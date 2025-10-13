Στόχος των μυστικών υπηρεσιών της Ιταλίας ο CEO της Unicredit και μεγαλομέτοχος της Alpha Bank, ηTheon, η Exosens, το «mega – premium» και το bridge facility, η Ακαδημίας 4 και σε νέα εταιρεία το Papillon

Στόχος spyware ο Αντρέα Ορσέλ

Στόχος των μυστικών υπηρεσιών της Ιταλίας φέρεται πως έγινε ο Αντρέα Ορσέλ, ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit, της ιταλικής τράπεζας που κατέχει ήδη το 25% των μετοχών της Alpha Bank και η οποία έχει βάλει πλώρη να αποκτήσει συμμετοχή που θα ανέλθει στο 33%. Ο Ορσέλ προστέθηκε στη λίστα των προσώπων που φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί στην Ιταλία από το λογισμικό κατασκοπείας Graphite, προϊόν της ισραηλινής εταιρείας Paragon Solutions. Η Copasir, η κοινοβουλευτική επιτροπή που επιβλέπει στην Ιταλία τις υπηρεσίες ασφαλείας, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το Graphite χρησιμοποιήθηκε από τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση ακτιβιστών.

Ωστόσο, τα προηγούμενα 24ωρα αποκαλύφθηκε πως με το spyware της Paragon στοχεύθηκαν ο τραπεζίτης Αντρέα Ορσέλ, αλλά και ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε εξέχων Ιταλός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας συμμετοχών Caltagirone S.p.A. και μεγαλομέτοχος της Generali και της Mediobanca. Ο Αντρέα Ορσέλ δεν είναι «συμπαθής» στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας τον περασμένο Απρίλιο ενεργοποίησε το δικαίωμα «golden power» μπλοκάροντας την εξαγορά της Banco BPM από την Unicredit. Αντιθέτως ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε - και αυτός θύμα παρακολούθησης με το Graphite - είναι σύμμαχος της Μελόνι. Ο Καλτατζιρόνε είναι μέτοχος της Mediobanca στην οποία τον Ιούνιο απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό η κρατικά ελεγχόμενη Monte dei Paschi di Siena (MPS). Η ιστορία των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ιταλία με το λογισμικό της Paragon Solutions αποκτά πλέον άλλη δυναμική και ήδη όλα τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Το qualifying holding

Παρά τα δυσάρεστα και «τοξικά» περιστατικά που ήρθαν στο φως – και που θυμίζουν σε πολλά την εμπειρία της Ελλάδας με τις παρακολουθήσεις– η Unicredit φαίνεται να συνεχίζει ακάθεκτη τη στρατηγική της πορεία επέκτασης, χωρίς να παρεκκλίνει από το φιλόδοξο σχέδιό της. Στην Alpha Bank, η ιταλική τράπεζα κατέχει σήμερα 9,768% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω άμεσης κατοχής μετοχών, ενώ έχει στη διάθεσή της επιπλέον 15,364% δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει μέσω χρηματοοικονομικών μέσων. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η Unicredit έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χορήγηση της σχετικής άδειας «qualifying holding», δηλαδή για την έγκριση απόκτησης «συμμετοχής ειδικής σημασίας» στην Alpha Bank.

Στόχος είναι η άμεση συμμετοχή της να υπερβεί το όριο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου, κάτι που βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου απαιτεί επίσημη αξιολόγηση και έγκριση από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 10% ή άνω του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας τράπεζας — ή που αποκτά τη δυνατότητα ουσιαστικής επιρροής στη διοίκησή της — υποχρεούται να λάβει προηγούμενη έγκριση από την ΕΚΤ. Η έγκριση αυτή δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά ένα κρίσιμο βήμα για τη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στόχος των εποπτικών αρχών είναι να αξιολογήσουν την καταλληλότητα του επενδυτή, τη φερεγγυότητά του, τη διαφάνεια της συναλλαγής και το εάν η απόκτηση της συμμετοχής μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα ή τη διοικητική ανεξαρτησία της τράπεζας.

Το bridge facility

Η Theon International ανακοίνωσε το Σάββατο πως προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 9,8% της γαλλικής Exosens SA έναντι 268,7 εκατ. ευρώ ή 54 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή, που αποτιμά το 100% της Exosens σε περίπου 2,74 δισ. ευρώ, ενσωματώνει premium 24,3% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής στα 43,45 ευρώ, και 15,9% σε σχέση με το πρόσφατο υψηλό των 46,60 ευρώ. Η συμφωνία της εταιρείας του Κρίστιαν Χατζημηνά με την Groupe HLD, θα καταστήσει τη Theon το δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Exosens, η οποία ειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροοπτικών συστημάτων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων σε ορισμένες χώρες. Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, οι UBS Europe SE και Citibank Europe PLC συμφώνησαν να παράσχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία θα αναχρηματοδοτηθεί με συνδυασμό δανεισμού και έκδοσης νέων μετοχών εντός των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων των μετόχων.

Η χρήση προσωρινής χρηματοδότησης σημαίνει στην πράξη ότι η Theon εξασφαλίζει άμεσα τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο οποίος θα αποπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μόλις ολοκληρωθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η μετοχή της Theon έκλεισε την Παρασκευή στα 34,45 ευρώ, αυτή η τιμή δεν ενσωματώνει την προαναφερόμενη πιθανή αύξηση κεφαλαίου και την προσωρινή επιβάρυνση που θα έχει στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη πίεση στη μετοχή.

