Το «Κράμερ εναντίον Κράμερ» στην Μάρμαρα Παυλίδης, η «ακραία» μόχλευση και η Εθνική Τράπεζα, η Avax, η ΤΕΡΝΑ και το City of Dreams και τα 20 εκατ. ευρώ που έγιναν 7,88 ευρώ

«Κράμερ εναντίον Κράμερ»

Νέα επεισόδια στην υπόθεση της Μάρμαρα Παυλίδης προαναγγέλλουν νομικές πηγές από τη Βόρειο Ελλάδα που παρακολουθούν από κοντά την οικογενειακή διένεξη, που εξελίσσεται σε υπόθεση «Κράμερ εναντίον Κράμερ». Η ιστορική βιομηχανία μαρμάρου της Δράμας, που από τη δεκαετία του 1980 πρωταγωνίστησε διεθνώς με το λευκό μάρμαρο Ariston, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ μελών της οικογένειας των ιδρυτών της. Η πώληση της εταιρείας στο fund ECM Partners το 2023 και η μετέπειτα η επαναγορά της μέσα σε λίγους μήνες από τον ίδιο τον Χριστόφορο Παυλίδη έχουν αποτελέσει την αφετηρία ενός σκληρού «οικογενειακού εμφυλίου». Οι αδελφοί και πρώην μέτοχοι καταγγέλλουν μεθοδεύσεις που τους άφησαν εκτός εταιρείας, μιλώντας για τεράστια οικονομική ζημία, ενώ από την πλευρά του σημερινού ιδιοκτήτη τονίζεται ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλήρη γνώση και πληροφόρηση.

Η αφετηρία της υπόθεσης τοποθετείται στις 12 Ιανουαρίου 2023, όταν υπογράφηκε συμφωνία πώλησης του συνόλου των μετοχών της Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα – Γρανίτες στο fund ECM Partners μέσω των εταιρειών . Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου 2023, με συνολικό τίμημα 252,825 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 14 εκατ. ευρώ για την ΑΠΕ EnerGarm 2. Όλες οι μετοχές μεταβιβάστηκαν στη νεοσύστατη Dolit AE, η οποία ανήκε στην κυπριακή Sivec LTD, που με τη σειρά της ανήκε στην Ariston Asset Management LTD, η οποία με τη σειρά της ανήκε στη σλοβενική ECM Partners INC. Λίγους μήνες αργότερα, στις 25 Αυγούστου 2023, ο Χριστόφορος Παυλίδης απέκτησε τις Dolit και Sivec και τον πλήρη έλεγχο της Μάρμαρα Παυλίδης, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη ενός σφοδρού οικογενειακού και εταιρικού «εμφυλίου».

Τον Νοέμβριο 2023, πρώην μέτοχοι –μεταξύ των οποίων τα αδέλφια Χριστίνα και Κυριάκος, αλλά και οι συγγενείς εξ αγχιστείας Αχιλλέας Χατζόπουλος και Μακρίνα Αθανασιάδου– κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας επίδειξη κρίσιμων εγγράφων για την πώληση και την επανεξαγορά. Υποστήριξαν ότι η αποτίμηση της εταιρείας ήταν σημαντικά κατώτερη της πραγματικής αξίας και ότι παραποιήθηκαν οι προσδοκίες για τα αποθέματα και τις προοπτικές των λατομείων. Ως απάντηση, ο Χριστόφορος Παυλίδης χαρακτήρισε τις αιτιάσεις «ολότελα ψευδείς» και «συκοφαντικές», επισημαίνοντας ότι οι καταγγέλλοντες κατείχαν επί σειρά ετών εκτελεστικές θέσεις και είχαν πλήρη γνώση των εταιρικών δεδομένων. Έτσι, πλέον καθοριστικό ρόλο αποκτούν οι αποτιμήσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι. Δικαστικά διορισμένος πραγματογνώμονας υπολόγισε την αξία της εταιρείας σε επίπεδα άνω των 500 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανέβασαν τον πήχη έως και τα 600 εκατ. ευρώ.

