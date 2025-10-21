Η χρηματοδότηση του mega deal πραγματοποιείται μέσω bridge financing και έκδοσης νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου της διευρυμένης Coca-Cola HBC.

Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις εξαγοράς στην ιστορία της, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από τη μητρική The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments Pty, σε συμφωνία αξίας 2,6 δισ. δολαρίων. Το τίμημα υποδηλώνει συνολικό equity value ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στην αφρικανική ήπειρο.

Η χρηματοδότηση του mega deal πραγματοποιείται μέσω bridge financing και έκδοσης νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου της διευρυμένης Coca-Cola HBC, οι οποίες θα διατεθούν στη Gutsche Family Investments. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης εξαγορά του 100% της CCBA μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Η CCBA, που δραστηριοποιείται σε 14 αγορές και αντιπροσωπεύει το 40% των πωλήσεων της Coca-Cola στην Αφρική, θεωρείται κομβικός παίκτης στην περιοχή. Με την εξαγορά αυτή, η Coca-Cola HBC επεκτείνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει τη δυναμική της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το πρώτο έτος.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενισχύοντας την επενδυτική της βάση και τη θέση της στην αφρικανική ήπειρο.

Ο Αναστάσης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή» για την εταιρεία, τονίζοντας ότι «συνεχίζει την κληρονομιά ανάπτυξης και συνεργασίας στην Αφρική». Ο ίδιος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης, επισημαίνοντας τη «διαρκή αξία που θα προσφέρει στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις κοινότητες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ζόραν Μπογκντανόβιτς σημείωσε ότι η εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής «ανοίγει τον δρόμο προς την πλήρη ιδιοκτησία» και τόνισε τη βαθιά κατανόηση της εταιρείας για τις αφρικανικές αγορές, χάρη στην πολυετή παρουσία της στη Νιγηρία και την Αίγυπτο. «Η Αφρική διαθέτει μια δυναμική και αυξανόμενη καταναλωτική βάση με μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη νικηφόρα φόρμουλα για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Henrique Braun, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της The Coca-Cola Company, υπογράμμισε τον ρόλο της HBC ως «βασικού συνεργάτη για την επόμενη φάση ανάπτυξης της CCBA», εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Τέλος, ο Philipp H. Gutsche, Πρόεδρος της Gutsche Family Investments, δήλωσε ότι η οικογένεια «παραμένει δεσμευμένη στο όραμα της The Coca-Cola Company στην Αφρική» και εξέφρασε βεβαιότητα ότι η HBC είναι «ο κατάλληλος εταίρος για να οδηγήσει την CCBA στην επόμενη εποχή ανάπτυξης».

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το σύστημα της Coca-Cola στην Αφρική, ενισχύοντας τη θέση της Coca-Cola HBC ως ενός από τους ισχυρότερους εμφιαλωτές παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ήπειρο με τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.