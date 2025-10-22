Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Market Maven

Τι σηματοδοτεί για το μέλλον η εξαγορά της CCBA από την Coca-Cola HBC, ποιος είναι ο Philipp Hugo Gutsche, νέες εταιρείες από τους Σάκκαρη και Παναγάκο και τα αδέρφια Μαρτέν και στα αζήτητα «φιλέτο» του Κολωνακίου

Τι σηματοδοτεί για το μέλλον η εξαγορά της CCBA από την Coca-Cola HBC, ποιος είναι ο Philipp Hugo Gutsche, νέες εταιρείες από τους Σάκκαρη και Παναγάκο και τα αδέρφια Μαρτέν και στα αζήτητα «φιλέτο» του Κολωνακίου Φωτογραφία: AP Photo/Mark Humphrey
Η απόκτηση της CCBA από την Coca-Cola HBC

Η συμφωνία της Coca-Cola HBC AG για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και φιλόδοξες κινήσεις επέκτασης στην ιστορία του ομίλου. Με τη συναλλαγή αυτή, η Coca-Cola HBC αποκτά τον έλεγχο της μεγαλύτερης εμφιαλωτικής εταιρείας της Αφρικής, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε 14 νέες χώρες και ενισχύοντας τη θέση της ως δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο παράλληλων συμφωνιών: η Coca-Cola HBC θα αγοράσει το 41,52% της CCBA από τη The Coca-Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ θα αποκτήσει και το 33,48% που κατέχει η Gutsche Family Investments (GFI), καταβάλλοντας 308 εκατ. δολάρια σε μετρητά και προσφέροντας στην οικογένεια Gutsche το 5,47% ή 21.027.676 νέες μετοχές της Coca-Cola HBC. Έτσι, το συνολικό τίμημα για το ποσοστό της GFI θα κινηθεί επίσης περίπου στα 1,3 δισ. δολάρια. Σε βάθος εξαετίας η Coca-Cola HBC AG έχει option για την απόκτηση και του υπόλοιπου 25% από την The Coca-Cola Company . Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφανίζει έσοδα περίπου 14,1 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1,4 δισ. ευρώ και περιθώριο EBIT κοντά στο 10%. Η ίδια η CCBA το 2024 πέτυχε EBITDA 465 εκατ. δολάρια και EBIT 267 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση των περιθωρίων (EBIT margin 7,3% από 5,2% το 2023). Με βάση αυτά τα μεγέθη, η CCBA αποτιμήθηκε περίπου 7,5 φορές τα EBITDA του 2024, αποτίμηση που θεωρείται ισορροπημένη και ελκυστική για τον κλάδο των αναψυκτικών, όπου οι αντίστοιχοι δείκτες κυμαίνονται μεταξύ 8x και 12x. Η αποτίμηση αυτή δείχνει ότι η Coca-Cola HBC εξασφάλισε μια συντηρητική είσοδο σε μια υψηλής ανάπτυξης αγορά, αντισταθμίζοντας έτσι τους λειτουργικούς και νομισματικούς κινδύνους που συνδέονται με την αφρικανική ήπειρο. Η Αφρική αποτελεί στρατηγικό στοίχημα για την εταιρεία. Με νεανικό πληθυσμό – πάνω από το 60% των κατοίκων είναι κάτω των 30 ετών – και αυξανόμενη κατανάλωση αναψυκτικών, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Αγορές όπως η Νότια Αφρική, η Κένυα, η Ουγκάντα, η Αιθιοπία και η Μοζαμβίκη προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, ενώ η εμπειρία της Coca-Cola HBC σε αγορές όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος δίνει στην εταιρεία σαφές επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει μέσω δανειακής συμφωνίας-γέφυρας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη του χρηματικού σκέλους της συναλλαγής και 1,1 δισ. ευρώ για πιθανή αναχρηματοδότηση χρέους της CCBA. Επιπλέον, η έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,5% του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπάγεται περιορισμένο dilution για τους υφιστάμενους μετόχους. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήδη από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση.