Η Μάρμαρα Παυλίδης

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2024, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Παυλίδης παρέμεινε σε θετική τροχιά. Ανήλθε σε 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με 94,3 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2023. Σε λειτουργικό επίπεδο, τα μεγέθη ήταν ανθεκτικά, με το EBITDA να ανέρχεται σε 32,5 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 29,8 εκατ. ευρώ το 2023. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε μόλις 1,3 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των χρηματοοικονομικών εξόδων από τον νέο δανεισμό. Τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν από 261 εκατ. ευρώ το 2023 σε μόλις 44,7 εκατ. ευρώ το 2024, μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών και τις λογιστικές επιπτώσεις των συγχωνεύσεων με τις προαναφερόμενες εταιρείες Dolit και Sivec. Στον αντίποδα, οι δανειακές υποχρεώσεις εκτοξεύτηκαν, φτάνοντας τα 227,1 εκατ. ευρώ (206,1 εκατ. μακροπρόθεσμα και 21 εκατ. βραχυπρόθεσμα). Με την προσθήκη υποχρεώσεων μίσθωσης, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε περίπου 228 εκατ. ευρώ. Έτσι, το Enterprise Value (EV) της Παυλίδης για το 2024 ανέρχεται σε περίπου 273 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενο ως άθροισμα της καθαρής θέσης και του καθαρού δανεισμού. Η αποτίμηση μέσω EBITDA καταδεικνύει το νέο προφίλ μόχλευσης. Με βάση τα λειτουργικά κέρδη των 32,5 εκατ. ευρώ, ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται σε 8,4x.

Η Εθνική Τράπεζα

Από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Παυλίδης για το 2024 και τη δημοσιευμένη έκθεση απορρόφησης της Dolit Investments ΑΕ προκύπτει ότι η Εθνική Τράπεζα το 2024 απέκτησε μεγάλη έκθεση στη βιομηχανία μαρμάρων. Και όταν λέμε μεγάλη μιλάμε για τουλάχιστον 223,3 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία της 11ης Νοεμβρίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 223,3 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Ιούνιο του 2034, αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή με δεδομένο ρίσκο για την Εθνική. Η δομή αποπληρωμής του δανείου, με 21 δόσεις —19 ισόποσες εξαμηνιαίες και δύο ενισχυμένες στο τέλος—, προσφέρει ένα πλαίσιο σταθερών ροών και έναν δεκαετή χρονικό ορίζοντα, μειώνοντας τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους. Ωστόσο το δανειακό βάρος είναι μεγάλο. Από μόλις 30,5 εκατ. ευρώ το 2023, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις εκτινάχθηκαν στα 227,1 εκατ. ευρώ το 2024, οδηγώντας τη σχέση Net Debt/EBITDA στο 7x, πολύ υψηλότερα από τα υγιή όρια του κλάδου, που κυμαίνονται μεταξύ 2x και 4x. Αν και η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε θετική, με EBITDA 32,5 εκατ. ευρώ το 2024, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν δραματικά στα 1,3 εκατ. ευρώ. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατακόρυφα, στα 44,7 εκατ. ευρώ από 261 εκατ. ευρώ το 2023. Η συρρίκνωση αυτή αφήνει την εταιρεία με ένα εξαιρετικά περιορισμένο «μαξιλάρι» ιδίων πόρων, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοοικονομική της ανθεκτικότητα. Για την Εθνική, η συμφωνία δεν είναι win win. Από τη μια πλευρά εξασφαλίζει μακροχρόνια έσοδα από τόκους και ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικού εταίρου μιας κορυφαίας εξαγωγικής εταιρείας στον κλάδο μαρμάρου και γρανίτη. Από την άλλη, συγκεντρώνει ένα υπερμεγέθες άνοιγμα σε έναν πελάτη με εύθραυστη κεφαλαιακή διάρθρωση και «ακραία» μόχλευση.

