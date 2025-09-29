Στα αμερικανικά δικαστήρια η υπόθεση της «θρυλικής» συλλογής Γουλανδρή, η απόσχιση του κλάδου πληρωμών της CrediaBank, η Revoil και η ελληνική εταιρεία του Τζόκοβιτς

Η «αμύθητη» συλλογή Γουλανδρή

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης αίτηση των αμερικανικών αρχών για παροχή δικαστικής συνδρομής προκειμένου να ληφθούν στοιχεία από τον διεθνούς φήμης έμπορο τέχνης Alexander Apsis. Το αίτημα βασίζεται σε αίτημα δικαστικής συνδρομής από την Ελβετία που υπέβαλε το Δικαστήριο του καντονιού Βω και αφορά στη χρήση των στοιχείων που θα συλλεχθούν σε δίκη που έχει κινήσει η Ασπασία Ζαΐμη, κληρονόμος του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή κατά του Κυριάκου Κουτσομάλλη και του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Η εν εξελίξει δικαστική διένεξη στην Ελβετία αφορά στην τύχη μιας θρυλικής ιδιωτικής συλλογής εκτιμώμενης αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ: έργα Πικάσο, Ντεγκά, Βαν Γκογκ, Μονέ και Σεζάν, και πολλών άλλων διάσημων ζωγράφων, τα οποία –κατά τη Ζαΐμη– βρίσκονταν στο σαλέ των θείων της, στο Γκστάαντ και έπρεπε να αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της μετά τον θάνατο της Ελίζας Γουλανδρή το 2000. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Στοιχεία που έχουν αναδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα έχουν περιγράψει μια συγκεκριμένη διαδρομή αυτού του «θησαυρού»: τα 83 κομμάτια της μυθικής συλλογής, πουλήθηκαν το 1985 από τον ίδιο τον Βασίλη Γουλανδρή έναντι 31,7 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία Wilton Trading SA, με έδρα τον Παναμά, ιδιοκτησίας της αδελφής του, Ντόντας Βορίδη Γουλανδρή, η οποία απεβίωσε το 2015.Ωστόσο, παρά την αγοραπωλησία, οι πίνακες παρέμειναν στην κατοχή των Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και συγκεκριμένα στο σαλέ τους στο Γκστάαντ , όπως έχουν καταθέσει άτομα που γνώριζαν το ζευγάρι, αλλά και όπως αποδεικνύεται από τους δανεισμούς των έργων σε μουσεία, αλλά και από την πώλησή τους σε εμπόρους τέχνης. Αυτό έχει οδηγήσει την Ασπασία Ζαΐμη να υποστηρίζει πως ο Βασίλης Γουλανδρής δεν είχε «αποξενωθεί» από τα έργα τέχνης.

Τα Panama Papers

Η υπόθεση περιπλέχθηκε μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers για την Mossack Fonseca. Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατέδειξε το 2016 πως τον Νοέμβριο του 2004 συστάθηκαν τέσσερις ανώνυμες εταιρείες από την εταιρεία Mossack Fonseca μόνο και μόνο για να πουλήσουν συγκεκριμένα έργα της συλλογής Γουλανδρή υπό την αιγίδα της Wilton Trading. Όπως για παράδειγμα έναν πίνακα του Μπονάρ και δύο του Σαγκάλ. Αν και οι καταχωρίσεις τους στις δημοπρασίες ανέφεραν ότι ανήκουν σε «ιδιωτική ευρωπαϊκή συλλογή», όμως το έργο του Μπονάρ, το «Dans le cabinet de toilette», συνδεόταν με το όνομα του Βασίλη Γουλανδρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ICIJ οι τέσσερις βραχύβιες εταιρείες είχαν ως ιδιοκτήτρια και πραγματική δικαιούχο τη Ντόντα Βορίδη Γουλανδρή, την αδελφή του Βασίλη. Ο Κυριάκος Κουτσομάλλης, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, είχε δηλώσει τότε με αφορμή τις αποκαλύψεις πως «η τύχη της συλλογής δεν αγνοείται, όπως προσχηματικά διαδίδεται, αλλά ούτε και συντρέχει λόγος κανείς να αναφέρουμε πού βρίσκεται η συλλογή ούτε και από πόσα έργα αποτελείται».

