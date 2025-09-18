Ο Σαββίδης, η Τεχνική Ολυμπιακή και η παραλία του Πόρτο Καρράς, η LAMDA, η ΕΤΑΔ και οι «Αθάνατοι», η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ και η απογείωση του προγράμματος Miles & Bonus

Το Πόρτο Καρράς

Μπορεί να έχει πάρει πέντε χρόνια στον Ιβάν Σαββίδη και στην οικογένεια Στέγγου της Τεχνικής Ολυμπιακής να καθορίσουν το τελικό τίμημα πώλησης του Πόρτο Καρράς και μπορεί οι συμβουλευτικές εταιρείες EY, PwC, Deloitte και KPMG να έχουν χύσει τόνους μελάνι για να καταλήξουν στο τελικό ποσό, ωστόσο κάποια πράγματα γίνονται ευτυχώς πιο εύκολα. Μιλάμε για την παράταση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και της θαλάσσιας περιοχής μπροστά από το τουριστικό συγκρότημα του Πόρτο Καρράς στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, η οποία με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας παρατάθηκε έως τις 30 Δεκεμβρίου 2043. Η αρχική σύμβαση παραχώρησης είχε συναφθεί το 1968 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της τότε εταιρείας Τουριστική Γεωργική Εξαγωγική ΑΕ και κυρώθηκε με το ν.δ. 69/1968. Η συμφωνία προέβλεπε παραχώρηση διάρκειας 50 ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα 25, εφόσον πληρούνταν οι όροι επενδύσεων. Όπως προκύπτει από σχετικούς ελέγχους, η εταιρεία εισήγαγε από το εξωτερικό επενδυτικά κεφάλαια που υπερκάλυπταν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και της παρακείμενης θαλάσσιας περιοχής περιήλθε στην Πόρτο Καρράς Ανώνυμη Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία, μέσω μεταβίβασης του ενεργητικού της Τουριστική Γεωργική Εξαγωγική ΑΕ. Η Πόρτο Καρράς Ανώνυμη Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και της θαλάσσιας περιοχής το 2018, το οποίο επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης εντός της νόμιμης προθεσμίας. Με βάση τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η ισχύς της παραχώρησης παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2043.

Η LAMDA, η ΕΤΑΔ και οι «Αθάνατοι»

Η Διοίκηση της LAMDA Development εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τον επόμενο μήνα θα μπει τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (τους αποκαλούμενους «Αθάνατους»), η οποία αφορά στη χρήση και την εκμετάλλευση του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC). Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατέθεσε αγωγή κατά της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), διεκδικώντας την απόδοση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου, καθώς και την καταβολή μισθωμάτων ύψους 90,78 εκατ. ευρώ που η LAMDA DOMI S.M.S.A. είχε καταβάλει στην ΕΤΑΔ την περίοδο 2007-2019. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποστήριξε ότι, βάσει του άρθρου 17 του Συντάγματος, είναι η νόμιμη κυρία της έκτασης και ότι το άρθρο 35 του ν. 3342/2005, το οποίο ανέθεσε στην «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» (ήδη ΕΤΑΔ) την αξιοποίηση του IBC, αντιβαίνει στις συνταγματικές της αρμοδιότητες, καθώς την στερεί από τη χρήση και τα έσοδα του ακινήτου. Η υπόθεση συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Μάιο του 2021, με την απόφαση 2374/2021 να απορρίπτει την αγωγή της ΕΟΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή προχώρησε σε έφεση, η οποία έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 16 Οκτωβρίου 2025. Η LAMDA Development που μέσω της LAMDA DOMI S.M.S.A, παρενέβη υπέρ της ΕΤΑΔ, εκφράζει την ελπίδα ότι η εκκρεμότητα μετά το εφετείο θα κλείσει οριστικά.

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Σήμερα εκδικάζονται στο Εφετείο Πατρών οι εφέσεις που αφορούν στον πλειστηριασμό ακινήτου στα Αραχωβίτικα Ρίου Πατρών, το οποίο είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ των αδελφών Ευμορφίδη έναντι ποσού 1,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για οικόπεδο με κτίσματα ξενοδοχειακής χρήσης, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία της εταιρείας βάσει της υπ’ αριθμ. 4433/2022 κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Πατρών Βασιλικής Παπαγεωργίου. Η πράξη αυτή έχει ήδη μεταγραφεί στο Κτηματολογικό Γραφείο/Υποκατάστημα Δυτικής Ελλάδας. Ο πλειστηριασμός είχε προσβληθεί με ανακοπές τόσο από τον οφειλέτη, που ζήτησε την ακύρωσή του, όσο και από τρίτο ενδιαφερόμενο πλειοδότη, ο οποίος προχώρησε και σε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του πρώτου. Οι υποθέσεις συζητήθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στις 24 Οκτωβρίου 2023 και απορρίφθηκαν με τις αποφάσεις 641 και 642/2024. Μετά τις απορριπτικές αποφάσεις, οι δύο πλευρές άσκησαν εφέσεις, οι οποίες συζητούνται σήμερα ενώπιον του Εφετείου, με το αποτέλεσμα να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την τελική τύχη του ακινήτου και τα συμφέροντα της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Miles & Bonus

