρξε συνιδρυτής της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) μαζί με τη The Coca-Cola Company. Ο Philipp Gutsche γεννήθηκε στο Port Elizabeth το 1938 και αφιέρωσε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην ανάπτυξη της παρουσίας της Coca-Cola στη Νότια και Ανατολική Αφρική. Μετά τις σπουδές του στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν, εντάχθηκε στην Coca-Cola Export Corporation και στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση της S.A. Bottling Company, την οικογενειακή επιχείρηση που μετέτρεψε σε έναν περιφερειακό κολοσσό μέσω εξαγορών και συνεργασιών. Το 1995, υπό την ηγεσία του, η S.A. Bottling συγχωνεύθηκε με τις δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στην Ανατολική Αφρική, δημιουργώντας την Coca-Cola Sabco, που εξελίχθηκε στη συνέχεια στη Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Ο Gutsche υπήρξε καθοριστικός στην ανάπτυξη της CCBA, η οποία πλέον απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από δέκα χώρες. Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Philipp Gutsche έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις για τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Νότιας Αφρικής. Το 2005 αναγορεύθηκε Διδάκτορας Φιλοσοφίας (Honoris Causa) από το Nelson Mandela Metropolitan University για τη συνολική του προσφορά στη βιομηχανία και την κοινωνία. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Coca-Cola HBC, ο Philipp Gutsche και η οικογένειά του διατηρούν πλέον άμεση μετοχική συμμετοχή στην Coca-Cola HBC AG, γεγονός που τους καθιστά σημαντικούς εταίρους στη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.

Νέα εταιρεία από Σάκκαρη και Παναγάκο

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις συστάσεις εταιρειών οι Γιάννης Σάκκαρης και Λεωνίδας Παναγάκος. Προ δύο εβδομάδων οι επιχειρηματίες είχαν συστήσει τις εταιρείες Cloudcore ΙΚΕ και Resilientcore ΙΚΕ, στις οποίες οι δύο εταίροι συμμετέχουν ισόποσα, με 50% ο καθένας. Χθες συνέστησαν την εταιρεία Atlascore, η οποία όπως και οι προαναφερόμενες θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων, της παροχής υπολογιστικών υποδομών, της ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και στην προσφορά επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας. Εταίροι της εταιρείας είναι η κυπριακή Holaros Trading Limited, με έδρα στην Κηφισιά, και ο Γιάννης Σακκάρης, οι οποίοι κατέχουν από 50% των εταιρικών μεριδίων. Ο Γιάννης Σάκκαρης, γιος του Κώστα Σάκκαρη και αδερφός της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρίας Σάκκαρη, δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής μέσω της Bright Business Solutions και της DBC Diadikasia. Ο Λεωνίδας Παναγάκος, μέσω του Ομίλου Παναγάκου, δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο χώρο των ΑΠΕ, έχοντας αναπτύξει και πουλήσει μεγάλα έργα και έχοντας επικερδείς συνεργασίες με Ομίλους, όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η Έλλη και Δημοσθένης Μαρτέν

Οι γνωστοί στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – και όχι μόνο- Δημοσθένης Μαρτέν και Έλλη Μαρτέν συνέστησαν χθες μια νέα εταιρεία. Πρόκειται για την Marten Novasure Agents Ε.Ε., η οποία θα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου, στην παροχή συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, καθώς και σε λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης προς επιχειρήσεις. Ο Δημοσθένης Μαρτέν έχει την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας μεμονωμένα, ενώ η Έλλη Μαρτέν έχει οριστεί νόμιμη εκπρόσωπος για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ασφαλιστικού πράκτορα, είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σημειώνεται πως οι Δημοσθένης Μαρτέν και Έλλη Μαρτέν τρέχουν και την Marten Risk & Insurance AgentsΕτερόρρυθμη Εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία μετοχικά ανήκει στην κυπριακή Jeff Boris Ventures Limited, στην Ελβετική Vamar Holding SA και στην Ελβετική Al Mava Holding SA και τα πηγαίνει πολύ καλά, αν κρίνει κανείς από τις οικονομικές επιδόσεις των προαναφερόμενων Ελβετικών εταιρειών την τελευταία διετία.

Δεν νοικιάζονται όλα τα «φιλέτα» του Κολωνακίου

Παρά τη γενική εντύπωση πως τα διαμερίσματα-«φιλέτα» στο Κολωνάκι γίνονται ανάρπαστα, ακόμη κι όταν οι τιμές ενοικίασης ξεπερνούν τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει να είναι πιο σύνθετη. Ενδεικτική είναι η περίπτωση διαμερίσματος στην καρδιά της αθηναϊκής συνοικίας, το οποίο, αν και είχε βγει προς μίσθωση τον περασμένο Ιούλιο, δεν κατάφερε να βρει ενοικιαστή και πλέον επανέρχεται στην αγορά με τους ίδιους όρους. Πρόκειται για ακίνητο που ανήκει στο Ίδρυμα Δημητρίου & Βασιλικής Παπαχαραλάμπους, το οποίο προχώρησε εκ νέου σε πλειοδοτική διαδικασία για την εκμίσθωσή του. Το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 45, καταλαμβάνει τον έκτο όροφο και έχει συνολικό εμβαδόν 95 τετραγωνικών μέτρων. Διακρίνεται για τη στρατηγική του τοποθεσία και την εντυπωσιακή θέα, ενώ διατίθεται τόσο για κατοικία όσο και για επαγγελματική χρήση, αποκλειστικά ως ιατρείο ή δικηγορικό γραφείο. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος έχει οριστεί στα 1.600 ευρώ, με πρόσθετο χαρτόσημο 3,6% σε περίπτωση επαγγελματικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία εκμίσθωσης θα διεξαχθεί μέσω κατάθεσης κλειστών προσφορών, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, στα γραφεία του Ιδρύματος στη Ναύπακτο (Μεσολογγίου 40, Τ.Κ. 30300).