Ποιος είναι ο Philipp Hugo Gutsche

Ο νέος μέτοχος του 5,47% της Coca-Cola HBC AG είναι ο Philipp Hugo Gutsche, ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς επιχειρηματίες της Νότιας Αφρικής, με πολυετή παρουσία στο «οικοσύστημα» της Coca-Cola και βαθιές ρίζες στη βιομηχανία αναψυκτικών. Ο 87χρονος Philipp Gutsche είναι Πρόεδρος και ιδρυτής της Gutsche Family Investments (GFI), του ομίλου που υπήρξε συνιδρυτής της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) μαζί με τη The Coca-Cola Company. Ο Philipp Gutsche γεννήθηκε στο Port Elizabeth το 1938 και αφιέρωσε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην ανάπτυξη της παρουσίας της Coca-Cola στη Νότια και Ανατολική Αφρική. Μετά τις σπουδές του στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν, εντάχθηκε στην Coca-Cola Export Corporation και στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση της S.A. Bottling Company, την οικογενειακή επιχείρηση που μετέτρεψε σε έναν περιφερειακό κολοσσό μέσω εξαγορών και συνεργασιών. Το 1995, υπό την ηγεσία του, η S.A. Bottling συγχωνεύθηκε με τις δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στην Ανατολική Αφρική, δημιουργώντας την Coca-Cola Sabco, που εξελίχθηκε στη συνέχεια στη Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Ο Gutsche υπήρξε καθοριστικός στην ανάπτυξη της CCBA, η οποία πλέον απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από δέκα χώρες. Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Philipp Gutsche έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις για τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Νότιας Αφρικής. Το 2005 αναγορεύθηκε Διδάκτορας Φιλοσοφίας (Honoris Causa) από το Nelson Mandela Metropolitan University για τη συνολική του προσφορά στη βιομηχανία και την κοινωνία. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Coca-Cola HBC, ο Philipp Gutsche και η οικογένειά του διατηρούν πλέον άμεση μετοχική συμμετοχή στην Coca-Cola HBC AG, γεγονός που τους καθιστά σημαντικούς εταίρους στη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.

Νέα εταιρεία από Σάκκαρη και Παναγάκο

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις συστάσεις εταιρειών οι Γιάννης Σάκκαρης και Λεωνίδας Παναγάκος. Προ δύο εβδομάδων οι επιχειρηματίες είχαν συστήσει τις εταιρείες Cloudcore ΙΚΕ και Resilientcore ΙΚΕ, στις οποίες οι δύο εταίροι συμμετέχουν ισόποσα, με 50% ο καθένας. Χθες συνέστησαν την εταιρεία Atlascore, η οποία όπως και οι προαναφερόμενες θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων, της παροχής υπολογιστικών υποδομών, της ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και στην προσφορά επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας. Εταίροι της εταιρείας είναι η κυπριακή Holaros Trading Limited, με έδρα στην Κηφισιά, και ο Γιάννης Σακκάρης, οι οποίοι κατέχουν από 50% των εταιρικών μεριδίων. Ο Γιάννης Σάκκαρης, γιος του Κώστα Σάκκαρη και αδερφός της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρίας Σάκκαρη, δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής μέσω της Bright Business Solutions και της DBC Diadikasia. Ο Λεωνίδας Παναγάκος, μέσω του Ομίλου Παναγάκου, δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο χώρο των ΑΠΕ, έχοντας αναπτύξει και πουλήσει μεγάλα έργα και έχοντας επικερδείς συνεργασίες με Ομίλους, όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η Έλλη και Δημοσθένης Μαρτέν

Οι γνωστοί στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – και όχι μόνο- Δημοσθένης Μαρτέν και Έλλη Μαρτέν συνέστησαν χθες μια νέα εταιρεία. Πρόκειται για την Marten Novasure Agents Ε.Ε., η οποία θα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου, στην παροχή συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, καθώς και σε λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης προς επιχειρήσεις. Ο Δημοσθένης Μαρτέν έχει την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας μεμονωμένα, ενώ η Έλλη Μαρτέν έχει οριστεί νόμιμη εκπρόσωπος για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ασφαλιστικού πράκτορα, είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σημειώνεται πως οι Δημοσθένης Μαρτέν και Έλλη Μαρτέν τρέχουν και την Marten Risk & Insurance AgentsΕτερόρρυθμη Εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία μετοχικά ανήκει στην κυπριακή Jeff Boris Ventures Limited, στην Ελβετική Vamar Holding SA και στην Ελβετική Al Mava Holding SA και τα πηγαίνει πολύ καλά, αν κρίνει κανείς από τις οικονομικές επιδόσεις των προαναφερόμενων Ελβετικών εταιρειών την τελευταία διετία.

