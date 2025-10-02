Οι νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, τι αλλάζει στις συμβάσεις του σιδηρόδρομου, η νέα θυγατρική της Olympia Group, η σπείρα των εικονικών τιμολογίων και η Hydra Defense Systems

Νέος δείκτης για τα ασφάλιστρα υγείας

Τέθηκε σε ισχύ η απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο υπολογισμού του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας, με στόχο να περιοριστούν οι υπερβολικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα και να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά. Ο δείκτης θα αποτελεί το βασικό εργαλείο αναφοράς για τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και προβλέψιμο σύστημα για ασφαλισμένους και εταιρείες. Την ευθύνη κατάρτισης του ΕΔΑ αναλαμβάνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία θα βασίζεται σε ανωνυμοποιημένα στοιχεία που θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες μέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Ο δείκτης θα υπολογίζεται έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα αποτυπώνει τη μέση ετήσια μεταβολή στο κόστος νοσηλείας που επωμίζονται οι ασφαλιστικές για ιδιωτικές νοσηλείες. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, στο κόστος λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιμέρους δαπάνες νοσηλείας: από αμοιβές γιατρών και νοσήλια, έως φάρμακα, χειρουργεία, εξετάσεις, χρήση μηχανημάτων, υλικά και υπηρεσίες όπως ασθενοφόρα ή αποκλειστική νοσοκόμος. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αποτυπωθεί με πληρότητα η πραγματική οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών για κάθε περιστατικό. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των ασφαλίστρων δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΕΔΑ. Οι ασφαλιστικές θα συνεχίσουν να συνυπολογίζουν παραμέτρους όπως οι απαλλαγές, τα όρια κάλυψης και οι ρήτρες συνασφάλισης, ενώ καθοριστική παραμένει η ηλικιακή εξέλιξη των ασφαλισμένων, που συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας. Η απόφαση προβλέπει αυστηρά κριτήρια ποιότητας για τα δεδομένα που θα υποβάλλουν οι εταιρείες, ζητώντας πληρότητα και επαληθευσιμότητα. Παράλληλα, η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να είναι προσβάσιμη στο κοινό. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια προς τους καταναλωτές, οι ασφαλιστικές υποχρεούνται να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, σε ειδική ενότητα, τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων για κάθε προϊόν, με αναφορά στο ποσοστό αύξησης και τον χρόνο εφαρμογής. Ο πρώτος Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι συμβάσεις του σιδηροδρόμου

Μετά την τραγωδία των Τεμπών και τα τεράστια προβλήματα που αποκαλύφθηκαν στη διαχείριση των σιδηροδρομικών έργων, υπό το βάρος της κοινής γνώμης, αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία «ξεσκόνισε» τη σύμβαση 717, έχει επιχειρηθεί από την κυβέρνηση να μπει τάξη στις συμβάσεις του σιδηροδρόμου. Προς αυτή την κατεύθυνση, χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα απόφαση με την οποία καθορίζονται τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών που εκτελεί η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Σύμφωνα με την απόφαση, η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναλαμβάνει τον ρόλο της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή εκείνης που θα προκηρύσσει και θα υλοποιεί τις συμβάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ορίζεται ως προϊσταμένη αρχή, με δυνατότητα να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι Γενικές Διευθύνσεις της εταιρείας: η Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου για έργα συντήρησης και ανακαίνισης, και η Γενική Διεύθυνση Μελετών, Έργων και Ανάπτυξης Δικτύου για νέα έργα, αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμούς. Παράλληλα, το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών του Υπουργείου Υποδομών θα συμμετέχει στη διαδικασία με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μεταβατικές διατάξεις. Για τις συμβάσεις που είχαν προκηρυχθεί ή εκτελούνται πριν από τη συγχώνευση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με την ΟΣΕ ΑΕ, τα όργανα που θα αποφασίζουν και θα γνωμοδοτούν είναι πλέον αυτά που ορίζονται στη νέα απόφαση. Έτσι, όλες οι παλιές συμβάσεις περνούν στο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ομοιογένεια στη διαχείριση των έργων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει τάξη στο ποιος αποφασίζει και ποιος έχει την ευθύνη στις συμβάσεις που αφορούν τον σιδηρόδρομο.