Η διαιτησία για το City of Dreams

Σε περίπου έναν χρόνο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το έργο Casino Mediterranean City of Dreams στη Λεμεσό, μεταξύ της κοινοπραξίας Cyprus Avax - Terna και της ICR Cyprus, του κυρίου του έργου. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η κοινοπραξία προχώρησε στη συνέχιση των διαδικασιών διαιτησίας κατά της εταιρείας ICR Cyprus ενώπιον του London Court of International Arbitration (LCIA). Στόχος της κοινοπραξίας είναι η ικανοποίηση αξιώσεων που σχετίζονται με ζημιές λόγω ελλιπούς σχεδιασμού από την πλευρά της ICR, καθώς και των πολυάριθμων αλλαγών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι διεκδικήσεις αφορούν επίσης τη σημαντική καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου και την αύξηση κόστους, συνέπεια της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης αλλά και των ανατιμήσεων στις τιμές υλικών. Στις 26 Απριλίου 2025 η κοινοπραξία, στην οποία η Avax συμμετέχει με ποσοστό 60%, κατέθεσε στο Διαιτητικό Δικαστήριο το δικόγραφο με τις απαιτήσεις της. Το ποσοτικοποιημένο μέρος αυτών ανέρχεται σε 53,05 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί, κάτι που θα γίνει εφόσον το Δικαστήριο αναγνωρίσει τις αιτίες τους. Από την πλευρά της, η ICR στις 16 Αυγούστου 2025 υπέβαλε ανταγωγή, με εκτιμώμενες αξιώσεις ύψους 52 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η καταβολή 31,5 εκατ. ευρώ που είχε ήδη πραγματοποιήσει η κοινοπραξία, με σκοπό την αποφυγή κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών. Η καταβολή έγινε, όπως σημειώνεται, με ρητή επιφύλαξη έναντι της ICR. Η ακρόαση της διαιτητικής διαδικασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των νομικών συμβούλων και των μηχανικών του έργου, η κοινοπραξία Cyprus Avax - Terna θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό να γίνει δεκτό το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών της.

Τα 20 εκατ. ευρώ που έγιναν 7,88 ευρώ

Η ΕΥΔΑΠ κατέχει σήμερα μόλις πέντε μετοχές της CrediaBank, αξίας 7,88 ευρώ. Η είδηση όμως δεν είναι το μέγεθος της συμμετοχής, αλλά η διαδρομή που κρύβεται πίσω από τον αριθμό αυτό: τα 7,88 ευρώ αποτελούν το ελάχιστο απομεινάρι μιας επένδυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Η ιστορία ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2015, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε –και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον Ιανουάριο του 2016– τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τότε Attica Bank με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Η επένδυση χαρακτηρίστηκε από την τότε Διοίκηση Μπενίση στρατηγικής σημασίας και εγγράφηκε στα συμμετοχικά χαρτοφυλάκια της εταιρείας. Ωστόσο, η συνέχεια αποδείχθηκε επώδυνη. Η μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης σε νέα αύξηση κεφαλαίου το 2018 οδήγησε σε περιορισμό της συμμετοχής. Ακολούθησε μια σειρά από reverse split: πρώτα το 2021 με αναλογία 1 προς 60, κατόπιν το 2023 με αναλογία 1 προς 150 και, τέλος, τον Οκτώβριο του 2024 με αναλογία 1 προς 104. Κάθε φορά οι μετοχές συρρικνώνονταν δραστικά και η αξία τους αναπροσαρμοζόταν βάσει της τιμής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι σήμερα η ΕΥΔΑΠ να εμφανίζει συμμετοχή που περιορίζεται σε πέντε μετοχές της CrediaBank, με αποτίμηση μόλις 7,88 ευρώ, έναντι των 20 εκατ. που επενδύθηκαν το 2016. Αν και η επένδυση της ΕΥΔΑΠ στην Attica Bank έχει απασχολήσει τις δημοσιογραφικές έρευνες, κανείς δεν έχει ζητήσει εξηγήσεις για την «στρατηγικής σημασίας» επένδυση που εξαΰλωσε τα χρήματα της εισηγμένης και των μετόχων της.

Ο Όμιλος Φάις

Σε αγοραπωλησίες ακινήτων προχώρησε τοι τελευταίο διάστημα ο Όμιλος Φάις, όπως προκύπτει από την ενδιάμεση οικονομική έκθεση εξαμήνου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Οι αγορές έγιναν μέσω των θυγατρικών εταιρειών Unlimited Sport ΜΑΕ και AM Gencom ΑΕ. Η Unlimited Sport ΜΑΕ υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά ακινήτου στο Κορωπί Αττικής, στη λεωφόρο Κορωπίου-Βάρης, έναντι τιμήματος 3,6 εκατ. ευρώ. Κατά την υπογραφή καταβλήθηκε προκαταβολή 360 χιλιάδων ευρώ. Τον Αύγουστο του 2025 η ίδια εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης ακινήτου στη βιομηχανική περιοχή Λαυρίου, στη θέση «Πάνορμος». Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την υπογραφή του προσυμφώνου καταβλήθηκε προκαταβολή 200 χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, μέσω της AM Gencom ΑΕ ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου στην Πάτρα. Το τίμημα ανήλθε σε 1,51 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 100 χιλιάδες ευρώ είχαν δοθεί σε προηγούμενη χρήση ως προκαταβολή, ενώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής καταβλήθηκε το υπόλοιπο ποσό των 1,41 εκατ. ευρώ.