Δεν νοικιάζονται όλα τα «φιλέτα» του Κολωνακίου

Παρά τη γενική εντύπωση πως τα διαμερίσματα-«φιλέτα» στο Κολωνάκι γίνονται ανάρπαστα, ακόμη κι όταν οι τιμές ενοικίασης ξεπερνούν τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει να είναι πιο σύνθετη. Ενδεικτική είναι η περίπτωση διαμερίσματος στην καρδιά της αθηναϊκής συνοικίας, το οποίο, αν και είχε βγει προς μίσθωση τον περασμένο Ιούλιο, δεν κατάφερε να βρει ενοικιαστή και πλέον επανέρχεται στην αγορά με τους ίδιους όρους. Πρόκειται για ακίνητο που ανήκει στο Ίδρυμα Δημητρίου & Βασιλικής Παπαχαραλάμπους, το οποίο προχώρησε εκ νέου σε πλειοδοτική διαδικασία για την εκμίσθωσή του. Το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 45, καταλαμβάνει τον έκτο όροφο και έχει συνολικό εμβαδόν 95 τετραγωνικών μέτρων. Διακρίνεται για τη στρατηγική του τοποθεσία και την εντυπωσιακή θέα, ενώ διατίθεται τόσο για κατοικία όσο και για επαγγελματική χρήση, αποκλειστικά ως ιατρείο ή δικηγορικό γραφείο. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος έχει οριστεί στα 1.600 ευρώ, με πρόσθετο χαρτόσημο 3,6% σε περίπτωση επαγγελματικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία εκμίσθωσης θα διεξαχθεί μέσω κατάθεσης κλειστών προσφορών, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, στα γραφεία του Ιδρύματος στη Ναύπακτο (Μεσολογγίου 40, Τ.Κ. 30300).

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Το 13ωρο στην πράξη: Πότε είναι υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους

Το 13ωρο στην πράξη: Πότε είναι υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους

Μία τροπολογία που προκαλεί πολλά προβλήματα - Ο κίνδυνος μιας τυφλής μετωπικής σύγκρουσης

Μία τροπολογία που προκαλεί πολλά προβλήματα - Ο κίνδυνος μιας τυφλής μετωπικής σύγκρουσης

Σοκ στη γαλακτοβιομηχανία: Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Σοκ στη γαλακτοβιομηχανία: Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Επιστροφή ενοικίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Επιστροφή ενοικίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Δικαστική «ασπίδα» για τα στελέχη εταιριών: Δεν ευθύνονται προσωπικά για φορολογικά χρέη

Δικαστική «ασπίδα» για τα στελέχη εταιριών: Δεν ευθύνονται προσωπικά για φορολογικά χρέη

Αιματολογικές Κακοήθειες: Σύγχρονη διάγνωση και νέες θεραπείες

Αιματολογικές Κακοήθειες: Σύγχρονη διάγνωση και νέες θεραπείες

Τα Public κλείνουν 20 χρόνια και το γιορτάζουν με καλλιτέχνες, συγγραφείς και μοναδικές επετειακές προσφορές

Τα Public κλείνουν 20 χρόνια και το γιορτάζουν με καλλιτέχνες, συγγραφείς και μοναδικές επετειακές προσφορές

Η skincare ανακάλυψη που κάνει θραύση και στοιχίζει λιγότερο από 30 ευρώ

Η skincare ανακάλυψη που κάνει θραύση και στοιχίζει λιγότερο από 30 ευρώ

Δεν χρειάζεται να το αγοράσεις για να το ζήσεις! (Βίντεο)

Δεν χρειάζεται να το αγοράσεις για να το ζήσεις! (Βίντεο)

DEMO: Στηρίζοντας τους νέους που χτίζουν το αύριο της επιστήμης

DEMO: Στηρίζοντας τους νέους που χτίζουν το αύριο της επιστήμης

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών

Πώς αλλάζουν οι διατροφικές σας ανάγκες καθώς μεγαλώνετε

Πώς αλλάζουν οι διατροφικές σας ανάγκες καθώς μεγαλώνετε

Πράσινα μήλα: Τα οφέλη που δε γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

Πράσινα μήλα: Τα οφέλη που δε γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

Τα 4 θρεπτικά συστατικά που μειώνουν τη χοληστερίνη

Τα 4 θρεπτικά συστατικά που μειώνουν τη χοληστερίνη

Αυξημένη κατά 22% η χονδρική τιμή ρεύματος – Επανέρχεται το «τείχος» τιμών στην Ευρώπη

Αυξημένη κατά 22% η χονδρική τιμή ρεύματος – Επανέρχεται το «τείχος» τιμών στην Ευρώπη

Επιβαρύνσεις στη βιομηχανία από τα τέλη χρήσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας– Παρέμβαση της ΕΒΙΚΕΝ στον Στ. Παπασταύρου