Σημαντικό premium

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτίμηση των δύο εταιρειών, καθώς την Παρασκευή η κεφαλαιοποίηση της Exosens ανερχόταν σε περίπου 2,335 δισ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη της Theon διαμορφωνόταν στα 2,562 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι οι δύο εταιρείες εμφανίζουν συγκρίσιμο μέγεθος, η Theon προχώρησε στην εξαγορά του 9,8% της γαλλικής εταιρείας με αποτίμηση που όπως προαναφέραμε ανεβάζει τη συνολική αξία της Exosens στα 2,74 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 400 εκατ. ευρώ υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία. Η διαφορά αυτή καταδεικνύει ότι η Theon αποδέχθηκε να πληρώσει σημαντικό premium, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της Exosens αλλά και ως στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της παρουσίας της στον χώρο των προηγμένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων. Η κίνηση δεν έχει καθαρά χρηματοοικονομικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και στη διεύρυνση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής επιρροής της Theon σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία. Παράλληλα, η αποδοχή υψηλότερης αποτίμησης ενισχύει την εικόνα της Theon ως στρατηγικού επενδυτή με μακροπρόθεσμη προοπτική, ο οποίος επιλέγει να επενδύσει πέρα από τους τρέχοντες δείκτες αγοράς, προσβλέποντας σε υπεραξία μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογίας και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Σε νέα εταιρεία το Papillon στο Ψυχικό

Το επιτυχημένο all-day bar και εστιατόριο Papillon Bistro στο Ψυχικό περνά σε νέα εταιρεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), συστάθηκε νέα εταιρεία με την επωνυμία Papillion Portes Psychikoy Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία έχει έδρα στην οδό Ολυμπιονικών 242, όπου βρίσκεται το γνωστό εστιατόριο και δηλώνει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ποτών, με δευτερεύουσες δραστηριότητες στους τομείς της εστίασης, των υπηρεσιών εστιατορίων, μπαρ και αναψυκτηρίων.

Αν το «Papillion» δηλώθηκε στο ΓΕΜΗ λανθασμένα ή ως σκόπιμη παράφραση της γαλλικής λέξης Papillon, που σημαίνει «πεταλούδα» δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι πως το εταιρικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Κωνσταντίνο Καλύβα, ο οποίος αποτελεί και τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της επιχείρησης. Το Papillon Bistro στο Ψυχικό ιδρύθηκε το 2017 από τον γνωστό δικηγόρο Γιάννη Μαρακάκη, τον αδελφό του Απόστολο, τον Θοδωρή Τσουανάτο και τον έμπειρο επαγγελματία της εστίασης Ετιέν Τοπαλιάν. Από την ίδρυσή του, το δημοφιλές all-day bar λειτουργούσε υπό την εταιρεία Πόρτες Ψυχικού Ετερόρρυθμη Εταιρεία, με τη μετοχική σύνθεση να περιλαμβάνει τους Ιωάννη Μαρακάκη και Θοδωρή Τσουανάτο (25% έκαστος) ως Ετερόρρυθμα Μέλη, τον Απόστολο Μαρακάκη (25%) ως Ομόρρυθμο Μέλος, τον Ετιέν Τοπαλιάν (1,5%) ως Ομόρρυθμο Μέλος και Διαχειριστή, τη σύζυγό του Δήμητρα Αδάμ (22,5%) και τον Παναγιώτη Στάμο (1%). Στα μέσα Ιανουαρίου του 2025, οι αδελφοί Μαρακάκη, ο Θοδωρής Τσουανάτος και ο Ετιέν Τοπαλιάν προχώρησαν στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Papillon Ψυχικού Ετερόρρυθμη Εταιρεία, με εταιρικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, στις 18 Ιουνίου, η εταιρεία Πόρτες Ψυχικού ΕΕ μετονομάστηκε σε YANKEE Ετερόρρυθμη Εταιρεία, με το εταιρικό της κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον στα 110.000 ευρώ. Στη νέα της μορφή, εταίροι εμφανίζονται οι Απόστολος Μαρακάκης (34%), Ιωάννης Μαρακάκης (33%) και Ετιέν Τοπαλιάν (33%), ο οποίος ανέλαβε και τη θέση του διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Η TERRA FLORA

Μια νέα εταιρεία, την TERRA FLORA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, συνέστησε η Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων ΑΕ. Κύρια δραστηριότητα της TERRA FLORA είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ δευτερευόντως ασχολείται με αγοραπωλησίες και κατασκευές ακινήτων καθώς και διαχείριση αγροτικών και δασικών εκτάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι τριμελές και αποτελείται από τον Βασίλη Παπαλέκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τον Γεώργιο Γεωργάκη και τον Χρήστο Σταμάτη Βασιλείου ως μέλη.

Ακαδημίας 4

Το Χαροκόπειο Ίδρυμα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επιφάνειας 180 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 4, στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, το οποίο ανήκει στην κοινωφελή περιουσία του Ιδρύματος Σπύρου και Ευανθίας Χαροκόπου – Πετρούτση, προορίζεται για επαγγελματική χρήση και διατίθεται προς ενοικίαση με μηνιαίο μίσθωμα 1.600 ευρώ. Με απλά λόγια η αρχική τιμή εκκίνησης των προσφορών αντιστοιχεί σε 8,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή της αγοράς για καταστήματα αντίστοιχου μεγέθους, η οποία υπερβαίνει τα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, υπό τους ίδιους ή ελαφρώς τροποποιημένους όρους. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής θα παραμένει σταθερό. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ίση με ένα μηνιαίο μίσθωμα. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης αρνηθεί την υπογραφή του συμφωνητικού, προβλέπεται χρηματική ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το ακίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ τυχόν ανακαίνιση ή διαρρύθμιση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις έγγραφες προσφορές τους εντός 20 ημερών στο Χαροκόπειο Ίδρυμα.