Γνωστοί στις Αρχές

«Εξαιρετικά γνωστοί» στις Αρχές, τόσο στην Αστυνομία όσο και στην Εφορία, είναι οι κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκε χθες ποινική δίωξη για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων εξασφάλιζαν επιστροφές ΦΠΑ με ποσά που αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Ανάμεσά τους βρίσκονται φορολογικοί εγκληματίες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις φορολογικές υπηρεσίες για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ ορισμένοι περιλαμβάνονται ήδη στις λίστες μεγαλοοφειλετών της εφορίας, εξαιτίας ανεξόφλητων φόρων και προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων που σχετίζονται με προηγούμενες παραβάσεις. Η Αστυνομία είχε συνδέσει στο παρελθόν κάποιους από τους εμπλεκομένους με ποινικούς κύκλους, γεγονός που εντείνει τη βαρύτητα της υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι λογιστής, ο οποίος περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, φέρεται να είναι γνωστός σε πρόσωπα που σχετίζονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, στοιχείο που δίνει νέα διάσταση στις διασυνδέσεις και στα πλέγματα συμφερόντων γύρω από την υπόθεση. Ακόμη και εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία είχε λάβει εικονικά τιμολόγια, διατηρούσε επαφές με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η νέα θυγατρική της Olympia Group

Η Westnet, μέλος της Olympia Group του Πάνου Γερμανού, προχώρησε χθες στην ίδρυση μιας νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία West Next Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού, ενώ θα παρέχει και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής. Το μετοχικό κεφάλαιο της ορίστηκε στα 150.000 ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μητρική εταιρεία WESTnet Distribution Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διανομών, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Παραγωγής, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας ορίστηκε ο Μάνθος Πάγκαλος, ο CEO της Westnet, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Τσαρούχας και Δημήτριος Ξιούτας.

Η Hydra Defense Systems

Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική σύμπραξη απεκάλυψε χθες η ίδρυση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εταιρείας Hydra Defense Systems ΑΕ, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο παίκτη σε τομείς που συνδέονται τόσο με την αμυντική βιομηχανία όσο και με την τεχνολογία αιχμής. Μέτοχοι στη νεοσύστατη εταιρεία είναι αφενός με 50% ο Νικόλας Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας Hellenic Seaplanes, αφετέρου η επιχειρηματίας στον χώρο των ΑΠΕ, Αγάθη Γεωργάκη, σύζυγος του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Καλιακάτσου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Hydra Defense Systems ΑΕ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Η νεοσύστατη εταιρεία έχει δηλώσει στο ΓΕΜΗ δραστηριότητες που καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα, από υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού έως την παραγωγή και κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων, αεροσκαφών και διαστημικών συστημάτων. Το καταστατικό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή αεροπλάνων και ελικοπτέρων, παραγωγή μηχανοκίνητων αρμάτων και τεθωρακισμένων, καθώς και δραστηριότητες επισκευής αεροσκαφών και κινητήρων. Παράλληλα, προβλέπονται και δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως παροχή τεχνικών συμβουλών, χονδρικό εμπόριο ειδών προς τον δημόσιο τομέα, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού.

Πλειστηριασμός για την Μουζάκης

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός πέντε ακινήτων της εταιρείας ΗΛΙΟΣ ΑΕΒΕ, θυγατρικής της Ελευθέριος Δ. Μουζάκης Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται ύστερα από τη ματαίωση της διαδικασίας που είχε οριστεί για τις 30 Ιουλίου 2025, όταν δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλειοδότες. Η κατάσχεση των ακινήτων έγινε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο σύμβασης πίστωσης που είχε συναφθεί το 2002 και για την οποία η μητρική εταιρεία είχε παράσχει εγγύηση. Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή, η συνολική εμπορική αξία των πέντε ακινήτων ανέρχεται σε 4,15 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ακίνητο αποτιμάται σε 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι τιμές αυτές παραμένουν ως τιμές πρώτης προσφοράς και για τον νέο πλειστηριασμό.