Η Aegean βλέπει το πρόγραμμα πιστότητας Miles & Bonus να επεκτείνεται σημαντικά, καθώς σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2025 η υποχρέωση της εταιρείας να «εξυπηρετήσει» περισσότερα μίλια που έχουν συσσωρεύσει οι επιβάτες έχει αυξηθεί. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που συνδέεται με το πρόγραμμα ανήλθε σε 66,5 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, από 63 εκατ. ευρώ στην αρχή του έτους, αποτυπώνοντας την έντονη συμμετοχή των ταξιδιωτών και τη δυναμική του loyalty σχήματος. Η αύξηση προήλθε από την προσθήκη νέων μιλίων ύψους 11 εκατ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν εξαργυρώσεις περίπου 7,5 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να ενισχύει τη δέσμευση των πελατών προς την εταιρεία, προσθέτοντας παράλληλα νέες μελλοντικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τις ανταμοιβές των μελών.

Η Attica Wealth Management

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η Attica Wealth Management (ΑΕΔΑΚ), η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που από το 2020 ανήκει στην Ypsilon Group, συμφερόντων του Παύλου Βαρδινογιάννη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Wealth Management αυξήθηκε κατά το ποσό των 523.500 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 349.000 νέων ονομαστικών μετοχών, η καθεμία από τις οποίες έχει αξία 1,50 ευρώ. Πλέον το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 1,25 εκατ. ευρώ.

Το Ypsilon Μετοχικό Εσωτερικού

Σε σχέση με τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Attica Wealth Management, η εικόνα θα μπορούσε να συνοψισθεί στην πρόταση Ypsilon Μετοχικό Εσωτερικού και μετά το «χάος». Βλέπετε το αμοιβαία κεφάλαιο Ypsilon Μετοχικό Εσωτερικού καταγρ’αφει σε ετήσια βάση κέρδη 41,23%, σχεδόν ταυτόσημα με την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στα μικτά χαρτοφυλάκια, το Attica Μικτό Εξωτερικού σημειώνει ετήσια άνοδο 5,79%, ενώ ακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο Ομολογιών Εξωτερικού με ετήσια απόδοση 3,77%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, που στοχεύει στη διατήρηση ρευστότητας με ελάχιστο κίνδυνο, σημειώνει ετήσια άνοδο 2,42% (χαμηλότερη του πληθωρισμού), ενώ το Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds ενισχύεται σε ετήσια βάση κατά 2,26%.

Αναγνωστοπούλου 22

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε στην προκήρυξη μίσθωσης ακινήτου που ανήκει στο Κληροδότημα Μιχάλη και Ευτυχίας Λαμπρινού. Πρόκειται για διαμέρισμα 131,4 τετραγωνικών μέτρων στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι, με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα να έχει οριστεί στα 2.190 ευρώ. Το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, υπό τους ίδιους ή ελαφρώς διαφοροποιημένους όρους. Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, προσαυξημένου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ο μισθωτής θα καταβάλει εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα και θα επιβαρύνεται με όλα τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων. Η τιμή αντιστοιχεί σε περίπου 16,67 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ποσό χαμηλότερο από τη μέση τιμή ενοικίασης που καταγράφηκε στην περιοχή του Κολωνακίου τον Αύγουστο του 2025, η οποία ανερχόταν στα 19,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Diana Shipping

Η Diana Shipping, της Σεμίραμις Παλιού, αποφάσισε την αποεπένδυση από ένα ultramax, στο οποίο διατηρεί ποσοστό 25%, καθώς το πλοίο θα πουληθεί σε τιμή που υποδηλώνει ανάκαμψη στην αξία πλοίων αντίστοιχου μεγέθους και ηλικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το 63.400 dwt DSI Drammen, κατασκευής 2016 και εξοπλισμένο με scrubber, έχει δεσμευθεί για πώληση έναντι περίπου 26,4 έως 26,5 εκατ. δολαρίων. Από τη συμφωνία η Diana Shipping θα εισπράξει 6,2 εκατ. ευρώ περίπου. Η συμφωνία αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη βελτίωσης των αποτιμήσεων για τα ultramax, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων bulk carriers δείχνουν αυξημένη δυναμική.