Οι δικαστικές κινήσεις

Όπως προαναφέρθηκε, η Ασπασία Ζαΐμη θεωρεί πως οι πίνακες είναι μέρος της κληρονομίας της και ως εκ τούτου έχει προσφύγει επανειλημμένα στην ελβετική δικαιοσύνη και πλέον έχει κινηθεί κατά του Κυριάκου Κουτσομάλλη και του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το τι ακριβώς προσδοκά να κερδίσει η πλευρά της Ασπασίας Ζαΐμη από μια πιθανή ανάκτηση στοιχείων μέσω του Alexander Apsis παραμένει ασαφές. Ωστόσο, η επιλογή του ονόματός Apsis στη λίστα των προσώπων που μπορεί να φωτίσουν τη διαδρομή των αμφισβητούμενων έργων δεν είναι τυχαία. Ο Apsis διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο, έχοντας διατελέσει ειδικός στον οίκο Sotheby’s πριν χαράξει, από το 2001 και έπειτα, αυτόνομη πορεία ως ανεξάρτητος έμπορος τέχνης. Στην καριέρα του έχει καταγραφεί ως διαμεσολαβητής σε ιδιωτικές συναλλαγές υψηλής αξίας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με ελέγχους των αρχών γύρω από φορολογικά ζητήματα και με υποθέσεις που αφορούσαν την αδιαφάνεια της διεθνούς αγοράς τέχνης. Δεν είναι λίγες οι φορές που το όνομά του εμφανίστηκε σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων, είτε ως πρόσωπο που βρέθηκε στην αλυσίδα κατοχής έργων τέχνης που αργότερα διερευνήθηκαν, είτε ως μεσάζων σε πωλήσεις οι οποίες τράβηξαν την προσοχή εισαγγελικών αρχών. Η αίτηση της Ασπασίας Ζαΐμη στη Νέα Υόρκη δεν κρίνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των έργων, αλλά—εφόσον γίνει δεκτή— θα επιτρέψει την έκδοση κλήσεων και τη συλλογή αποδεικτικού υλικού από πρόσωπα ή οντότητες εντός της αμερικανικής δικαιοδοσίας, ώστε αυτά να διαβιβαστούν στο δικαστήριο της Λωζάνης.

CrediaBank: Απόσχιση του τομέα πληρωμών

Η CrediaBank προχωρά στην απόσχιση του κλάδου διαχείρισης πληρωμών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για καλύτερη οργάνωση, μείωση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Η κίνηση αυτή αφορά σε όλες τις δραστηριότητες πληρωμών της τράπεζας, όπως το δίκτυο με περίπου 24.000 POS που εξυπηρετούν 20.000 επιχειρήσεις, το χαρτοφυλάκιο 260.000 καρτών (220.000 πιστωτικές και 40.000 χρεωστικές), καθώς και 63 ΑΤΜ εκτός καταστημάτων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την έκδοση και αποστολή καρτών, την επεξεργασία συναλλαγών και τον έλεγχο τους. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας (NewCo), στην οποία θα μεταφερθούν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η εταιρεία θα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα πληρωμών, ενώ στη συνέχεια είναι πιθανό να μεταβιβαστούν μετοχές της σε επενδυτές. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Στο παρόν χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της πιθανής οικονομικής επίπτωσης της συναλλαγής.

Η ελληνική εταιρεία του Τζόκοβιτς

Δεν είναι μόνον ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς που έγινε κάτοικος Αθηνών, μετακομίζοντας οικογενειακώς στα Νότια Προάστια. Φαίνεται πως τον ακολουθούν και τα αδέλφια του. Ο μικρότερος αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς, Σέρβος πρώην τενίστας και διευθυντής τουρνουά του Serbia Open, που διεξάγεται στο Novak Tennis Center του αδελφού του Νοβακ, ίδρυσε προ ημερών στην Ελλάδα την εταιρεία SAASH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η SAASH θα έχει ως κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ το καταστατικό της προβλέπει και ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εκμετάλλευση και ενοικίαση αθλητικών χώρων, η οργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αθλητικών και διαφημιστικών ειδών, η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων, καθώς και η μίσθωση αθλητικού εξοπλισμού. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση δείχνει ότι η Αθήνα δεν αποτελεί απλώς έναν νέο τόπο διαμονής για τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα και την οικογένειά τού, αλλά και έδαφος για νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