Επιβαρύνσεις στη βιομηχανία από τα τέλη χρήσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας– Παρέμβαση της ΕΒΙΚΕΝ στον Στ. Παπασταύρου

Θετικό μομέντουμ στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης – «Στοκάρουν» οι καταναλωτές λόγω χαμηλών τιμών

Θετικό μομέντουμ στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης – «Στοκάρουν» οι καταναλωτές λόγω χαμηλών τιμών

Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας: Κρίσιμη για εξηλεκτρισμό και ευρωπαϊκή βιομηχανία η σημερινή συνεδρίαση

Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας: Κρίσιμη για εξηλεκτρισμό και ευρωπαϊκή βιομηχανία η σημερινή συνεδρίαση

Χωρίς αποτέλεσμα αλλά με μήνυμα ενότητας η τριμερής Ελλάδας–Κύπρου–ΕΕ για το καλώδιο GSI

Χωρίς αποτέλεσμα αλλά με μήνυμα ενότητας η τριμερής Ελλάδας–Κύπρου–ΕΕ για το καλώδιο GSI

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι «γκρίζες ζώνες» στην ακτοπλοΐα και το κόστος της πράσινης μετάβασης

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι «γκρίζες ζώνες» στην ακτοπλοΐα και το κόστος της πράσινης μετάβασης

Σχετικά Άρθρα

Mega deal 2,6 δισ. δολαρίων της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Mega deal 2,6 δισ. δολαρίων της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Επιχειρήσεις
Κακά νέα για τα γλυκαντικά: Τι προκαλεί στον εγκέφαλο μια Cola Zero την ημέρα

Κακά νέα για τα γλυκαντικά: Τι προκαλεί στον εγκέφαλο μια Cola Zero την ημέρα

Υγεία
Οδοντίατρος εξηγεί γιατί πρέπει να κόψετε την Coca Cola: Και όχι, δεν είναι μόνο η ζάχαρη

Οδοντίατρος εξηγεί γιατί πρέπει να κόψετε την Coca Cola: Και όχι, δεν είναι μόνο η ζάχαρη

Υγεία
Ειδική απαντά στο δίλημμα: Coca Cola zero ή μαύρη μπύρα χωρίς αλκοόλ;

Ειδική απαντά στο δίλημμα: Coca Cola zero ή μαύρη μπύρα χωρίς αλκοόλ;

Υγεία

NETWORK

ΕΒΕΠ: Ευάλωτοι οι δείκτες στο φθινοπωρινό «Ευρωβαρόμετρο» για «οικονομικό κλίμα» και «ποιοτική εργασία» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Ευάλωτοι οι δείκτες στο φθινοπωρινό «Ευρωβαρόμετρο» για «οικονομικό κλίμα» και «ποιοτική εργασία» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ienergeia.gr
Τέλος οι δημόσιες μεταμοσχεύσεις

Τέλος οι δημόσιες μεταμοσχεύσεις

healthstat.gr
Ως το Σάββατο αναμένεται να έχει αποκατασταθεί η εξωτερική τροφοδοσία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια σε ρεύμα,

Ως το Σάββατο αναμένεται να έχει αποκατασταθεί η εξωτερική τροφοδοσία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια σε ρεύμα,

ienergeia.gr
4 κοινές συνήθειες στην κουζίνα που μπορούν να σάς αρρωστήσουν

4 κοινές συνήθειες στην κουζίνα που μπορούν να σάς αρρωστήσουν

healthstat.gr
Bed Rotting: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα τάση αυτοφροντίδας

Bed Rotting: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα τάση αυτοφροντίδας

healthstat.gr
Γιατρός προειδοποιεί: «Προσοχή αν τα δάχτυλά σας αλλάζουν χρώμα στο κρύο»

Γιατρός προειδοποιεί: «Προσοχή αν τα δάχτυλά σας αλλάζουν χρώμα στο κρύο»

healthstat.gr
ΔΕΗ και iSea ένωσαν δυνάμεις για τον καθαρισμό απομακρυσμένων ακτών σε περιοχές Natura 2000

ΔΕΗ και iSea ένωσαν δυνάμεις για τον καθαρισμό απομακρυσμένων ακτών σε περιοχές Natura 2000

ienergeia.gr
Η ΕΚΟ Παρουσιάζει το Πρώτο ΕΚΟ Flagship Πρατήριο στην Κηφισιά

Η ΕΚΟ Παρουσιάζει το Πρώτο ΕΚΟ Flagship Πρατήριο στην Κηφισιά

ienergeia.gr