Λήγει η διορία για τη διασπορά

Αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία που έχει θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις εισηγμένες εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες σχετικά με τη διασπορά των μετοχών τους. Ο έλεγχος που έγινε για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έδειξε ότι αρκετές εταιρείες έχουν μικρότερη διασπορά μετοχών από το ελάχιστο όριο του 25%, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.14.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όσες εταιρείες δεν καλύπτουν το όριο αυτό θα πρέπει μέχρι αύριο να έχουν προσλάβει τουλάχιστον δύο market makers, δηλαδή χρηματιστηριακές εταιρείες που θα αναλάβουν να δίνουν ρευστότητα στις μετοχές τους και να κάνουν πιο εύκολες τις συναλλαγές. Η ΕΧΑΕ έχει ήδη δώσει παράταση έξι μηνών σε όσες εταιρείες το ζήτησαν, ώστε να προσαρμοστούν σταδιακά. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα για μια ακόμη εξάμηνη παράταση, αρκεί να αποδειχθεί ότι μέσα στο πρώτο διάστημα έγιναν συγκεκριμένες κινήσεις για την αύξηση της διασποράς. Αν όμως περάσει και αυτό το διάστημα χωρίς πρόοδο, τότε οι εταιρείες θα μπουν σε καθεστώς επιτήρησης. Ήδη αρκετές εισηγμένες έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη market makers και τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά, καθώς μετοχές που μέχρι πρότινος δεν κινούνταν καθόλου στις συνεδριάσεις, εμφανίζουν πλέον περισσότερη δραστηριότητα.

Το δανειακό προφίλ της Revoil

Σταθερός, με μικρή αύξηση αλλά σαφώς ευνοϊκότερη διάρθρωση, εμφανίζεται ο τραπεζικός δανεισμός της Revoil στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την εξαμηνιαία ενοποιημένη οικονομική έκθεση της εταιρείας. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου στα 55,5 εκατ. ευρώ, από 54,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Στη μητρική εταιρεία το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 43,1 εκατ. ευρώ, από 42,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Καθοριστικό στοιχείο της περιόδου αποτέλεσε η αναδιάρθρωση των δανείων, καθώς μειώθηκαν οι βραχυπρόθεσμες δόσεις και ενισχύθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός. Μέσα στο Μάιο η Revoil υπέγραψε νέο πενταετές ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, με περιοδικές αποπληρωμές και balloon στη λήξη. Το δάνειο αυτό κάλυψε λήξη προηγούμενου δανείου ποσού 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ με το υπόλοιπο ποσό αποπληρώθηκαν βραχυπρόθεσμες γραμμές 2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο η Revoil συμφώνησε νέο πενταετές δάνειο 5,5 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank, με το οποίο εξοφλήθηκαν balloon δόσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και έκλεισαν επιπλέον γραμμές 1 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας έτσι το κεφάλαιο κίνησης. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο συμφωνίας για νέο τετραετές ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί επίσης στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων γραμμών, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού της Revoil αποκλιμακώθηκε σημαντικά, με το μέσο επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων να υποχωρεί στο 5,65% από 7,01% πέρυσι και το αντίστοιχο των βραχυπρόθεσμων στο 5,79% από 7,31%.

Το Kaizen Foundation

H Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς, ίδρυσε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Kaizen Foundation ΑΜΚΕ. Η Kaizen Foundation στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση της ισότητας, την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και τον αθλητισμό, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις της θα κινούνται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: κοινωνία, εκπαίδευση και περιβάλλον, μέσω σεμιναρίων, εκδηλώσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Kaizen Foundation θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται και να προσφέρει δωρεές, να ενισχύει με υποτροφίες και βραβεία, ενώ τονίζεται ότι δεν φέρει πολιτικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα είναι ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της οργάνωσης Kaizen Foundation Social Purpose Organization με έδρα τη Μάλτα.